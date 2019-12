Dos informadors van ser ferits per la policia, un altre per una pedra llançada per manifestants i un altre agredit per ultres d’extrema dreta ahir al vespre a protestes al voltant del Camp Nou i les càrregues policials per reprimir-les. Els incidents deixen també altres periodistes amenaçats i intimidats. Recollim també altres casos recollits des de finals de novembre al Mapa de la Censura, que afecten la llibertat d’expressió i el dret a la informació de periodistes, artistes, professorat i ciutadania en general.

Incidents en les protestes de Tsunami Democràtic d’ahir a les afores del Camp Nou i les càrregues policials per reprimir-les

Dos periodistes ferits per una bala de foam i uns altres amenaçats pels Mossos

BARCELONA 18-12-19 El càmera de Betevé Juan Gutiérrez ha patit una ferida lleu a la cuixa, provocada per un projectil foam dels Mossos d’Esquadra, mentre cobria les protestes a les portes del Camp Nou. Malgrat tot, el professional ha seguit treballant. Un altre redactor de l’ACN ha patit també l’impacte d’un projectil foam a la cara amb el resultat de ferides lleus. Tots dos anaven identificats de forma reglamentària.

Altres periodistes han denunciat coaccions i amenaces per part d’agents policials per poder realitzar la seva feina. Per exemple, el periodista de La Mira Joan Solé ha explicat en una piulada que els Mossos l’han identificat i notificat que el denunciaran per desobediència per intentar gravar la detenció de dos menors. Quico Sallés, d’El Món, explica que un desconegut li ha exigit que s’identifiqués fent-se passar per policia, però sense ensenyar-li cap document que ho provés.

Un cop més hem de lamentar periodistes ferits i atacats en protestes d'ahir al voltant del Camp Nou. En contra de totes les agressions, vinguin d'on vinguin i siguin quines siguin les persones afectades. Suport a totes elles @beteve @laSextaTV i algun cas més que estem aclarint pic.twitter.com/8QzuzXoOar — Sindicat Periodistes (@periodistescat) December 19, 2019

El Mossos m'acaben de notificar que em denuncien per desobediència per intentar fer una fotografia als dos menors que han detingut pic.twitter.com/UInvO2N2oq — Joan Solé Giménez (@JoanSole_) December 18, 2019

Un tipus em demana la identificació de premsa, li demano que s’identifiqui ell -es fa passar per Poli-i marxa esperitat. No li he pogut fer foto. Molts antiavalots no porten el número avui… — Quico Sallés (@QuicoSalles) December 18, 2019

Una periodista de l’ACN, ferida per un cop de pedra

BARCELONA 18-12-19 Una reportera de l’ACN ha estat ferida lleu quan ha rebut l’impacte d’una pedra llançada per un manifestant mentre cobria les càrregues policials que s’han desfermat als voltants del Camp Nou. A pesar del cop, la periodista ha pogut seguir treballant.

Tot el suport als companys que han rebut impactes, entre ells dos periodistes de @agenciaacn https://t.co/PgoPuGxHq5 — Comitè ACN (@ComiteACN) December 19, 2019

Ultres del Barça d’extrema dreta agredeixen un fotoperiodista i amenacen un redactor



Un fotoperiodista d’agències que vol mantenir-se a l’anonimat va rebre cops de puny a la cara per part d’ultres neonazis del Barça en els aldarulls al voltant del Camp Nou. A un periodista de Vilaweb també el van amenaçar quan li van veure el braçalet de premsa, i el van expulsar del bar on era.

Manifestants escridassen un equip de La Sexta i li llancen merda al voltant

BARCELONA 18-12-19 Manifestants independentistes han boicotejat un directe de La Sexta des dels afores del Camp Nou mentre cobria les protestes abans de l’inici del partit entre el Barça i el Madrid. Els manifestants han cridat “Premsa espanyola manipuladora” i “Us ho heu guanyat a pols” i també han escampat excrements al voltant de la presentadora.

llencen merda al voltant de l’equip de la Sexta. crits de “prensa espanyola, manipuladora” i “os lo habéis ganado a pulso” https://t.co/aNRBJoYz9v pic.twitter.com/HqX80KolpL — Quico Sallés (@QuicoSalles) December 18, 2019

‘Hooligans’ d’extrema dreta amenacen i agredeixen ciutadans que els filmaven davant la inacció policial

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

BARCELONA 18-12-19 Un grup de seguidors d’extrema dreta del Barça ha intentat rebentar les protestes independentistes convocades pel Tsunami Democràtic amb amenaces i agressions. Entre altres han amenaçat i colpejat alguns ciutadans que els fotografiaven o filmaven per tal de denunciar la seva actitud. Segons denuncia el periodista Xavier Puig, la policia no ha desplegat cap operatiu per aïllar els elements feixistes i impedir les agressions.

