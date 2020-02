Les noves denúncies contra el còmic On és l’Estel·la i el programa d’humor Està Passant de TV3, o l’absolució de Toni Albà per unes piulades, són alguns dels sis casos registrats els darrers quinze dies al Mapa de la Censura.

Arxivada una querella per injúries per articles contra l’homeopatia

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

VALÈNCIA, 27-1-2020. El jutjat d’instrucció número 17 de València ha arxivat la querella de 22 homeòpates –inclòs Rafael Torres Collado, conseller de la junta directiva del Col·legi de Metges de València– contra Aurelio Duque i Fernando Cervera per la publicació de diferents estudis i articles criticant aquest tipus de teràpies anomenades alternatives. Duque és president de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària i Cervera és periodista i vocal de l’Associació Per Protegir el Malalt de Teràpies Pseudocientífiques (APETP), i ambdós són reconeguts per les seves opinions contra aquestes. Al seu escrit, la jutgessa conclou que els querellats tenen «la intenció de posar en coneixement i debatre sobre les pràctiques pseudocientífiques, pseudoteràpies i pseudomedicines, els efectes i riscos, amb un esperit crític».

Una jutgessa deixa en evidència el Col·legi de Metges de València, defensor de l’homeopatia: “Pot posar en risc la salut” (eldiario.es, en castellà)

Un fotògraf, identificat i amenaçat per Mossos d’Esquadra

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA, 28-1-2020. El fotoperiodista Àngel García és apartat per agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra quan intenta documentar les identificacions de diferents joves a la plaça Urquinaona, després de la convocatòria del col·lectiu «Urquinaona, ho tornarem a fer». Davant la seva protesta per l’actitud policial, els agents el forcen a identificar-se tot i portar el braçalet oficial de periodista, l’escorcollen i l’amenacen amb una denúncia per «desobediència a l’autoritat i amenaces».

Avui com premsa he rebut tracte denigrant per part de l’unitat E-601 de @mossos mentre intentava fer la meva feina, m’han identificat registrat i amenaçat amb denuncia per part del caporal i dos agents que tampoc reconeixien el carnet de premsa de l’@UPIFC #prouagressionspremsa pic.twitter.com/WFRRmjv5Ea — angel garcia (@angelgarciafoto) January 28, 2020

El jutjat de Palma arxiva la denúncia contra el còmic ‘On és l’Estel·la?’ i Jupol anuncia que trasllada la querella a Barcelona

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

PALMA, 30-1-2020. El Jutjat de Primera Instància número 15 de Palma ha arxivat el procediment contra l’editorial Comanegra –editora del còmic sobre l’1-O On és l’Estel·la?– perquè entén que tant aquesta com l’autor es troben fora del partit judicial. El sindicat policial que va formalitzar la querella, Jupol, ja ha anunciat que la traslladarà a Barcelona, on es troba la seu de Comanegra. Per la seva banda, el mateix dia ha declarat davant del Jutjat d’Instrucció número 12 de la ciutat l’autor del còmic, Toni Galmés, que s’ha emparat en la llibertat d’expressió per justificar la seva obra. Galmés declarava en qualitat d’investigat arran d’una denúncia presentada per la Confederació Espanyola de Policia (CEP), la Unió Federal de Policia (UFP), el Sindicat Professional de Policia (SPP) i el Sindicat Unificat de Policia a les Balears (SUP).

Jupol traslladarà als jutjats de Barcelona la seva querella pel còmic de l’1-O ‘On és l’Estel·la’ (Europa Press, en castellà)

La Fiscalia se suma als sindicats policials en la denúncia contra ‘Està Passant’ de TV3

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

SANT FELIU DE LLOBREGAT, 5-2-2020. La Fiscalia ha denunciat Toni Soler, Jair Domínguez i Magí Garcia, humoristes del programa Està Passant de TV3, per un presumpte delicte d’injúries a l’Estat, en la seva modalitat d’injúries greus als cossos i forces de seguretat. El motiu és un gag emès l’octubre del 2019 en què feien befa de l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant les manifestacions posteriors a la sentència contra dirigents independentistes. Anteriorment, tres sindicats d’aquest cos ja s’havien querellat amb el mateix programa per aquesta mateixa broma.

La Fiscalia denuncia Toni Soler, Jaïr Domínguez i Magí Garcia de l’«Està Passant» per un gag sobre els Mossos (Nació Digital)

Absolt Toni Albà pel judici de les piulades

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

VILANOVA I LA GELTRÚ, 6-2-2020. L’humorista Toni Albà ha anunciat a través del seu perfil de Twitter que ha estat absolt per les piulades contra la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la jutgessa Carmen Lamela publicades entre l’octubre del 2017 i el febrer del 2018. El jutjat 5 de Vilanova i la Geltrú va processar-lo per un presumpte delicte d’injúries però finalment ha optat per absoldre’l.

Absolen Toni Albà d’injúries contra Lamela, la policia espanyola i la Guàrdia Civil (Vilaweb)

Quatre acomiadaments a ‘Diario de Mallorca’

Acomiadaments / precarietat laboral

PALMA, 6-2-2020. Quatre periodistes de la redacció del Diario de Mallorca, alguns dels quals molt reconeguts professionalment, han estat acomiadats. Continua així l’allau de destrucció de llocs de treball als diaris del grup Prensa Ibérica, amb set acomiadaments a Información d’Alacant el 15 de gener i altres a Levante i Superdeporte a finals del 2019.