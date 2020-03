Aquests dies en què cal equipar-nos contra la desinformació i en què hi pot haver més temps per a fer lectures reposades, hem decidit oferir l’Anuari Mèdia.cat 2019 en pdf per a descarregar-lo gratuïtament. Una mirada crítica als silencis i sorolls dels mitjans de comunicació i també una guia per a sobreviure a la infoxicació, la desinformació i el control dels poders.

L’Anuari Mèdia.cat és la publicació en paper de l’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat, que coediten el Grup de Periodistes Ramon Barnils i Pol·len edicions, i que cada any treu a la llum temes que han estat silenciats als mitjans de comunicació i analitza els principals ‘sorolls’ informatius. Ofereix reportatges en profunditat sobre temàtiques que no han estat portada de cap diari ni han obert cap informatiu i, alhora, aprofundeix de manera crítica en qüestions que massa sovint han marcat l’agenda, amb articles d’anàlisi a càrrec d’expertes, infografies i continguts especials.

Davant d’un escenari apocalíptic en què polítics, grans capçaleres lligades de mans i peus pel capital i institucions diverses volen erigir-se com a guardians contra les notícies falses, cal que estiguem més alerta que mai. Amb un format renovat i nous continguts, aquesta novena edició de l’Anuari Mèdia.cat inclou també un dossier especial titulat ‘La veritat, en dubte’, dedicat al debat sobre les anomenades “fake news” des d’una perspectiva crítica.

Podeu descarregar-vos aquí l’Anuari Mèdia.cat en pdf.

L’Anuari en versió paper es pot comprar al web de Pol·len edicions, que servirà les comandes físicament tan bon punt la situació es normalitzi. També es pot trobar a les llibreries d’arreu dels Països Catalans (contacteu directament amb l’establiment que us interessi per saber si serveixen encàrrecs). Pel què fa als mecenes del projecte, que el rebran com a recompensa, els enviaments s’han vist alterats per les mesures de prevenció del coronavirus i es reprendran tan aviat com sigui possible.