2-Poc abans del partit, Supporters ha començat un curt corteo cap al camp amb bengales. Al seu pas, amenaçaven la gent que els filmava amb el mòbil. Els que ho feien rebien clatellades i puntades de peu. Cap policia. Estrany tenint en compte el seu perfil violent. — Xavier Puig i Sedano (@xavierps7) December 18, 2019

Altres casos del Mapa de la Censura de novembre i desembre

Càrrecs de Vox arraconen i assetgen una periodista per repreguntar en una roda de premsa

Assetjament o agressions sexistes contra dones periodistes

PALMA 26-11-19 El diputat i líder Vox a les Balears Jorge Campos i l’assessor del partit Agustín Buades han arraconat la periodista de l’Ara Balears Maria Llull a la seu del partit per recriminar-li la seva actitud en la roda de premsa que s’acabava de realitzar, l’han agafat del braç i fins i tot li han tirat en cara la línia editorial del mitjà on treballa. Tot això, durant deu minuts en què no ha pogut marxar. Aquest assetjament s’ha produït després que la periodista repreguntés diverses vegades durant una roda de premsa de la formació d’extrema dreta sobre el Dia internacional per a l’eliminació de la violència masclista. Tant l’Ara Balears com el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) s’han solidaritzat amb Llull.

El derecho a repreguntar forma parte del trabajo de los periodistas. @voxbaleares recrimina en el Parlament a una periodista sus múltiples preguntas sobre su posición en una cuestión concreta. Las presiones no evitarán que sigamos trabajando. — SPIB (@SPIBviu) November 26, 2019

Mossos d’Esquadra impedeixen gravar i identifiquen un fotoperiodista a la Meridiana

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 26-11-19 El fotoperiodista Emili Puig denuncia que, mentre estava cobrint el tall de trànsit a la Meridiana en protesta per la sentència, un agent dels Mossos d’Esquadra li ha agafat el mòbil i li ha impedit gravar, comminant-lo a identificar-se. Fins que no han comprovat que era periodista no l’han deixat seguir treballant. Puig explica que anava identificat amb el braçalet oficial i que a més l’agent el coneixia d’altres mobilitzacions.

L'altre dia, un inspector dels @mossos em va identificar durant el tall de Gran Via amb Entença. Malgrat que jo anés identificat com a periodista, l'inspector em va voler treure el mòbil reiterant una i dues vegades que m'identifiqués. Prou ja de repressió. Deixeu-nos treballar. pic.twitter.com/d2zIEpFYuC — Emili Puig (@EmiliPuig1) December 2, 2019

[ACTUALITZACIÓ] El Congrés espanyol convalida el decret llei que permet bloquejar internet per ‘motius d’ordre públic’

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL 27-11-19 Amb els vots a favor del PSOE, PP i Ciudadanos, i l’abstenció de Podemos, la Diputació Permanent del Congrés espanyol –en funcions fins que no prengui possessió la nova cambra sorgida de les eleccions del 10 de novembre– ha convalidat el reial decret llei aprovat el Consell de Ministres –també en funcions– el passat 31 d’octubre. A partir d’ara el text serà tramitat com a llei per procediment d’urgència. La norma ha sigut durament criticada per les associacions en defensa de la llibertat d’expressió i la neutralitat a la xarxa, ja que permet al govern espanyol intervenir en qualsevol punt de l’estructura d’internet –i sense necessitat de supervisió judicial– sempre que ho consideri necessari per ‘motius d’ordre públic’.

Consellers del CAC demanen que TV3 prohibeixi de forma permanent dir ‘presos polítics’ i ‘exili’

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

CATALUNYA 28-11-19 Daniel Sirera i Carme Figueras, membres del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) a proposta del PP i PSC respectivament, han enviat una carta al president de l’ens, Roger Loppacher, en la qual sol·liciten un acord sobre “els principis d’igualtat, veracitat i neutralitat informativa, també fora dels períodes electorals”. Bàsicament, la missiva posa en qüestió termes com “presos polítics”, “consellers a l’exili”, “govern a l’exili” i “exili” i demanen que es deixin d’utilitzar als mitjans públics catalans un cop acabat el veto imposat per la Junta Electoral en període de campanya.

