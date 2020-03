En els últims anys els mitjans catalans han superat unes eleccions cada sis mesos, els atemptats a Barcelona i Cambrils, un 1-O, uns disturbis contra la sentència del procés o un temporal Glòria. Aquests fets han estressat i posat a prova les redaccions periodístiques com mai ho havien fet abans, però ara, el confinament per coronavirus –sine die, de moment– suposa un triple salt mortal.

Treballadors de diferents redaccions de mitjans catalans –diaris, webs, ràdios i televisions– expliquen com han reaccionat i s’han adaptat a la situació. D’aquesta crisi en trauran moltes lliçons, i no només pel que fa a l’alarmisme. Maneres de treballar noves que estan aprenent a marxes forçades aquests primers dies, i que segurament en part acabaran incorporant al seu dia a dia, quan tot això acabi.

El confinament està ensenyant que es poden fer moltes més coses de manera virtual de les que semblava. També ha fet que es reivindiqui la feina dels tècnics i informàtics dels mitjans, sovint poc valorats, que han hagut de multiplicar-se i trobar solucions imaginatives perquè tot segueixi funcionant, malgrat tot.

“No em puc ni imaginar com hauria sigut un confinament així per als mitjans de comunicació fa uns anys quan no existia internet”, explica Paco Cabezas, cap d’Esports de la delegació de Catalunya d’El Mundo. Una altra qüestió seran les conseqüències de mantenir aquestes distàncies socials durant massa temps. “De moment estem treballant molt ben coordinats i força bé des de casa, però veurem si el confinament s’allarga, si l’estabilitat emocional de cada periodista seguirà sent la mateixa que el primer dia”, rebla.

Planta Baixa dobla l’horari però duplica mesures per evitar contagis

Un dels mitjans on el teletreball total és quasi impossible és la televisió, per raons òbvies. A part de fer entrar els convidats per Skype –o qualsevol altre sistema de videoconferència–, un programa només es pot fer des dels estudis. Per aquest motiu, l’organització per evitar contagis és primordial.

El programa Planta Baixa de TV3, fet per la productora externa La Manchester, ha ampliat el seu horari habitual –d’11 h a 14.30 h– per cobrir més franja horària a petició de la cadena pública, que ha hagut de reduir efectius dels informatius pel coronavirus. El subdirector del programa, Maiol Roger, explica que han dividit la gent en dues redaccions diferents de TV3 –dos espais físics separats– “per garantir que hi hagi la distància de seguretat” entre ells i perquè, si algú s’infectés, s’aïllaria mitja redacció i l’altra podria seguir treballant.

A més, han eliminat les reunions presencials, els convidats entren la majoria des de casa seva i la distància a plató entre el presentador, Ricard Ustrell, el mateix Maiol Roger i els altres redactors és de més d’un metre. “Ens maquillem nosaltres mateixos i ens posem el micro nosaltres també”, afegeix el subdirector. De teletreball només en fan alguns membres de l’equip, com els de producció o xarxes. La resta s’estan a la redacció el temps imprescindible i la resta de la feina la continuen a casa. A més, els càmeres que fan les connexions exteriors no trepitgen la redacció per evitar que importin un possible contagi.

Ràdio Barcelona, adaptada al coronavirus per un contagi ‘prematur’

A les ràdios, com que no hi ha imatge, hi ha una mica més de marge per poder treballar des de casa sense que es noti tant, però així i tot, hi ha un equip mínim de persones que ha de ser als estudis. A Ràdio Barcelona (Cadena SER), per exemple, només treballen a la seu del carrer Casp les persones imprescindibles, i la resta de redactors estan a casa seva, tot i que surten al carrer sovint per cobrir informacions en llocs sensibles. Per entrar en antena, ho fan a través de diferents sistemes: alguns tenen XDSI instal·lada a casa i d’altres fan servir Quantum o Tie Line. Pel què fa a la gestió de guions i talls de veu, el confinament els ha obligat a tornar a treballar amb OneDrive, el núvol de Microsoft, el sistema que van fer servir durant tres mesos la tardor passada per culpa d’un atac informàtic a tot el grup Prisa.

La SER fa servir als ordinadors de totes les emissores de l’Estat espanyol un programa que es diu Redacta, que els permet compartir textos i àudios amb facilitat. El problema és que per seguretat –i més des de l’atac informàtic– els redactors no poden accedir al Redacta des dels seus ordinadors personals –tret d’alguna excepció que té VPN instal·lat–, i això els ha obligat a tornar a treballar compartint els documents amb OneDrive.

Pel què fa a l’organització de la feina, Ràdio Barcelona ha eliminat els programes esportius de la graella, menys el Què t’hi jugues de les 12 h de Sique Rodríguez i Lluís Flaqué, i els redactors d’esports han passat a reforçar els informatius, a més d’algun altre moviment de peces, en especial per refermar producció. A Ràdio Barcelona van començar a adaptar-se abans de l’ordre de confinament perquè fa tres de setmanes el director de l’emissora, Jaume Serra, va donar positiu per coronavirus i la ràdio va haver d’aïllar les persones que hi havien estat en contacte.

