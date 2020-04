El Mapa de la Censura ha registrat 13 nous casos vinculats a la crisi del coronavirus des de la declaració d’estat d’alarma el passat 14 de març. Diverses empreses del sector mediàtic i de la comunicació han fet ERTO a la seva plantilla i han cancel·lat o reduït les col·laboracions de periodistes freelance, després d’una caiguda estrepitosa de la publicitat i de la incertesa econòmica. Alhora, les restriccions al moviment en temps de confinament han afectat la feina dels periodistes, tant a l’hora de moure’s amb llibertat pel carrer com de repreguntar a les rodes de premsa.

L’estat d’alarma decretat pel govern espanyol supedita les llibertats d’expressió i d’informació

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL, 15-3-20. El decret d’estat d’alarma no restringeix drets fonamentals com els de reunió, expressió o informació, però sí que hi estableix certs límits, que queden supeditats a «garantir la salut pública». L’aplicació més clara i immediata es troba a l’article 19 del decret, que afirma l’obligació dels mitjans de comunicació d’inserir aquells missatges i comunicacions governamentals relacionades amb la crisi de salut. Per altra banda, el govern espanyol anuncia que emprarà la llei mordassa per perseguir possibles accions de desobediència a les forces de seguretat durant el confinament.

Els Mossos recomanen «anar identificats» als periodistes que treballin al carrer

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

CATALUNYA, 17-3-20. En un avís traslladat al Col·legi de Periodistes de Catalunya, els Mossos d’Esquadra han recomanat que els periodistes que treballin al carrer mentre duri l’estat d’alarma vagin identificats amb el braçal o armilla oficials. L’avís també avança que els agents requeriran, a més de la credencial de periodista, un document acreditatiu del mitjà pel qual es treballa, una mesura que discrimina els periodistes freelance i autònoms.

Un fotoperiodista, identificat pels Mossos d’Esquadra mentre treballa al carrer

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA, 18-3-20. El fotoperiodista Jordi Borràs denuncia que ha estat identificat a la plaça Espanya de Barcelona mentre fotografiava un control policial relacionat amb la crisi del coronavirus.

Un agent de Mossos m’ha identificat mentre feia fotos (amb braçal posat) a un control policial a BCN. Passen el meu DNI a central “perquè consti” i s’inventen que no puc fotografiar les cares dels agents. Només ens faltarà ara una regressió de drets aprofitant el coronavirus.

— Jordi Borràs (@jordiborras) March 18, 2020

Un fotògraf, multat per la Guàrdia Urbana mentre fa una guàrdia

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 20-3-20 El fotoperiodista Adrián Sánchez ha estat multat per agents de la Guàrdia Urbana mentre estava a peu dret, enmig d’una guàrdia periodística a la plaça Espanya de Barcelona. Els agents s’han dirigit al grup de periodistes que estaven esperant, els ha identificat i finalment ha multat Sánchez per «desobediència a l’autoritat».

La @barcelona_GUB me acaba de denunciar por estar parado, según los agentes, a menos de un metro de otros colegas periodistas en una guardia periodistica en Plaza España. pic.twitter.com/l9aNoQi72s

— Adrián Sánchez Berger (@sanchezberger) March 20, 2020

La policia deixa d’informar de les confiscacions de material sanitari

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL, 22-3-20. Després d’uns dies anunciant diverses confiscacions de material sanitari –presumptament per part d’acaparadors o especuladors–, una ordre interna del Cos Nacional de Policia ha prohibit que se segueixi informant als mitjans d’aquestes operacions.

‘El Periódico’, ‘Sport’, ‘Diario de Mallorca’ i ‘Diario de Ibiza’, primers afectats pels ERTO del coronavirus

Acomiadaments / precarietat laboral

PAÏSOS CATALANS, 24-3-20. El Grupo Prensa Ibérica –amb seu a Barcelona– ha estat el primer grup de comunicació en anunciar un ERTO temporal emparat en la legislació especial aprovada en motiu de la crisi sanitària. El Periódico, Sport, Diario de Mallorca i Diario de Ibiza són els diaris del grup afectats als Països Catalans, però també n’hi ha d’altres, com el Diario de Córdoba. Prensa Ibérica continua així la campanya d’acomiadaments, que va iniciar-se a finals de l’any passat a capçaleres com Levante, Información o Diario de Mallorca i que l’actual situació no ha fet sinó aprofundir.

Mediapro anuncia un ERTO per a 1.200 treballadors

Acomiadaments / precarietat laboral

BARCELONA, 24-3-20. Mediapro ja ha anunciat a la plantilla l’inici dels tràmits d’un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que afectarà 1.200 dels seus treballadors a l’Estat espanyol. La direcció de la companyia audiovisual ha assegurat que complementarà l’atur dels sous inferiors als 1.500 euros, per tal que els treballadors els mantinguin al 100%, i en canvi rebaixarà els de la direcció.

