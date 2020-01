Dos equips de betevé van rebre empentes i escopinades cobrint la concentració convocada per Vox aquest diumenge a Barcelona i van rebre amenaces per part del president de l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes, divendres a la concentració ultra a la Meridiana. Des de principis de 2020, el Mapa de la Censura de Mèdia.cat ha registrat en total quatre nous casos de possibles restriccions al dret a la informació i a la llibertat d’expressió als Països Catalans. Recollim també incidents dels darrers dies de desembre de 2019.

Amenaces i agressions als periodistes de Betevé que cobrien una concentració de Vox

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 12-1-20 Un equip de la televisió pública barcelonina ha estat agredit amb empentes i escopinades, així com increpat i amenaçat, per assistents a la concentració convocada per Vox a la plaça de Sant Jaume contra el nou govern de coalició del PSOE i Podem. Els fets han succeït quan ja estava acabant la mobilització i un grup de feixistes han insultat els periodistes i han tractat d’impedir-los que fessin la seva feina amb empentes i posant la mà davant la càmera. Sortosament no cal lamentar cap ferit.

Més informació:

Amenaces a l’equip de Betevé durant una concentració ultra a la Meridiana

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 10-1-20 Un equip de Betevé que cobria una contramanifestació d’extrema dreta ha rebut amenaces per part de José Vargas, president de l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes, que els ha exigit que eliminin el contingut enregistrat on se’l veia participant a la concentració ultra. «Que ho esborris. Si no, et trenco la càmera» i «Que no vegi cap imatge meva perquè si no ho passaràs malament», ha dit Vargas al periodista de Betevé. Els fets han succeït mentre a l’avinguda Meridiana coincidien dues protestes: la primera, la que diàriament i des de fa tres mesos fan veïns del barri en protesta per les sentències als líders independentistes, i la segona, la contramanifestació de signe espanyolista en contra dels primers.

‘Las Provincias’ acomiada cinc periodistes de cop

Acomiadaments / precarietat laboral

VALÈNCIA 10-1-20 S’han conegut els noms de cinc redactors de Las Provincias –alguns d’ells noms històrics i reconeguts del diari- acomiadats en una operació de reducció de la redacció. El Grupo Vocento, propietari del diari, va tancar els resultats del 2018 amb uns beneficis declarats de 10,9 milions d’euros. Tant la Unió de Periodistes Valencians com molts altres professionals a títol individual s’han solidaritzat amb els acomiadats i han reivindicat una millor estabilitat laboral com a condició imprescindible per poder desenvolupar un periodisme independent.

Més informació:

Lamentem una nova onada d'acomiadaments en un mmcc valencià, en este cas @lasprovincias. Des de la Unió volem solidaritzar-nos amb els i les companys/es afectats/des i recordem que sense estabilitat laboral i condicions dignes no es pot fer un bon periodisme. — Unió de Periodistes (@unioperiodistes) January 10, 2020

À Punt edita la retransmissió d’un concert per eliminar-ne la presentadora

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

BURJASSOT 3-1-20 L’emissió «sencera» del concert de comiat del cantautor Paco Muñoz per part d’À Punt ha comptat amb una curiosa edició que ha suposat l’eliminació absoluta de la participació de la presentadora de l’acte. La periodista Amàlia Garrigós, veu històrica de Ràdio Nou primer i d’À Punt Ràdio després, va ser acomiadada el passat estiu de l’emissora pública després d’un conflicte amb la productora que la contractava. Des de l’entorn de Garrigós s’ha acusat el canal públic de «censura» i l’Institut Valencià de Cultura –entitat organitzadora del concert de comiat i homenatge de Paco Muñoz– ha anunciat que preguntarà a la cadena pels motius d’aquesta omissió. El concert es va celebrar el 10 de març del 2018 al Teatre Principal de València i va ser el darrer del cantautor de 81 anys.

#ConcertsÀpunt@apunt_media anuncia q Amàlia Garrigós col.labora en el concert de #PacoMuñoz i després en l'emissió s'elimina la meua presentació. Escric açò no per mi, sinó per Paco que està molt disgustat. Em va demanar que fera de mestra de cerimònia d'un concert tan especial https://t.co/MJE8WuM78q — Amàlia Garrigós (@AmaliaGarrigos) January 4, 2020

Detingut un nazi amb un arsenal que es dedicava a amenaçar periodistes

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

VALÈNCIA 21-12-19 La policia espanyola ha detingut a València un home amb possessió d’un arsenal d’armes i explosius i nombrosa propaganda nazi. Des de diferents xarxes socials el detingut hauria enviat amenaces a diferents periodistes, moltes de les quals incloïen imatges d’armes de foc. No ha transcendit els noms de les víctimes. El detingut està acusat dels presumptes delictes d’odi, amenaces i tinença il·lícita d’armes.

Més informació:

Els productors d’un film sobre Guillem Agulló denuncien amenaces feixistes

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

BURJASSOT 20-12-19 L’equip que just ara finalitza el rodatge d’una pel·lícula sobre l’assassinat del jove antifeixista Guillem Agulló el 1993 ha denunciat amenaces i pressions contra el seu treball. Concretament, la façana d’una casa que servia com a localització a Burjassot va aparèixer plena de pintades nazis només començar el rodatge. També va rebre pressions el primer actor designat per fer de Guillem Agulló, que va preferir renunciar i va haver de ser substituït.

Més informació:

La retransmissió del Barça-Madrid censura les protestes independentistes

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 18-12-19 Els 650 milions d’espectadors d’arreu del món –segons els càlculs de les televisions que l’emetien– que van veure l’enfrontament entre el FC Barcelona i el Reial Madrid de futbol no van poder assabentar-se de les protestes que van marcar el partit. El senyal televisiu facilitat per la Lliga de Futbol Professional (LFP) –amb un contracte a l’empresa Mediapro- va evitar informar de les diferents pancartes, lemes i, fins i tot, de la interrupció del partit pel llançament de pilotes al camp. Això suposa una vulneració del dret a la informació, que haurien de respectar tots els mitjans de comunicació, siguin públic o privats, tal com assenyalava el president del Sindicat de Periodistes Catalans, Quico Ràfols.

A més, des de la LFP han demanat a Twitter que s’eliminin de la xarxa social les piulades amb vídeos de les protestes amb l’argument que s’hi veia l’estadi i el terreny de joc. Com a mínim diversos vídeos de Nació Digital han estat eliminats.

Ahir a la transmissió del Barça-Madrid @MovistarFutbol ens va ocultar coses que passaven al Camp Nou. Una clara vulneració del #dretinformació ciutadania. Per molt que sigui un partit de futbol, la societat tenim dret a saber tot el que passa, agradi o no a les TV o als poders pic.twitter.com/skmFyjBpFs — Quico Ràfols (@qrafols) December 19, 2019