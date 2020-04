70 periodistes ferits en les mobilitzacions contra la sentència

Fa 6 mesos de la nit més dura per als periodistes que cobrien les protestes contra la sentència del judici als líders independentistes: el 18 d’octubre, 24 informadors van resultar ferits mentre treballaven. Aquesta infografia de l’Anuari Mèdia.cat detalla per dies, lloc i causa les 70 agressions a periodistes que hi va haver en dues setmanes.

