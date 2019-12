Sovint, per saber realment què passa cal ampliar el focus. Precisament, aportar context en temes que han passat per alt i analitzar de manera àmplia com s’han tractat temes candents és el que es proposa l’Anuari Mèdia.cat, que té en marxa una campanya de micromecenatge per fer possible la 9a edició. Aquest nou vídeo reflexiona sobre com obrir el punt de vista en explicar una notícia pot canviar-ne la percepció.

Un dels principals projectes de Mèdia.cat és l'Anuari dels Silencis Mediàtics, que treu a la llum temes silenciats pels mitjans de comunicació i que es finança gràcies al micromecenatge: això vol dir que les nostres investigacions no depenen de cap gran finançador que les pugui condicionar, sinó de petits suports de moltes persones alhora.