‘Las Provincias’, afectada per l’ERTO als mitjans de Vocento

Acomiadaments / precarietat laboral

VALÈNCIA, 26-3-20. Las Provincias és un dels diaris afectats per l’ERTO que ha anunciat la direcció de Vocento per a una dotzena de les seves capçaleres, que afectarà 300 treballadors d’una plantilla total de 2.700. Els sindicats ja han anunciat l’oposició a aquestes mesures, que per ara només s’han anunciat de manera global, sense especificar per mitjans. Las Provincias ja va patir una onada d’acomiadaments a principis d’any, abans de l’esclat de la pandèmia.

El govern espanyol no descarta limitar els moviments dels periodistes durant la crisi

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL, 27-3-20. La portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, ha declarat que, en l’adequació de l’estat d’alarma a la situació de la pandèmia, no es descarta limitar el moviment de la premsa «en funció del que diguin els experts». Ho ha manifestat en la roda de premsa diària posterior al Consell de Ministres, sense especificar més quines podrien ser aquestes mesures.

La policia espanyola posa com a «objectiu principal» perseguir la difusió de notícies per xarxes socials

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

ESTAT ESPANYOL/LLEIDA, 27-3-20. El Cos Nacional de Policia espanyol recorda que difondre i compartir el contingut de notícies de diaris protegides per murs de pagament és un delicte contra la propietat intel·lectual. La policia manifesta que perseguir aquest fenomen és un «objectiu principal» de les unitats de delictes cibernètics, en haver detectat un augment d’aquest tipus de pràctiques en els darrers mesos. En aquest sentit, el Segre publica que, només a Lleida, ja hi ha una quinzena de persones identificades per haver compartit continguts d’aquest diari sense haver-ne demanat permís, a qui asseguren que denunciaran. Les possibles penes per aquest delicte poden arribar als sis anys de presó i a una multa de trenta mesos en els casos més greus, a banda d’una indemnització pels danys causats, segons explica el mateix Segre.

L’Estat espanyol és dels únics d’Europa que no ofereix cap protecció als ‘freelance’ que han perdut la feina

Acomiadaments / precarietat laboral

ESTAT ESPANYOL, 1-4-20. Un dels col·lectius més afectats per la crisi dels coronavirus és el dels periodistes autònoms i a la peça, que en una gran majoria de casos han vist desaparèixer tots els encàrrecs i ingressos d’un dia per l’altre sense cap tipus de compensació. Però mentre a la majoria de països europeus s’han establert algunes mesures de protecció –dret a baixa, subsidi, d’atur o, en alguns casos, crèdits- el Govern espanyol no ha aprovat cap acció en aquest sentit. Com a la resta d’autònoms, fins i tot se’ls ha cobrat la quota de la seguretat social del mes d’abril.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha recordat en un comunicat que els ‘freelance’ són el col·lectiu més precari i ha reclamat al Govern espanyol mesures perquè els que no es puguin permetre estar donats d’alta a la Seguretat Social rebin ajudes per compensar la pèrdua d’encàrrecs i feines. A la Generalitat li demana que estudiï mesures per donar suport als més precaritzats i que queden fora de les ajudes oficials.

Les associacions de periodistes denuncien el filtratge de preguntes a les rodes de premsa del govern espanyol

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL, 1-4-20. Diferents associacions de periodistes han denunciat que el govern espanyol aprofita el nou format de rodes de premsa telemàtiques, imposades per la crisi del coronavirus, per filtrar les preguntes i excloure aquelles que considera més molestes o incòmodes. En l’actual sistema, els informadors envien les preguntes a un grup de Whatsapp i el secretari d’Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, és l’encarregat de seleccionar quines seran finalment formulades. Una fórmula que ha despertat nombroses queixes i, a més, impedeix la repregunta. El president de l’Associació de la Premsa de Madrid (APM) va enviar aquest dilluns al secretari d’Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, una carta on planteja afegir a les seves preguntes “les d’un grup reduït de periodistes a través de videconferència”.

El Grupo Godó comunica diferents ERTO a La Vanguardia, RAC1 i Mundo Deportivo

Acomiadaments / precarietat laboral

BARCELONA, 1-4-20. Els principals mitjans del Grupo Godó estan negociant amb els comitès d’empresa els Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) per fer front a la caiguda publicitària derivada de la crisi del coronavirus. Segons s’ha informat, aquests seran diferents a cada lloc. La direcció de RAC1, per exemple, ja ha comunicat als treballadors que ha demanat al Departament de Treball l’aplicació d’un ERTO a la totalitat de la plantilla –120 persones- amb una reducció d’horari i sou d’un 10% durant tres mesos, de l’1 d’abril fins al 30 de juny. També han reduït les col·laboracions externes. Segons fonts de la mateixa ràdio, des de l’esclat de la crisi del coronavirus la publicitat ha caigut entre el 70 i el 80%. Per la seva banda Mundo Deportivo ha plantejat reduccions salarials del 20% i per ara no s’han fet públiques les condicions de La Vanguardia.