Catalunya Ràdio separa els redactors en torn de tarda i de matí

A l’emissora pública també han hagut de canviar moltes rutines per adaptar-se al confinament. Per una banda, han ajuntat la programació de Catalunya Ràdio i de Catalunya Informació en antena única, igual que ha fet TV3 amb el 3/24. Hi ha una part de la redacció que està fent teletreball: tenen accés via web al Dalet, el programa d’edició, i entren en antena amb Quantum o Report-it. També hi ha alguns presentadors de programes que estan entrant des de casa amb XDSI, però no els dels programes informatius, que tots estan a la redacció.

La resta de treballadors que sí que van a la seu de la Diagonal de Barcelona s’han repartit en dos equips, un de matí i un de tarda, i no hi ha ningú que faci horari partit. Per què? Doncs perquè entre els de matí i els de tarda no hi hagi contagis, i per això es netegen els espais comuns cada dia entre torn i torn. A més, la gent està asseguda a les taules respectant la distància de seguretat, porten mascareta, i s’eviten les sortides al carrer prescindibles. Les reunions entre els caps es fan virtualment amb Facetime o altres sistemes, i en les que es fan presencialment també es respecten els dos metres de distància personal.

L’’Ara’ celebra haver aplicat la digitalització total abans del confinament

En un tercer grau de complicació a l’hora de gestionar una situació de confinament i seguir funcionant trobem els diaris de paper. Quan els casos de contagi a Catalunya van ser considerables, abans de l’estat d’alarma, l’Ara va decidir dividir la redacció en dos equips i fer que un treballés des de casa perquè, si hi havia un contagi, tinguessin una reserva de personal. “Però quan la cosa es va complicar, vam enviar tothom a casa”, explica Ignasi Aragay, director adjunt de l’Ara. Ara mateix el 99% de la plantilla treballa de manera remota, i només van a la redacció tres persones de l’equip directiu, “tot i que podríem estar a casa el 100%, operativament ho podríem fer”.

Aragay celebra que el confinament els hagi agafat amb el procés de digitalització total quasi finalitzat: a finals de 2019, l’Ara va posar en marxa progressivament el sistema de Digital First, que significa que totes les notícies es publiquen primer a la web –després de ser editades per un cap i corregides per un lingüista–, i després es decideix quines d’aquestes passen al paper per l’endemà. La majoria de diaris, i l’Ara també abans del Digital First, escriu pensant en el paper, i després aquestes peces pugen a la web. Això va suposar la creació d’una eina informàtica de gestió nova. “Ara, amb tothom treballant des de casa seva, ens està anant de fàbula i ens està facilitant molt la feina”, explica el director adjunt. La reunió que feien cada tarda per decidir el llançat –com repartir les informacions en les pàgines de paper– i la portada ara la fan virtualment a través de Hangouts.

L’Ara, a més, han dividit la plantilla en tres equips o seccions: coronavirus, resta d’actualitat i consells culturals i socials pel confinament.

‘El Mundo’ a Catalunya, tothom a casa

A la delegació de Catalunya del diari El Mundo són sis treballadors i tots estan treballant des de casa seva. A la redacció central de Madrid també està fent tothom teletreball menys una persona de cada secció, que hi segueix anant, però respectant les distàncies de seguretat personal. “Ens estem coordinant sobretot a través de diferents grups de Whatsapp, un grup amb els de la delegació de Catalunya i d’altres amb les diferents seccions de Madrid per coordinar temes i web”, explica Paco Cabezas, cap d’Esports.

‘Mundo Deportivo’ crea un ‘whatsapp’ propi per treballar a distància

Als diaris esportius també se’ls ha alterat la rutina, en especial pel què fa als continguts, ja que totes les competicions s’han aturat pel coronavirus. En el pla organitzatiu, Edu Polo, periodista de Mundo Deportivo, explica que divendres de la setmana passada havien decidit fer un simulacre de teletreball tota la redacció per si s’ordenava el confinament. I com que aquella mateixa nit es va decretar l’estat d’alarma, bona part de la plantilla ja no ha tornat a la Torre Barcelona de la Diagonal. “A banda dels grups de Whatsapp, al diari vam crear una eina de missatgeria interna per anar parlant amb totes les seccions i fer el mateix que fem a la redacció, però de manera virtual, i estem funcionant molt bé”, explica Polo.

A ‘Nació Digital’ el confinament es nota menys

Els mitjans que menys han notat el trasbals del confinament són els diaris digitals. Malgrat que tenen una redacció física i en general prefereixen treballar cara a cara, el sistema de treball i les eines ja estan fetes i pensades per treballar en remot. “Des d’aquest dilluns la pràctica totalitat de la plantilla està fent teletreball, a excepció dels màxims responsables del diari, que treballem, prenent precaucions, a la redacció”, explica Joan Serra, cap de redacció de Nació Digital. I per coordinar-se entre tots fan servir els xats de Telegram i Whatsapp, a més de videoconferències amb Hangouts o Skype puntualment.