Amb un calendari buit de competicions i seccions a base de vídeos d’esportistes d’elit entrenant-se des de casa, algunes veus han qüestionat el manteniment de la informació esportiva als mitjans de comunicació. Caps de secció de diversos mitjans i experts en aquest àmbit reflexionen sobre com seguir parlant d’esports en temps de pandèmia i què pot aportar aquesta informació en els temps que corren.

“La secció d’esports s’ha d’esforçar per guanyar-se l’espai, no pot tenir 20 minuts o 5 pàgines sempre i omplir per omplir; t’has de guanyar els minuts o les pàgines amb bons temes, i si no hi ha res, no hi ha res”. Aquesta és la resposta categòrica i quasi irrefutable del periodista Ramon Besa, davant de la pregunta “Què han de fer les seccions d’esports dels mitjans de comunicació durant la pandèmia, en què no hi ha cap competició?”.

Besa, doctor honoris causa per la Universitat de Vic (UVic-UCC), professor de Periodisme a la Universitat Ramon Llull i actualment redactor en cap del diari El País a Barcelona, considera que aquesta manera de treballar s’ha perdut en molts mitjans actuals i creu que s’hauria de recuperar, no només als esports, i no només durant crisis com l’actual: “Tu com a periodista li has de crear un conflicte al teu director perquè et dona dues pàgines i tens temes bons per omplir-ne quatre”.

Aquests dies tristos, la preponderància al TN de la secció d'esports per sobre de la cultural m'irrita profundament. Parlen de dates concretes sobre la possible represa de competicions de futbol o MotoGP mentre la precarietat —fonda— del nostre sector queda invisibilitzada. — Ivan Benet (@ivanbenet) April 7, 2020

TV3 elimina els vídeos d’esportistes entrenant a casa seva

El blanc de les crítiques estan sent els Telenotícies de TV3, perquè són els que tenen més audiència i aquests dies encara més, i a molta gent li grinyola el manteniment en pantalla de la secció d’esports. El cap d’esports de la televisió pública catalana, Bernat Soler, argumenta perquè no han eliminat aquests minuts del TN: “És veritat que no hi ha competició i el volum informatiu baixa, però segueix havent-hi informació esportiva”, i com a exemple, la recent polèmica amb les sis dimissions de directius del FC Barcelona.

Soler recorda que la secció del TN és l’únic contingut d’esports que es manté a la graella dels diferents canals de la casa, i també n’han reduït la durada a un terç del què era habitual. El canal Esport3 s’ha fusionat amb el Super3 i només a partir de les 22 h emet partits i documentals d’esports enllaunats. Els blocs d’esports a la roda del 3/24 han desaparegut i, només si hi ha notícies, les presenta el mateix conductor de la roda.

Al marge de la permanència dels minuts d’esports dins el TN, altres crítiques es focalitzaven en el fet que es dediquessin minuts a vídeos d’Instagram de com s’estaven entrenant els esportistes d’elit dins les quatre parets de casa seva. Soler explica que el bloc d’esports del TN sempre l’han acabat amb imatges curioses, i els primers dies de confinament aquestes imatges ho eren. “Però ara ja hem decidit eliminar-les”, diu.

https://twitter.com/gemmahumet/status/1249425951966072836?s=03

Sense presentador d’esports al ‘Telediario’ de La1

La decisió de la direcció de TV3 en referència a la secció d’esports, però, contrasta amb la que ha pres Televisió Espanyola. “Des del primer cap de setmana de confinament [14-15 de març] vam decidir no fer secció d’esports als informatius amb un presentador, així ens estalviàvem dues persones a plató: el periodista i l’operador de la càmera steady, ja que els esports es fan a peu dret”. Ho explica Arsenio Cañada, recentment nomenat director d’esports de RTVE.

De la decisió de què està més orgullós, però, és la remodelació de la programació del canal exclusiu d’esports, Teledeporte. “Se’ns va ocórrer de fer una graella de competicions històriques en què Espanya ha tingut grans èxits”. I el resultat està sent molt bo a nivell d’audiència, en especial a la nit, quan és superior a la mitjana de la cadena. La clau de l’èxit? “Hem fet una graella tipus: cada dia a la mateixa hora posem partits de tennis –als matins–, després de dinar sempre hi ha grans etapes de ciclisme, i al vespre futbol o bàsquet”, explica.

A Rac1, menys tertúlies

Tot i que recuperar retransmissions de partits històrics sembla només reservat per a la televisió, la ràdio també ha intentat aquests dies fomentar la nostàlgia auditiva. Per exemple, a Rac1 aquest cap de setmana passat han recuperat els partits més memorables del Barça de l’època daurada de Pep Guardiola d’entrenador, narrats per Joan Maria Pou.

