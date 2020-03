Professionals per compte propi del món de la premsa i la comunicació veuen com aquests dies es cancel·len feines i encàrrecs que tenien previstos o aparaulats pels dies o setmanes que vindran. Els ajuts dirigits als autònoms que han anunciat els governs català i estatal són encara inconcrets i, en alguns casos, insuficients. A més, aquest col·lectiu és encara més vulnerable a la manca de recomanacions i mesures preventives o d’autoprotecció per la cobertura de la pandèmia.



La crisi del COVID-19 ha provocat ja la pèrdua de feines en diferents sectors laborals. UGT estima que l’activitat a l’estat espanyol va baixar aquest dilluns un 30% i que a la indústria el descens va arribar fins a un 40%. Els freelance i els autònoms del món de la comunicació no n’han quedat exempts i veuen com els encàrrecs s’han anat cancel·lant un darrere un altre com una onada.

El fotògraf Carles Palacio ha perdut en una setmana totes les feines que tenia encarregades. “En tenia tres de grosses que han caigut totes, totes les fotografies d’entrevistes cancel·lades, així com les cobertures de tornejos esportius…. Ha caigut tot”, es lamenta. Per ell, aquestes feines suposaven els ingressos dels propers mesos. Ara, haurà de tirar d’estalvis. “L’únic bo del confinament és que gastes menys”, riu.

“Els freelance som el que queda del que queda i, en un moment de tanta incertesa com l’actual, els mitjans no es volen comprometre a donar feina als col·laboradors quan no saben què passarà amb la plantilla que tenen”, explica Yeray S. Iborra, que escriu per a diferents mitjans de comunicació i revistes culturals i socials. En el seu cas, combina les col·laboracions a mitjans amb xerrades i formacions: “També s’ha cancel·lat tot”. Per això es mostra preocupat: “Si els freelance ja érem precaris abans del coronavirus, ara encara ho serem més”.

Els periodistes culturals també s’han vist greument afectats per la crisi del coronavirus. És el cas de Teresa Ferré: “Faig crítica teatral i cobro a tant la peça; per tant, des de la setmana passada, que els teatres estan tancats, no tinc aquests ingressos; també m’havien convidat a participar en algunes conferències que per ara s’han anul·lat”. Ara mateix només li queda la remuneració que té com a professora associada a la universitat amb un contracte de sis hores a la setmana.

Aleix López és operador de càmera i treballa com a freelance: “En el moment que va sortir tot, em van cancel·lar o ajornar una sessió de fotos de cinc dies a Tenerife, dos casaments i un rodatge d’un espot publicitari”. “Són feines per les quals no cobraré res perquè no vaig acordar rebre una part dels diners per avançat, tot es cobra quan s’entrega la feina feta”, remarca. “Fins i tot m’han cancel·lat feines que tenia per al maig”. Per això, ara aprofita els dies i el confinament per “treure’s de sobre feines que tenia endarrerides o per editar vídeos”, tot i que matisa: “De teletreball, en puc fer poc, amb la meva professió”.

Hi ha qui ja se les empesca per trobar alternatives. La fotògrafa Anna Surinyach és l’editora gràfica de la Revista 5W. Ella i el seu equip es mostren molt preocupats per com afectarà la crisi del coronavirus a les seves feines i a la revista. “El mes de març és quan fem la presentació de la revista anual, havíem d’anar a Barcelona, Madrid, València, Salamanca… tot s’ha cancel·lat”, es lamenta. “Estem mirant de fer presentacions en línia, però és clar, als actes és quan es ven més… i veurem què passa amb Sant Jordi” [el gremi va apostar dimarts al vespre per ajornar-lo per abans de l’estiu]. També els han cancel·lat tots els cursos i xerrades formatives que tenien previst fer, per això estan estudiant maneres alternatives per poder recuperar-ne alguns. Aquesta setmana, Surinyach i set fotògrafs més han començat a Instagram el projecte fotogràfic Covid Photo Diaries per “documentar aquests dies des de les nostres respectives experiències”.

A l’agència de comunicació i periodisme Talaia, que tot just celebra ara el primer aniversari, ja han començat les retallades. “Estem en període de sobreviure encara, ens han caigut absolutament totes les feines que teníem els pròxims mesos, des de presentacions públiques de reportatges i llibres fins a cobertures fotogràfiques”, explica el fotoperiodista Martí Albesa. “Per això el primer que hem de fer és minimitzar despeses de la cooperativa i hem decidit conjuntament que no tindrem nòmina aquest mes o que cobrarem el mínim necessari i farem pressió per cobrar les factures pendents de feines que ja hem fet”. A Talaia han decidit optar per aquesta mesura per tal d’intentar que els següents mesos no siguin tan durs: “El problema ve a la llarga, com que ens ha caigut tot no sé com ni què cobrarem d’aquí a tres mesos, quan a més ja no ens quedaran estalvis”.

L’administració impulsa ajuts econòmics o exoneració de tarifes

Els autònoms o freelance han de pagar una quota mínima per estar donats d’alta de 286,15 euros mensuals (si no es beneficien de bonificacions o similars). Aquesta quota és la mateixa per tot l’any i es va incrementant segons l’IPC, però no varia segons el volum d’ingressos de facturació. Un altre dels problemes amb què es troben habitualment és que les factures s’acostumen a cobrar a 30, 60 o 90 dies des de la data d’emissió de la factura.

