El Real Instituto Elcano va publicar fa uns dies un document de treball que porta per títol La presència d’Espanya a la premsa internacional. De què es parla quan es parla sobre Espanya? (PDF en castellà). És un document relativament breu, de 30 pàgines, que analitza l’atenció dedicada a Espanya (“España y lo español”, en diuen) per part de la premsa internacional durant els anys 2017 i 2018. S’hi analitzen diaris de 200 països, en 24 idiomes, que són els que hi ha a la base de dades Factiva de Dow Jones. No cal dir que el “conflicte independentista a Catalunya” apareix sovint.

La primera dada significativa, però, no té a veure amb Catalunya sinó amb el futbol. De les gairebé 800.000 notícies sobre Espanya que s’han publicat aquests tres anys, més de la tercera part (36%) corresponen a aquest esport. No a tot arreu és igual. Quan la premsa internacional informa sobre Itàlia, les notícies futbolístiques ocupen un 21%; sobre el Regne Unit, un 19%; d’Alemanya, un 17% i de França, un 13%. Seria interessant saber la xifra catalana, segur que el Barça també l’empeny amunt.

Si n’excloem el futbol, resten 513.197 notícies sobre Espanya a la premsa internacional, de les quals el procés català n’acapara 48.623, un 9,5%. Els darrers quatre mesos de 2017 s’enduen la palma, òbviament, amb 28.171 mencions, i esdevenen el pic informatiu més important dels dos anys, superant fins i tot el futbol. El mes del referèndum, l’octubre, les mencions a Catalunya superen les 19.000. Els autors de l’estudi no inclouen en aquest recompte les notícies indirectes del procés, com ara els més de 17.000 articles sobre les conseqüències econòmiques d’una hipotètica independència de Catalunya.

Un capítol a banda són els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils d’agost de 2017, que sumen uns 12.000 articles.

Tot seguit apareix una dada encara més interessant, a tenir en compte per part dels qui treballen en la projecció exterior de Catalunya, que és l’idioma de les notícies sobre el procés català. En primer lloc, amb 10.184 (un 21% de les 48.623), hi apareix l’alemany. Els diaris alemanys, austríacs i suïssos són, doncs, els qui més publiquen sobre el procés. Segueixen el francès (16%), l’anglès (14%), l’italià (9%) i el portuguès (8%).

L’estudi inclou una anàlisi separada de la premsa de referència, els grans mitjans internacionals. També aquí s’arriba a la conclusió que el procés català va ser el tema estrella de 2017 i 2018, futbol a banda. Aquí s’inclouen algunes notes que van més enllà de l’anàlisi purament quantitatiu, quan els autors expliquen que els titulars dels grans diaris es referien “a l’actitud del Govern d’Espanya davant el referèndum”, “a la resposta policial, a vegades qualificada de ‘brutal’”, i “al comportament dels separatistes, que no va generar un tractament especialment complaent”.

Altres estudis de l’Instituto Elcano, com el seu baròmetre, ja apuntaven que el procés català i la gestió que en fa Madrid havien fet empitjorar la imatge internacional d’Espanya, que sovint és considerat com un país autoritari. Amb les dades que inclou aquest document de treball, s’ha optat per no incidir en aquesta via i presentar-les de la manera més neutra i asèptica possible.

