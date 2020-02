“Al món de les arts gràfiques tothom recorda com es va construir l’imperi del Grup Planeta: Lara recorria la ciutat i, a punta de pistola requisava el paper pels seus llibres”. Els orígens franquistes d’aquest gran grup mediàtic són un dels temes del tercer vídeo d’Octuvre, una iniciativa de denúncia que vol explicar com funcionen els mitjans de comunicació i qui hi ha al darrere.

El vídeo fa referència a una tesi d’El franquisme que no marxa, de Lluc Salellas: les famílies responsables de la dictadura encara avui en dia segueixen mantenint el poder. El llibre el van publicar el Grup de Periodistes Ramon Barnils –editor de Mèdia.cat– i edicions Saldonar i es pot trobar també en anglès.

Octuvre és un projecte que publica vídeos a les xarxes socials amb l’objectiu de desemmascarar les manipulacions mediàtiques. Finançat per 534 mecenes, l’impulsa l’Associació Cafèambllet, fundada l’any 2014 per Marta Sibina i Camps i Albano Dante Fachin.