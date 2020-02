La campanya “Journalists Speak Up For Assange” reclama que el fundador de Wikileaks sigui alliberat immediatament de la presó, que el govern britànic i la judicatura refusin autoritzar una extradició “amb motivacions polítiques” i que el govern dels EUA retiri els càrrecs per espionatge contra ell. A casa nostra, s’han convocat per aquest dilluns al vespre concentracions de suport arreu del país, com la que es farà a dos quarts de vuit del vespre a la plaça Universitat de Barcelona. Diverses entitats periodístiques estan promovent un manifest de suport a Assange.

Periodistes de mitjans d’arreu del món, com el turc Cumhuriyet, el francès Mediapart, l’espanyol Público, l’alemany Der Spiegel o l’italià La Repubblica, així com col·lectius professionals, han aixecat la veu perquè consideren que publicar informació classificada és una part integral del periodisme i que els atacs contra Assange suposen una vulneració flagrant dels drets humans. “Si el govern nord-americà pot extradir-lo per aquest motiu, això aplanarà el camí per als governs a l’hora de criminalitzar qualsevol de nosaltres, a qualsevol lloc del món. Qui serà el següent?”.