Als Països Catalans hi ha gairebé un milió i mig d’afiliats per compte propi a la Seguretat Social, sumant el milió que estan integrats en societats mercantils, cooperatives o altres entitats societàries i uns 580.000 autònoms que són persones físiques. Més de la meitat són a Catalunya, un 35% al País Valencià i al voltant d’un 10% a les Illes. A tot l’Estat n’hi ha més de 3 milions, segons dades de 31 de desembre de 2019.

Davant d’aquesta situació, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica. L’ajut, però, s’atorga sempre i quan es figuri d’alta en activitats que les autoritats sanitàries han decretat tancar -àmbit que en principi no inclouria els mitjans de comunicació– i no es disposi d’altres fonts alternatives d’ingressos.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, explicava dimarts que, entre les mesures laborals aprovades per pal·liar els efectes negatius de l’epidèmia, es facilitarà el cobrament del que es coneix com a “atur dels autònoms”: la prestació per cessament d’activitat als treballadors per compte propi afectats per la crisi sanitària. Si bé Sánchez no ha concretat tots els detalls d’aquesta flexibilització, sí que ha assegurat que el cobrament de la prestació serà “compatible amb l’exoneració del pagament de quotes a la Seguretat Social” i, si l’autònom té assalariats contractats, amb l’aprovació d’ERTO dels seus treballadors. La mesura es dirigeix als autònoms que han reduït significativament els ingressos perquè puguin accedir més fàcilment a aquesta ajuda per cessament d’activitat, però no se n’han concretat els requisits.

Es mantenen els dubtes

Com que les incerteses són moltes, per les xarxes socials ja hi ha espais de suport on intentar resoldre alguns dubtes, com el grup de Facebook ‘Tècnics Cinematogràfics d’Espanya: Grup de Suport Covid-19’. Tot i això, Claudia Fernández Arbeloa, advocada laboral, recomana “calma i esperar”. Això és el que diuen als seus clients des del seu despatx, ADV Advocats, on porten molts casos d’autònoms i de periodistes. Aquests dies estan rebent moltes trucades amb preguntes, però recomanen esperar a veure com evoluciona tot els propers dies i com queda publicat al BOE. “La gent està molt angoixada, però el problema és que el país està paralitzat. Una mesura com estalviar-se una quota d’autònoms és una ajuda, però no soluciona el problema de fons, que és que no hi haurà feina: per fer-ho caldria donar diners a fons perdut”, remarca. Des d’aquest despatx es mostren preocupats davant dels dubtes que vindran: “No tenim clar encara com es faran la justificació de pèrdua d’ingressos o quina documentació demanaran, ho haurem d’anar veient quan es publiquin els detalls”.

Des de l’Estat també s’han aprovat altres mesures, com la moratòria en el pagament d’hipoteques a treballadors afectats per la crisi sanitària, el fet que els que pateixin un ERTO pel coronavirus no consumiran atur i podran cobrar-lo sense el mínim cotitzat, o les reduccions de jornada per a cures. Per això, des del Sindicat de Llogateres volen “posar èmfasi en la congelació del pagament de rendes immobiliàries, tant siguin de lloguer com de crèdit hipotecari”. “En una crisi com la que estem vivint ara, però que s’allargarà en el temps, és molt important posar com a mesura de xoc la congelació de rendes immobiliàries i abaixar els preus dels lloguers per tal de desinflar el mercat immobiliari i posar el preu de l’habitatge al nivell real de l’economia de les persones”, remarca una de les seves portaveus, Marta Ill. També demanen que s’instauri una renda bàsica. “És essencial en casos com els dels freelance, però també per totes les persones que treballen en economia submergida o que no tenen papers en regla, ha de ser per tothom”.

Manca de recomanacions i de mesures preventives o d’autoprotecció

Segons la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, “els professionals de la informació i la comunicació en el desenvolupament de la seva activitat han de ser considerats com a grup d’alt risc en trobar-se en nombroses ocasions obligats a mantenir un contacte directe amb els protagonistes de l’actualitat per informar la ciutadania”. Si bé en el cas dels periodistes i gràfics que estan en plantilla, l’empresa els hauria de proporcionar mesures de seguretat, els periodistes o gràfics que són freelance s’ho han de procurar ells mateixos. Els que sí que tenen feina aquests dies es queixen de la manca de recomanacions sobre què han de fer per cobrir els fets actuals de manera presencial.

Des d’aquesta xarxa estatal, així com des del Col·legi de Periodistes de Catalunya, “s’apel·la a la responsabilitat dels propis mitjans de comunicació i a la sensatesa dels seus professionals” i traslladen algunes recomanacions, com ara: canviar els “canutassos” per les conferències de premsa en streaming amb la finalitat d’evitar la proximitat entre els participants; convocar només aquelles rodes de premsa estrictament necessàries; utilitzar el telèfon o altres mitjans en línia en lloc de contactes personals amb entrevistats; que cadascú utilitzi el seu propi equip i evitar compartir-lo o treure les esponges dels micròfons. Des del Sindicat de la Imatge UPIFC han demanat al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que proporcioni als seus afiliats i acreditats “els elements necessaris”, com ara mascaretes.

Per la seva banda, els Mossos d’Esquadra han recomanat que els professionals de la comunicació que cobreixin informació a la via pública aquests dies portin el braçal o armilla identificativa amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament de la seva feina.