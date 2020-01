Alacant, amb dos casos, Palma, Barcelona i El Morell (Tarragonès) han registrat en l’última setmana incidents que podrien vulnerar la llibertat d’expressió i d’informació de periodistes o mitjans. Hi ha un cas d’intent d’agressió, acomiadaments, intents de censura a un llibre i a una web i una denúncia contra el professorat d’un institut. Són cinc nous casos [després d’una actualització de darrera hora, afegint-hi el cas d’El Morell] que s’incorporen al Mapa de la Censura 2020, que vam llançar a principis d’aquest mes.

Un directiu de l’Hèrcules intenta agredir un periodista a la llotja del camp

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

ALACANT 13-1-20 L’empresari Juan Carlos Ramírez, copropietari i membre de la de directiva de l’equip de futbol Hèrcules, ha intentat agredir dins l’estadi Rico Pérez el periodista d’Información Lucas Verdú. Ramírez estava molt enfadat per la publicació d’una notícia en què apareix la seva filla amb un futbolista durant un partit recent. Només la presència d’un altre periodista i el cap de comunicació de l’equip han aconseguit que l’agressió no es consumés. Poc després, l’empresari ha reconegut l’error i s’ha disculpat, però Verdú s’ha reservat el dret a emprendre accions de resposta.

Famílies de l’Institut El Morell denuncien el claustre per realitzar una enquesta Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus EL MORELL 14-1-20 Una quarantena de famílies d’alumnes de l’IES El Morell, d’aquesta localitat del Tarragonès, han denunciat la direcció i el claustre del centre davant del Defensor del Pueblo per un suposat «adoctrinament». Segons els denunciants –assessorats per l’Assemblea per una Escola Bilingüe- el centre «divulga obertament la ideologia independentista» amb accions com col·laborar amb una enquesta de la Universitat de Lleida, finançada pel ministeri d’Economia, sobre usos lingüístics dels estudiants. La CGT s’ha solidaritzat amb els docents denunciats i ha qualificat els fets «d’atac a l’escola pública». Quaranta famílies d’alumnes de l’Institut del Morell denuncien el centre per «adoctrinament» (Tarragona Digital)

A l’Institut El Morell, tampoc passaran (Deixem de ser una illa, blog de la Secció Sindical de CGT Ensenyament de Tarragona)

Protestes a Información per l’acomiadament de set periodistes

Acomiadaments / precarietat laboral

ALACANT 15-1-20 El Comitè d’Empresa d’Información i la Unió de Periodistes Valencians han protestat per l’acomiadament de set periodistes d’aquest diari. La plantilla es concentra cada dia a la porta de la redacció i ha iniciat una vaga de signatures, mentre que la UPV ha emès un comunicat i ha demanat la solidaritat d’associacions de periodistes d’arreu de l’Estat espanyol. Información forma part del Grupo Prensa Ibérica, que des de fa mesos està fent acomiadaments a diferents capçaleres, com Levante, SúperDeporte o el tancament de l’edició de Levante Castelló. Paral·lelament, aquesta mateixa empresa va pagar fa un any 40 milions d’euros per adquirir el conjunt del Grupo Zeta, en una operació molt controvertida per la participació tant de la Moncloa com dels bancs deutors.

El tema de @informacion_es es molt més greu. Set acomiadats i dos més en diferit. El seu propietari comprava l'any passat Grupo Zeta en l'operació mediàtica més important feta a Espanya en els últims anys. La Generalitat valenciana li va perdonar 1,3 milions. I la banca vora 70 — Sergi Pitarch (@sergipitarch) January 14, 2020

Encausat el dibuixant del còmic ‘On és l’Estel·la?’

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

PALMA 15-1-20 El jutjat d’instrucció número 12 de Palma ha citat a declarar el pròxim 30 de gener, en qualitat d’investigat per un presumpte delicte de calúmnies, Toni Galmés, dibuixant i autor del còmic ‘On és l’Estel·la?’, que relata de forma sarcàstica els fets de l’1 d’octubre a Catalunya. Amb aquest, ja hi ha tres processos judicials oberts contra els autors del còmic: dos contra l’editorial Comanegra, impulsats per les querelles de diferents sindicats policials, i ara un de nou contra Galmés. Els denunciants consideren que el còmic conté expressions i il·lustracions ofensives per a policies i guàrdies civils.

Imputen el dibuixant Galmés per calúmnies a la Policia (Diario de Mallorca, en castellà)

Un jutge obliga a tancar de forma cautelar el web ‘Consum estratègic’ de l’ANC

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

BARCELONA 17-1-20 El web de la campanya ‘Consum estratègic’, impulsada per l’Assemblea Nacional Catalana per afavorir un consum conscient en relació a les empreses que s’han posicionat en favor o en contra de la independència, ja no és operatiu. La patronal Foment va denunciar l’ANC en considerar que el portal fomentava la «competència deslleial» i també va demanar-ne el tancament immediat, cosa que ara ha estat exigida com a mesura cautelar per part del jutjat mercantil número 11 de Barcelona.