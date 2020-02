Recollim cinc nous casos al Mapa de la Censura de Mèdia.cat, aquesta vegada amb protagonisme de dos clubs de futbol catalans: el Lleida Esportiu, que ha amenaçat amb querellar-se contra diversos periodistes i mitjans, i el Futbol Club Barcelona, que ha difamat informadors a les xarxes a través d’una empresa subcontractada. Però aquests no són els únics casos:

BARCELONA, 6-2-2020. La fotògrafa Lorena Sopena ha estat identificada i retinguda per agents dels Mossos d’Esquadra quan feia una foto a uns activistes antiracistes que acabaven de sortir de la comissaria per denunciar una agressió. Sopena ha estat obligada a entrar a la comissaria i a ensenyar quines imatges havia fet sota amenaça de denunciar-la, requisar-li la càmera i posar-la a disposició judicial. «I potser no la podràs recuperar», l’han advertit.

El Lleida Esportiu anuncia querelles a diversos periodistes i mitjans

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

LLEIDA, 14-2-2020. El Lleida Esportiu ha anunciat en un comunicat oficial que en uns dies interposarà querelles criminals contra el Grup Segre i Nació Digital, així com contra els periodistes Rosa Tamarit, Xavier Madrona i Àlvar Llobet. El motiu és la publicació d’uns reportatges on s’explica que el club fa mesos que no paga el lloguer d’uns pisos per als jugadors i el propietari amenaça en denunciar-lo si no ho fa.

Un periodista, increpat i espentat durant el tall de l’avinguda Meridiana de Barcelona



Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA, 16-2-2020. El director del digital E-notícies, Xavier Rius, denuncia que mentre cobria un dels talls diaris de l’avinguda Meridiana en protesta per les sentències als dirigents independentistes ha estat «rodejat, increpat, sacsejat, empès i agafat» per part d’alguns manifestants, que també l’han amenaçat si seguia gravant i han intentat impedir que fes la seva feina.

Sol a la Meridiana (e-notícies, en castellà)

La directiva del Barça va contractar una empresa per difamar mitjans a les xarxes

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA, 17-2-2020. Una investigació de la Cadena Ser ha destapat que la directiva del Futbol Club Barcelona fa mesos que té contractada l’empresa I3 Ventures per difamar i desprestigiar persones i entitats que considera crítiques o contràries. La majoria dels afectats són persones de l’entorn del club, com potencials candidats opositors, jugadors, exjugadors i exentrenadors, però també hi ha mitjans de comunicació que haurien patit piulades desqualificadores, com TV3 i l’Ara. Especialment afectat és el propietari de Mediapro, Jaume Roures, amb un canal de Facebook dedicat específicament a difondre rumors i mentides contra ell.