[ACTUALITZACIÓ] Arxivada la causa contra el fotoperiodista Carles Palacio

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

GIRONA 28-11-19 El jutge de Girona que investiga el tall de les vies de l’AVE de l’1 d’octubre del 2018 ha arxivat la causa contra el fotoperiodista Carles Palacio, acusat de participar en la protesta tot i estar cobrint els fets en motiu de la seva tasca professional. Recordem que Palacio va ser detingut de forma agressiva per policies de paisà en ple centre de Girona el passat 16 de gener.

Acabem de saber que han arxivat els càrrecs de desordres públics que se m'imputaven pel tall de l'AVE de l'1 d'octubre de 2018, quan treballava com a fotoperiodista degudament acreditat. No vaig a judici. Moltes gràcies a @salellasadv — CarlesPalacio (@CarlesPalacio) November 28, 2019

Un advocat denuncia un intent d’identificació per part dels Mossos mentre feia una roda de premsa

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 28-11-19 L’advocat Eduardo Cáliz ha denunciat que, mentre intentava realitzar una roda de premsa davant de les portes de l’Audiència Provincial, agents dels Mossos d’Esquadra han volgut identificar-lo. Cáliz explica que “s’hi ha negat” per ser una identificació “sense motiu justificat” i que “ha demanat empara al Col·legi d’Advocats”.

Avui, informant els mitjans de comunicació de la convocatòria d'un judici, agents Mossos d'Esquadra m'han demanat la identificació sense més motiu que la roda de premsa, cosa a la qual m'he negat. Durant el dia d'avui demanaré emparament a @comunicacioicab pic.twitter.com/GK9coRQSpq — Eduardo Cáliz (@ECaliz_) November 28, 2019

Ciudadanos demana a l’Ajuntament de València que deixi d’anunciar-se als mitjans que no li agraden

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

VALÈNCIA 29-11-19 El portaveu de Ciudadanos a l’Ajuntament de València, Fernando Giner, ha demanat al consistori informació sobre els contractes publicitaris amb diferents mitjans com el Diari La Veu, Vilaweb o El Temps, ja que considera que aquests mitjans “no fan més que promocionar i fomentar l’independentisme”. L’acció de Ciudadanos arriba després que s’hagi publicat falsament que l’empresa editora del Diari La Veu està sent investigada judicialment en una presumpta trama de finançament al moviment independentista.

L’Ajuntament de Castelló revoca el permís per commemorar l’aniversari de les Normes de 1932 a tres setmanes de l’acte

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

CASTELLÓ 30-11-19 La plataforma Castelló per la Llengua denuncia la decisió de l’Ajuntament d’aquesta ciutat de retirar el permís per realitzar les activitats de commemoració de l’aprovació de les Normes del 1932 –també conegudes com a Normes de Castelló- en què els acadèmics valencians s’adherien, amb adaptacions, a la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta commemoració s’ha realitzat anualment des de 2011 i enguany serà la primera vegada que no podrà fer-se a la plaça Major. Des de la plataforma es considera que les explicacions del consistori són “insuficients” i que el canvi d’ubicació “precaritza” i “invisibilitza” l’acte.

[ACTUALITZACIÓ] Quatre nous sindicats policials denuncien el còmic ‘On és l’Estel·la?’

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

PALMA 2-12-19 El Jutjat d’Instrucció número 12 de Palma ha acceptat a tràmit la querella presentada per quatre sindicats policials –Confederació Espanyola de Policia (CEP), Unió Federal de Policia (UFP), Sindicat Professional de Policia (SPP) i Sindicat Unificat de Policia (SUP) a les Illes- contra l’editorial Comanegra pel còmic On és l’Estel·la?, que narra de forma humorística el procés d’autodeterminació català.

Es dóna el fet que aquest còmic ja va ser denunciat pel sindicat policial Jusapol i que, per tant, ara mateix té oberts dos procediments judicials a dos jutjats diferents pel mateix suposat delicte.

El ‘Diari La Veu’ anuncia el tancament pel 31 de desembre

Acomiadaments / precarietat laboral

VALÈNCIA 18-12-19 La cooperativa que edita el Diari La Veu ha fet públic que en una assemblea s’ha decidit per unanimitat tancar el digital davant la manca d’ingressos que impossibiliten mantenir la redacció per més temps. Així, el 31 de desembre acabarà l’únic diari generalista en valencià amb cobertura estricta del País Valencià. Una desena de treballadors es queden sense feina.