Segons explica Eduard de Batlle, cap d’esports de l’emissora, els primers dies de confinament l’actualitat la marcava la suspensió de les competicions –que queien com fitxes de dòmino– i com es recol·locaven al calendari, i ara la crisi a la directiva del Barça. “L’eliminació dels esports mai no ha estat sobre la taula, però la reducció dels horaris ha sigut lògica, un acte reflex”, explica De Batlle, que afegeix: “La gent també agraeix deixar de parlar del coronavirus i escoltar coses diferents, encara que l’actualitat esportiva també està marcada per la pandèmia”.

Així, el programa dels caps de setmana, Superesports, que feia 5 hores els dissabtes a la tarda i 7 els diumenges, ha passat a dues hores cada dia del cap de setmana. El Primer Toc dels migdies de cada dia s’ha mantingut, però sempre cedeix els seus minuts quan hi ha compareixences en directe dels governs, que acostumen a coincidir en horari, igual que els esports dels butlletins. El Tu Diràs –el programa de les nits– s’ha escurçat 30 minuts cada dia i també ha reduït les tertúlies, d’una hora i mitja a menys de mitja hora. “Els experts en esports no són experts en això que estem vivint”, argumenta el cap d’esports de la ràdio del Grup Godó.

Catalunya Ràdio crea un nou magazín amb l’excusa dels esports

A la ràdio pública han fet un plantejament similar al de la seva competidora perquè, tal com explica el seu cap d’esports, Xavi Campos, “ha desaparegut la competició esportiva, però no la informació sobre els clubs i les competicions”. Mantenen els blocs d’esports dels butlletins horaris de Catalunya Ràdio i de Catalunya Informació, però la resta els han reduït: els minuts d’esports de l’Informatiu Migdia han passat de 20 a només 5; el Tot Costa de cada dia –de 19 h a 21 h– ha passat a 25 minuts en format informal dins del programa Estat de Gràcia; i el Club de la Mitjanit ha passat a dos minuts dins el Catalunya Nit i deu minuts només en versió digital.

Finalment, el programa d’esports del cap de setmana, el Tot Gira, que ocupava tota la franja de tarda-vespre dels dissabtes i diumenges, s’ha reduït a tres hores –de 17 h a 20 h– i ha canviat completament. “El divendres 13 de març vam decidir reduir-lo i semblava que seria l’últim cap de setmana en antena, però veient com es va transformar i com li van saber donar la volta, entre tots vam decidir mantenir-lo i convertir-lo en un magazín, com un Suplement de tarda amb els esports com a excusa”.

L”Ara’ elimina els esports i totes les seccions clàssiques

Les seccions d’esports dels diaris de paper també s’han adaptat a la nova situació, però unes més que d’altres. Per exemple, diaris de tall més clàssic com La Vanguardia i El País han mantingut l’estructura habitual amb les seccions d’Internacional, Societat, Economia i també la d’Esports, encara que amb menys pàgines, sobretot els dilluns. En canvi, el diari Ara, més flexible des del primer dia, ha dut a terme la revolució interna més gran que ha fet mai: eliminar no només la secció d’Esports, sinó totes. “El 90% de la informació aquests dies està relacionada amb el coronavirus; per tant, hem adaptat tota l’estructura del diari”, explica Toni Padilla, cap d’Esports de l’Ara. Han creat tres macroseccions (‘Pandèmia’, ‘Actualitat’ i ‘Jo em quedo a casa’) i han repartit els periodistes en aquestes tres seccions –tal com explicàvem aquí.

Padilla, admet, però, que “en desaparèixer les pàgines d’esports, ens hem trobat amb temes grossos –com la suspensió Jocs Olímpics, la retallada de sous dels futbolistes o la crisi a la directiva del Barça– que no ho hem pogut tractar com hauríem fet en condicions normals”. Igual que tots els caps d’esports consultats, Padilla explica que, malgrat que no hi hagi competició, d’informació esportiva encara n’hi ha. Però “lògicament, no pots mantenir una estructura al diari com si no passés res al món”, apunta.

Joan Josep Pallàs, cap d’Esports de La Vanguardia, defensa perquè el seu diari no ha fet el mateix que l’Ara. “Mantenir les seccions facilita les coses al lector, i si inundes tot el diari de pandèmia, desanimes una mica el personal”. En aquesta línia, coincideix amb Eduard de Batlle de Rac1: “L’esport no és prioritari en aquests moments, però sí que serveix d’esbarjo mental”. Pallàs també argumenta que només els redactors d’esports saben “explicar bé” les notícies d’esports i les grans novetats en aquest àmbit que s’han produït precisament durant el confinament, com la suspensió dels Jocs Olímpics i els problemes al Barça: “Per informar de què passa al Camp Nou es fan servir les mateixes eines que la secció de política: cal treballar amb fonts, i si no ets d’aquest món, no ho faràs bé”.