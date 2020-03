Dimecres 11 de març es presentarà públicament l’‘Anuari 2019’ al Col·legi de Periodistes i dijous 12 es farà una festa a l’Ateneu L’Harmonia de Barcelona.



L’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat organitza aquest mes de març una doble celebració, en una mostra de la consolidació i empenta d’un dels projectes més emblemàtics del Grup de Periodistes Ramon Barnils. Són dos actes que es faran la setmana que ve a Barcelona i que van dirigits als col·laboradors i mecenes del projecte, al sector del periodisme i de la comunicació i també a la ciutadania interessada en una lectura crítica dels mitjans.

Dimecres 11 de març, a les 7 de la tarda, es farà la presentació de la novena edició de l’Anuari Mèdia.cat a la seu barcelonina del Col·legi de Periodistes de Catalunya. La publicació arriba completament renovada en els continguts i també en el format. Com és habitual, treu a la llum temes que han estat silenciats pels mitjans de comunicació corporatius durant l’últim any, però també analitza de manera crítica els principals «sorolls» informatius de l’agenda mediàtica i vol ser una petita guia per sobreviure a la infoxicació, la desinformació i al control dels poders. Incorpora un dossier central titulat “La veritat, en dubte”, que reflexiona sobre la urgència del debat sobre les ‘fake news’, que són tan antigues com les notícies; sobre la responsabilitat de les empreses tecnològiques en la desinformació; o sobre si les plataformes de verificació són realment una solució al problema o un pedaç interessat. En l’acte de dimecres vinent es donaran a conèixer els temes i continguts de l’Anuari i es farà també un repàs a la trajectòria de deu anys de l’Observatori Mèdia.cat. L’acte és obert a tothom.

L’endemà, dijous 12 de març, a partir de les 7 de la tarda, es farà una festa per celebrar el desè aniversari de Mèdia.cat, a l’Ateneu L’Harmonia de Sant Andreu, a Barcelona. L’únic observatori crític dels mitjans en llengua catalana dels Països Catalans vol celebrar la primera dècada d’existència amb totes les persones que l’han fet possible, companys del sector, lectors i col·laboradors. En un ambient distès, hi haurà una mirada retrospectiva a la feina de l’Observatori, un concurs sobre periodisme i comunicació en forma de trivial participatiu, que hem batejat com «El Gran Mèdia.cat», i els ja clàssics «gintònics contra els silencis». L’acte és obert a tothom però cal inscriure-s’hi prèviament (fent clic aquí).