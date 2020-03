Un estudi elaborat per la Plataforma per la Llibertat d’Informació (PDLI) revela que fins a dues terceres parts de les dones periodistes considera que se li retallen expectatives de promoció laboral pel fet de ser dona. Aquest no és l’únic cas relacionat amb les discriminacions per raó de gènere i amb el feminisme que recollim aquests primers dies de març al Mapa de la Censura:

Els Mossos espiaven periodistes i mitjans de comunicació

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

CATALUNYA, 3-3-2020. La Directa ha destapat l’espionatge sistemàtic durant anys a periodistes i mitjans per part de la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra. El reportatge, basat en més de 500 documents interns policials als quals ha tingut accés el mitjà, explica que els Mossos monitoritzaven especialment la feina del fotoperiodista Jordi Borràs, a qui acusaven d’identificar policies de paisà amb les seves imatges. També es van fixar amb l’Agència 29-S, creada per diferents mitjans –inclosa la mateixa Directa– per tal de donar cobertura informativa de la vaga general del 29 de setembre de 2010, i que després es va replicar en altres mobilitzacions, com per exemple la vaga general del desembre de 2012 o el referèndum de l’1 d’octubre. Segons aquest reportatge, el Departament d’Interior havia sol·licitat l’adreça on s’ubicaven les antenes d’emissió de les ràdios lliures Contrabanda, Bronka i Pica, participants de l’Agència 29-S, durant la vigília de la vaga del 2012.

Destrueixen murals feministes al Vallès



Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

LLINARS DEL VALLÈS, 5-3-2020. Uns desconeguts han pintat missatges insultants i amenaces sobre murals de temàtica feminista fets en diverses parets de Llinars del Vallès. Un dels missatges més repetits ha estat «155», en referència a l’article de la Constitució espanyola que serviria per suprimir l’autonomia catalana. Tant l’Ajuntament de la localitat com moltes entitats han condemnat els actes vandàlics.

Rebuig als actes vandàlics contra els murals feministes (Ajuntament de Llinars del Vallès)

Les dones periodistes tenen més complicat accedir a la direcció de mitjans i pateixen més assetjament en línia

Assetjament o agressions sexistes contra dones periodistes

ESTAT ESPANYOL, 6-3-2020. Un estudi elaborat per la Plataforma per la Llibertat d’Informació (PDLI), d’abast estatal espanyol, revela que fins a dues terceres parts de les dones periodistes considera que se li retallen expectatives de promoció laboral pel fet de ser dona. Gairebé el 90% assegura que la desigualtat estructural a les empreses mediàtiques és la responsable d’aquesta menor promoció. De fet, el 95,6% de directius que coordinen equips de deu persones o més són homes, i aquesta desigualtat és més corrent en els mitjans públics que en els privats i els els grans més que en els petits.

La majoria d’enquestades també responen que s’autoexigeixen més que els seus companys homes i destaquen que reben crítiques molt més violentes a les xarxes socials, molt sovint enfocades al seu aspecte físic.

El Comitè Feminista de Rubí envia als mitjans les exigències sobre com cobrir els seus actes

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

RUBÍ, 6-3-2020. De cara a la vaga feminista convocada pel 8 de març, el Comitè Feminista de Rubí ha emès un comunicat amb les «exigències» als mitjans a l’hora de cobrir els actes que convoca. Per exemple, que la manifestació no mixta la cobreixin exclusivament dones periodistes, que no s’entrevisti ningú que participi en la manifestació o que només es prenguin plànols generals de la marxa. Les periodistes de mitjans locals rubinencs han respost amb un comunicat on consideren un «atemptat contra la seva ètica i professionalitat» que es doni per fet que «els mitjans de comunicació són partidistes i tendenciosos». Davant la dificultat de cobrir les accions de col·lectius que, afirmen, «ens prejutgen, ens exigeixen com hem de fer la nostra feina i posen traves a accedir a actes, fer entrevistes o declaracions», opten per no cobrir els actes del Comitè Feminista «en senyal de protesta i per reivindicar la feina que fem amb pluralitat, rigor i independència».

El Suprem rebutja els recursos de la CCMA contra les resolucions de la JEC

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

SANT JOAN DESPÍ, 7-3-2020. La Sala Tercera del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) contra diversos autos de la Junta Electoral Central (JEC) emesos durant la campanya a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre del 2017. La JEC va sancionar TV3 per les cobertures de la manifestació a Brussel·les i del concert per la Llibertat dels Presos Polítics convocat per l’ANC, així com pel contingut de dos editorials del programa El matí de Catalunya Ràdio. La CCMA va recórrer les quatre decisions de la JEC i ara el Suprem ha donat la raó definitiva a l’òrgan judicial. Precisament fa pocs dies es va fer públic que el tribunal que formava aquella JEC tenia un membre que al mateix temps treballava com a assessor de Ciudadanos i era el redactor de les denúncies que després resolia des de la JEC. En concret, la cobertura del concert per la Llibertat dels Presos Polítics va ser sancionada a partir d’una denúncia de Ciudadanos.

L’Ajuntament de Sóller censura un mural crític amb la massificació turística

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

SÓLLER, 7-3-2020. L’ajuntament de Sóller ha decidit esborrar un mural crític amb la massificació turística i substituir-lo per un altre que, precisament, reivindica l’activitat turística de Mallorca. L’obra artística va ser un encàrrec del col·lectiu Albaïna al muralista valencià Marc Peris ‘Soma’, i va comptar amb el permís de l’anterior equip consistorial. El PP, però, el va criticar des d’un primer moment i va incloure’n l’eliminació en el programa electoral. La primera decisió del nou equip de govern va ser esborrar-lo i l’alcalde en persona se’n va encarregar quatre dies després de prendre possessió. Ara serà finalment substituït.