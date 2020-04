Els diaris viuen un dels moments més crítics dels darrers anys. La baixada de les vendes d’exemplars, la caiguda en picat de la publicitat i els continuats ERTO estan posant contra les cordes tant les petites capçaleres com les més consolidades.

Les restrictives mesures del confinament pel coronavirus, amb multes per sortir al carrer sense causa justificada, han fet caure en picat la compra d’exemplars de premsa en paper, malgrat que editors i distribuïdors van assegurar des del primer moment que estaria disponible a quioscos i establiments de venda i que el Govern espanyol va decretar-la com un bé de primera necessitat, autoritzant les sortides per anar a comprar el diari. Aquesta nova crisi, en un sector que ja es trobava en una situació molt delicada a nivell econòmic, pot acabar passant una factura de grans dimensions a les principals capçaleres del país.

A més, l’anunci d’ahir del Govern espanyol d’atorgar una ajuda valorada en 15 milions d’euros a les televisions privades va despertar un fort malestar entre la resta de sectors. Ni la ràdio ni la premsa escrita, de moment, estan contemplades dins d’aquest ajut, tot i que des de les institucions polítiques van informar que s’estan plantejant alguna mesura al respecte.

Gran part dels quioscos es troben en una situació força crítica, alguns amb una disminució de les vendes de més del 80%. “La gran majoria de clients eren bars i restaurants, i quan han tancat he passat a vendre molt menys exemplars”, explica Francisco –nom fictici–, un quiosquer del centre de Cerdanyola del Vallès. A més, comenta que alguns clients habituals li han explicat que la policia no els ha permès anar a comprar el diari en un control rutinari, tot i el decret de l’executiu espanyol de considerar la premsa com un bé essencial en l’estat d’alarma. “El tancament de les escoles també m’ha fet baixar molt les vendes a les tardes, per la qual cosa ara només obro de 8 del matí a 1 del migdia. Si seguim així gaire més, em veuré obligat a tancar”, afirma José, un altre quiosquer de la ciutat.

La majoria dels quioscos han decidit només obrir als matins i, fins i tot, tancar alguns dies per no acumular més pèrdues. El Col·legi de Periodistes va informar que els 13 quioscos que gestiona per concessió administrativa es troben pràcticament inoperants. La Junta de l’entitat ha decidit mantenir-ne uns quants d’oberts, tot i que això comportarà pèrdues econòmiques que haurà d’assumir el mateix Col·legi.

Davant d’aquest fet, alguns diaris ofereixen als ciutadans la possibilitat de portar-los el diari a casa amb l’objectiu de “no alterar el seu confinament”. Ho està fent l’Ara Balears, tot i que de moment no han notat una davallada de les vendes, i fins i tot creuen que han augmentat. “En alguns dels quioscos, on no acostuma a passar, els exemplars s’han exhaurit. Encara, però, caldrà esperar unes setmanes per poder fer una valoració exacta de tot plegat, ja que molts punts de venda s’han vist obligats a tancar”, indica Enric Borràs, director del mitjà.

Per mitigar la possible davallada, alguns mitjans han difós per via telemàtica maneres de poder seguir llegint la premsa escrita diària en paper. Un dels exemples és l’Ara que, en una newsletter especial i sota el títol “Vols aprofitar el trajecte d’anar a buscar el diari?”, fa una crida de la necessitat de comprar premsa rigorosa i de qualitat en la situació actual i ofereix a tothom qui compri el diari promocions de llibres per poder passar l’estona a casa amb material de qualitat.

La venda d’exemplars, però, no només es veu afectada per les restrictives mesures i per la por al contagi dels ciutadans que han d’anar a buscar-la, sinó que també depèn de les empreses de rotatives que han d’imprimir-lo i de la capacitat humana d’algunes publicacions petites que depenen totalment de la disponibilitat dels seus treballadors. Aquestes, en alguns casos, han hagut de reduir molt la seva activitat i això provocat que, durant les darreres setmanes de març i al mes d’abril, algunes edicions no puguin sortir en format paper.

És el cas d’El Salto, que va comunicar als subscriptors la decisió de no produir ni distribuir l’edició mensual del mes d’abril, que a més havia de ser la primera edició única multilingüe del diari. La Directa n’és un altre cas: ha decidit no continuar amb la seva edició en paper perquè, tot i que la impremta sí que en garanteix la impressió, no poden assumir l’etiquetatge i la distribució amb els treballadors confinats a casa. A canvi, s’han ofert tots els continguts del pdf de l’edició en obert, quan abans s’oferien a tots els usuaris al cap de 15 dies. Tot i no renunciar a la capçalera quinzenal, han decidit reduir els continguts, trencar amb l’estructura de seccions i adaptar-se al context actual.

Increment de les visites web a Catalunya i allau d’ERTO

“Hem detectat un fort augment en el trànsit de la pàgina web, amb un increment estimat de 100.000 visites respecte el mes anterior”, explica la periodista de la Directa Gemma Garcia. A l’Ara Balears “s’han triplicat les visites al web des de l’inici de l’estat d’alarma”, segons explica Borràs. La setmana del 16 de març a Catalunya es van registrar més de 8.140.000 usuaris únics als mitjans digitals, cosa que representa un augment de l’11,7% respecte la setmana anterior, quan encara no s’havia decretat l’estat d’alarma, segons dades de l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD). A les Illes Balears, l’audiència en línia pràcticament no ha variat, passant d’uns 2.424.000 a 2.423.000 d’usuaris únics. Al País Valencià, però, les visites han baixat un 14,7%, passant d’1,3 milions d’usuaris únics la setmana del 9 de març a 1,1 la següent, segons l’OJD.

Amb tot, una de les principals preocupacions dels mitjans en aquest moment és la forta davallada de la inversió publicitària. Si de l’augment de visites no se’n treu una rendibilitat econòmica, la majoria no poden sobreviure. La publicitat, que ha caigut pràcticament a zero, constitueix una font d’ingressos fonamental. Tot i que encara no hi ha dades concretes, la majoria dels mitjans informen d’una caiguda d’entre el 80% en el millor dels casos i del 100% en el pitjor.

Bona part de les associacions de mitjans a nivell espanyol denunciaven que pateixen una situació límit per la caiguda publicitària i anunciaven que bona part de les publicacions dubtaven de si podrien aguantar gaires dies més sostenint la plantilla, tal i com recollia El País ja el 13 de març. Un dia més tard d’aquest crit d’alarma, Prensa Ibérica anunciava la tramitació d’un ERTO a gran part de les seves capçaleres de premsa, entre les quals El Periódico. Editora Balear, per la seva banda, també anunciava un ERTO per als treballadors de Diario de Mallorca, a causa de “la forta davallada de publicitat i la caiguda de les vendes provocada per les restriccions de circulació de persones”.

Altre mitjans, com eldiario.es, han anunciat una reducció d’entre el 10% i el 30% dels salaris més alts de la plantilla per evitar realitzar un ERTO, tot i que calculen que la repercussió econòmica en el mitjà serà d’entre mig milió i un milió d’euros. De moment, la mesura només afectarà a la direcció i als caps de secció del diari, però en el comunicat anunciaven que no descarten prendre noves mesures si els pronòstics són encara pitjors del que s’esperen.