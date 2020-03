I si el malson esdevingués un part,

i el cel que se’ns forada una finestra?

Blanca Llum Vidal

“Merci per tot aquest finde! Moltes emocions contingudes. Els jefes no saben què és treballar tantes hores sota pressió. Petonets i cuida’t.” Són les onze de la nit de diumenge i em cau una llàgrima quan rebo aquest missatge. És una companya de feina. Acabem d’arribar a casa després de tres dies treballant sense parar en unes condicions laborals molt dures i amb una pressió que no recordava des del 17-A. L’impacte emocional, professional i físic que ha tingut en mi ha estat el mateix que el del dia de l’atemptat. Per l’alt grau d’incertesa, l’allau d’informació (unit a la necessitat d’informar amb urgència i de manera impecable) i el perill per als periodistes. Em pregunto si tindré la lucidesa suficient per explicar, com voldria, quina forma prenem els humans quan treballem sota molta pressió i la nostra salut està en joc. I què neix quan ens permetem ser i parlar clar.

Dissabte, 14 de març. Matí. Un canari en una mina de carbó

Arribem a la redacció de betevé i acordem amb l’equip situar-nos en ordinadors separats, fent ziga-zaga, i allunyats els uns dels altres. Primera victòria. Netegem les àrees de treball compartides amb mocadors de paper i alcohol que hem portat els treballadors. Segona victòria. Comença un dia terriblement incert i s’obre la primera escletxa de llum:

– Quin sentit té, anar a gravar les cues dels supermercats i prendre declaracions?

És la crítica d’un càmera, l’alerta evident que la tasca periodística a peu de carrer suposa un alt risc. És l’enorme sort de tenir, a la plantilla, algú que té la fortalesa de dir no i que impulsa un replantejament dels rodatges. «Les epidèmies han modelat la història, en part, perquè han portat inevitablement els éssers humans a pensar només en les qüestions principals». Ho afirma l’historiador Frank M. Snowden en una entrevista al New Yorker, on afegeix: «Són un mirall per a la humanitat i reflecteixen les relacions morals que les persones mantenen les unes amb les altres».

L’experiència d’aquest cap de setmana ens ha posat davant dels nassos quina relació tenim amb la vida i jo em pregunto: com podrem acceptar…

…que hem estat i serem, de nou, conillets d’índies?

…que la direcció coneix els efectes del coronavirus però no ha aplicat amb prou urgència els protocols a la redacció per minimitzar-ne els riscos?

…que hi ha privilegiats que poden fer teletreball, i no som nosaltres?

…que no sempre tothom està a l’altura de les circumstàncies?

L’empatia, la generositat amb els més dèbils i la responsabilitat fa que trobi resposta a alguna d’aquestes preguntes. Les altres, per a les quals, malauradament, no tinc resposta, han de servir per impulsar canvis concrets i imminents. Ens han de donar coratge i astúcia per aplicar millores ràpides que ens beneficiïn. No personalment, sinó com a societat. Hem de poder denunciar el dolor que provoca la ineficàcia. No cal que ningú ens ho expliqui, ho hem constatat en només tres dies i la crisi pel coronavirus tot just acaba de començar.

Per sort, des de la redacció hem aconseguit dur a la pràctica propostes que, en altres ocasions, s’haurien quedat encallades en esferes de decisió intermèdies que no coneixen la realitat i que, per tant, no senten la urgència d’aplicar-les. En algunes, ens hi ha acompanyat l’empenta de la direcció i el comitè d’empresa. En d’altres, ho hem fet sols. Quan la salut està en joc el dolor és immens. Els humans avancem quan deixem el poder de banda i ens sabem honestos, humils i solidaris per coordinar-nos i plantejar millores col·lectives. No individuals. És així de radical i ens caldrà recordar-ho, tot i que no sé si en sabrem.

Crec que és hora de tenir el cap clar per ser capaços d’encaixar totes les crítiques i atrevir-nos a veure, també, la nostra part més fosca. Jo m’he enfrontat amb la meva: amb el dubte de si decidia els rodatges amb bon criteri; amb la necessitat de reconeixement per la feina feta i amb la meva part més tallant, categòrica i brusca que apareix quan l’estrès em sobrepassa. I he trobat pau quan he estat capaç de veure, un per un, tots els racons del negre. I disculpar-me.

Diumenge 15 de març. A mitjanit es fa de dia.

Què fa possible que els humans puguem treballar en unes condicions d’exigència, sobrecàrrega de feina i pressió emocional tan altes durant hores seguides sense enfonsar-nos? I l’endemà tornar-hi? La confiança en l’equip i en nosaltres mateixos. Creure que som capaços de gestionar crisis i fer-ho molt bé. La professionalitat i, sobretot, l’amor. És diumenge a la mitjanit i és en aquest moment quan entenc l’aprenentatge profund d’aquest cap de setmana tan llarg. I dins meu, es fa de dia.

La llum és un company de feina que no està en torn i es connecta des de Girona per treure’ns sobrecàrrega de feina; una lingüista que et trepitja els talons i té el text corregit abans que acabis la frase; un equip que des de les 9 del matí i fins a les 11 de la nit no aixeca el cul de la cadira perquè l’allau d’informació no ho permet; és el compromís amb la feina i la ciutadania; és una editora que aconsegueix abans que es publiqui el decret d’alarma del govern i escriu les entrades més complexes de la jornada; una productora que, amb una rialla, alerta de noves notes de premsa i compareixences polítiques com qui reparteix bombons, i ho fa tot fàcil. Un equip sencer de cap de setmana que en poques hores es coordina per escriure un manifest i fer-lo arribar a la direcció per exigir més mesures. Tots els missatges dels amics, companys de feina i la família, pensant en tu. És un sogre que, quan són les 10 de la nit de divendres i encara falten dos dies de feina sota pressió, decideix venir-te a buscar en cotxe per tornar, segurs, a casa.

Aquí és on neix la llum, on neixen les qualitats més altes i on creix l’amor. I l’amabilitat, el criteri, l’agilitat, la dolçor. No calen paraules, només una mirada ens ho recorda. I és una mirada tan profunda, tan coneixedora de qui som, que no cal res més. I ara, que no ens podem abraçar, és una mirada corpòria.

Quan d’aquí a molts anys recordem aquests dies, jo voldré recordar i tenir present el camí on neix la llum. He volgut deixar les molles de pa per poder-les resseguir, quan ens calgui.

