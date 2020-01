Els mitjans de comunicació han de tenir cura de com tracten la realitat de col·lectius oprimits o invisibilitzats, com és l’LGBTI. Si la informació que se’n dona és esbiaixada, es corre el risc que la societat n’acabe tenint aquesta imatge i no sigui conscient de la seua diversitat. Per això, s’ha d’anar en compte d’usar políticament una opinió presumptament homogènia del col·lectiu, perquè implica estereotipar-lo i simplificar-lo. I això és el que va fer El Mundo l’altre dia a l’article “Sánchez deixa a Podem el programa social: cop a l’educació diferenciada i a la gestació subrogada“, concretament en el paràgraf posterior al titolet “Els gais hi estan en contra”.

Afirmacions del tipus “els gais, els seus tradicionals aliats, li retiren el suport” (en referència al líder socialista espanyol, per incloure al seu programa de govern la prohibició de l’anomenada “gestació subrogada”) són clarament falses. Ni tots els gais, ni tot el col·lectiu LGBTI, han donat mai suport com a grup al PSOE o a Pedro Sánchez, per la qual cosa no li’l poden retirar. Les persones LGBTI no actuen de forma homogènia o en bloc, sinó que són diverses ideològicament i voten de forma diversa. Les organitzacions en defensa dels drets de les persones LGBTI -que no són ben bé el mateix que el col·lectiu- han donat suport a determinades formacions polítiques o governs perquè recolzaven els drets del col·lectiu, però això no implica que hi haja homogeneïtat ideològica. El text, a més, tampoc es refereix a les organitzacions sinó als “gais” de forma molt genèrica. I és que, de fet, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals (FELGTB), el principal referent estatal en aquest àmbit, no s’ha pronunciat sobre la gestació subrogada (també anomenada “gestació per substitució” o “ventre de lloguer”): només ho han fet les associacions de famílies LGBTI, que en són part, legítimament, interessada.

La pitjor part ve, en la meua opinió, quan l’autora de la peça afirma que “ni tan sols la promesa d’una llei d’igualtat LGBTI amb actuacions per frenar les teràpies contra l’homosexualitat els apaivagarà”, cosa que torna a ser falsa. A més, ho afirma sense citar ni haver consultat la FELGTB, que fa anys que reclama aquesta llei, i sense aportar cap element que puga fer pensar que ara se’n farà arrere.

D’altra banda, el col·lectiu gai no és l’únic que pot usar la gestació subrogada, també ho poden fer les parelles heterosexuals, una opció que la peça d’El Mundo sembla que ni tan sols contempla, si bé l’única associació que cita directament (Són els nostres fills) no és LGBTI. Seria bastant més ajustat que la notícia afirmés que les organitzacions de pares que han usat la gestació per substitució i organitzacions de famílies LGBTI estan en contra de la prohibició d’aquesta pràctica. I no atribuir-ho “als gais”. Es podria interpretar que El Mundo està intentant fer una acció de pinkwashing per “netejar” una pràctica, la dels ventres de lloguer, que el feminisme critica durament.

En definitiva, el mitjà espanyol incorre en aquesta peça en una mala pràctica professional quan atribueix al col·lectiu gai una posició contrària a la prohibició de la gestació subrogada, sense ni tan sols consultar la FELGTB, principal referent espanyol del col·lectiu. I ho fa per l’interès polític de desgastar un govern contrari a la seua línia editorial, cosa que hauria de ser impròpia d’una peça informativa. Amb la trinxera informativa, no corren bons temps per al periodisme.

Els articles d’opinió expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perquè coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l’Observatori Mèdia.cat.