L’autoverificador: com identificar informacions falses

Aquesta és una eina que dóna pistes a qualsevol persona per saber si una informació és veraç o no ho és. Us n’oferim el text complet (a sota), inclòs a l’Anuari Mèdia.cat 2019, i també una versió simplificada en imatge, que us animem a compartir.

1 Què hi ha més enllà del titular?

Abans de compartir, llegeix la notícia completa. Podràs descobrir si hi ha coses poc clares que et generin dubtes, o si fins i tot el cos contradiu el titular.

2 Quin mitjà ho publica?

Si és una cadena de WhatsApp sense cap autoria o enllaç a algun mitjà, segurament és una informació falsa. Si apareix un mitjà, busca’l en algun cercador per veure qui en són els propietaris o quin biaix ideològic té. Si reps una captura de pantalla, entra al web del mitjà per buscar la notícia publicada.

3 Quina és la data de la notícia?

A vegades, ens trobem que es tornen a difondre notícies del passat fent-les passar per actuals o tretes de context per revifar algun debat públic. O, a vegades, s’incorporen elements falsos a notícies ja publicades. Assegurem-nos de la data de publicació i contrastem-ho amb altres notícies.

4 Conec l’autor o autora?

Si no coneixes l’autor o autora, cerca el seu nom en algun cercador per veure quins altres treballs ha fet o si treballa per a altres mitjans, empreses o institucions.

5 Les fonts o citacions són dubtoses?

Apareixen declaracions de personatges sense data ni context? Es donen xifres o dades de suposades investigacions? Si cerquem aquestes informacions, trobarem si tenen sentit o són inventades.

6 L’han publicat altres mitjans?

Si la informació és real, és molt probable que altres mitjans confiables l’hagin reproduït. Per tant, posant el títol o les paraules clau del títol en qualsevol cercador, n’hauries de trobar altres enllaços o referències.

7 D’on surten les imatges?

Si una foto et fa dubtar, pots fer una cerca inversa d’imatges i comprovar si altres llocs la van reproduir. Pots desar la foto i pujar-la a images.google.com o a reverse.photos.

8 D’on surten els vídeos?

També podem comprovar fent una cerca inversa a YouTube si els vídeos que ens envien són realment d’una notícia que acaba de passar o ens ho volen fer creure però ja han estat utilitzats per a altres temes anteriorment.

9 El lloc i la meteorologia ens donen pistes?

De vegades, si no trobem rastre d’un vídeo o o d’una foto a la xarxa, podem detectar si és un contingut fals amb dues comprovacions molt senzilles: mirant quin temps feia en el lloc i moment en què suposadament van ocórrer els fets i veure si coincideix amb la foto/vídeo; o també buscant al Google Street View si, en aquella localització, els edificis o comerços coincideixen.

Fonts: BBC News, Guía básica para identificar noticias falsas, Maldito Bulo i First Draft News