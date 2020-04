El Mapa de la Censura ha detectat 11 casos nous al voltant del coronavirus. Continuen els ERTO als mitjans de comunicació –com els de les capçaleres de Prensa Ibérica–, creix la polèmica al voltant de les fake news, Unió de Pagesos pateix una campanya d’assetjament per incloure Valtonyc en una publicitat i la Guàrdia Civil identifica un fotògraf mentre treballa: són alguns dels casos més destacats d’aquestes setmanes.

Policia i Guàrdia Civil recullen casos de «notícies falses» i Fiscalia estudia possibles demandes

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

ESTAT ESPANYOL, 21-3-20. La Fiscalia General de l’Estat ha anunciat que està estudiant «cas per cas» les faules, mentides i notícies falses que circulen per les xarxes socials en relació al coronavirus per veure si pot actuar penalment contra els seus autors. Les notícies són recopilades d’ofici per les unitats de delictes informàtics de la Policia espanyola i la Guàrdia Civil i s’amenaça en aplicar l’article 561 del Codi Penal, que castiga la falsa alarma o la simulació de perill amb penes d’entre 3 mesos i un any de presó o multes de tres a 18 mesos.

La Fiscalia estudia “cas per cas” la campanya de rumors per xarxes i missatgeria sobre el coronavirus (La Verdad , en castellà )

El ministre de Justícia promet que qui «contamini» l’opinió pública no se sortirà amb la seva

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL, 6-4-20. El ministre espanyol de Justícia, Juan Carlos Campo, ha anunciat a la roda de premsa diària de la Moncloa que es revisaran tots els instruments legals per tal de poder portar davant de la justícia aquella gent que «contamini l’opinió pública». Ha justificat aquestes declaracions en el fet que les «fake news» poden «fer molt de mal».

Prensa Ibérica amplia l’ERTO a la resta de mitjans del grup

Acomiadaments / precarietat laboral

PAÏSOS CATALANS, 8-4-20. Els comitès d’empresa de 17 capçaleres de Prensa Ibérica signen un comunicat conjunt contra els ERTO «desproporcionats» plantejats per la direcció del grup, i que suposen la reducció del 50% de la plantilla en plena alerta informativa. Entre les redaccions afectades hi consten les de Levante, Superdeporte, Información, Mediterráneo, Regió 7 i Diari de Girona, que se sumen a les d’El Periódico, Sport, Diario de Mallorca i Diario de Ibiza, on ja fa uns deu dies que s’havia comunicat un ERTO similar. Arreu de l’estat espanyol, també hi ha afectats diaris com La Provincia, La Opinión de Murcia, El Periódico de Aragón o La Nueva España.

Detingut un home per un vídeo amb bromes sobre el coronavirus

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

TORREVELLA, 9-4-20. La Guàrdia Civil ha detingut un home de 62 anys per gravar-se en un vídeo i difondre’l per xarxes socials. A les imatges assegura que és un madrileny que ha anat a Torrevella (Baix Segura) –juntament amb 4.000 madrilenys més- per vacances de Setmana Santa per a «infectar» la població local perquè «es fotin». Cap de les informacions del vídeo és certa i l’home porta residint a Torrevella des d’abans de la declaració de l’estat d’alarma. La detenció s’ha motivat per un presumpte «delicte d’odi». Més endavant, el Jutjat d’Instrucció número 1 de Torrevella n’ha decretat l’expulsió cautelar del municipi mentre duri la causa.

El comissari García Molina alerta que els mems són «perjudicials»

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

ESTAT ESPANYOL, 10-4-20. El subdirector general de Logística i Innovació de la Policia Nacional espanyola i responsable del cos al Comitè Tècnic del coronavirus, José García Molina, ha alertat sobre la creació d’imatges de broma per difondre-les per internet «no pot ser una diversió» perquè «generen alarma social». Es dóna la casualitat que García Molina ha estat font habitual d’acudits i mems a les xarxes socials.

TV en DIRECTO | José García Molina: “Entendemos que el confinamiento aburre, pero crear imágenes de ‘broma’ y difundirlas por internet es perjudicial y no ayuda en la prevención del contagio del virus” https://t.co/4IU0o3m95s pic.twitter.com/38BvPg8Qlf — EL PAÍS (@el_pais) April 10, 2020

Unió de Pagesos de Mallorca pateix una campanya d’assetjament per incloure Valtonyc en una publicitat

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

INCA, 11-4-20. Vox, el Sindicat Unificat de Policia i Societat Civil Balear, entre d’altres, s’han sumat a la campanya d’assetjament i desqualificacions contra la Unió de Pagesos de Mallorca per haver emprat la imatge de Valtonyc –cantant exiliat a Bèlgica després d’haver estat condemnat pel contingut de les seves cançons- en una campanya de promoció dels productes agraris locals, en què també han participat altres personalitats. Finalment, Unió de Pagesos ha optat per retirar el cartell amb Valtonyc.

Marlaska reconeix que el Govern està monitoritzant els discursos emesos a les xarxes socials

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

ESTAT ESPANYOL, 11-4-20. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicat durant la roda de premsa a la Moncloa que el Govern espanyol està monitoritzant les xarxes socials per tal de «comprovar si alguns discursos poden ser perillosos o delictius» i el que ha anomenat «campanyes de desinformació». Amb tot, ha ressaltat que la crítica «és la base de l’Estat de dret» i que «ens enforteix». També ha explicat que qui decideix la retirada de continguts de les xarxes socials són les mateixes plataformes i «no és el Govern, ni el Ministeri de l’Interior ni les Forces i Cossos de Seguretat». Pocs dies després, fonts del ministeri d’Interior, han confirmat a El País la detecció de 300 esdeveniments “de desinformació” durant la quarantena que van des de “teories conspiratòries fins a narratives que busquen perjudicar la imatge del Govern” espanyol.

La Guàrdia Civil identifica un fotògraf mentre documenta les caramelles

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

CALLÚS, 12-4-20. El fotoperiodista Jordi Borràs ha denunciat que ha estat identificat per agents de la Guàrdia Civil mentre prenia imatges de les caramelles celebrades des dels balcons a Callús (Bages). Els agents li han assegurat que «no podia treballar», malgrat que els mitjans de comunicació són considerats «sector essencial» i han amenaçat en denunciar-lo, malgrat que per ara no hi ha notificada cap multa.

Callús, cobrint caramelles des dels balcons:

-¿A dónde va usted?

-Estic treballant, sóc fotoperiodista

-Usted no puede trabajar

-Sí que puc, els periodistes som servei essencial

-DNI y acreditación, no se mueva@CunilleraTeresa, pot dir als seus agents que es llegeixin el BOE? pic.twitter.com/a6QjrT3dv2 — Jordi Borràs (@jordiborras) April 12, 2020

El CIS pregunta si «cal mantenir la llibertat total de difusió de notícies» sobre el coronavirus

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL, 16-4-20. El nou baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) inclou la pregunta següent: «¿Vostè creu que en aquests moments s’hauria de prohibir la difusió de faules i informacions enganyoses i poc fonamentades per les xarxes i els mitjans de comunicació social, remetent tota la informació sobre la pandèmia a fonts oficials, o creu que s’ha de mantenir llibertat total per a la difusió de notícies i informacions?». El 66,7% dels enquestats consideren que «caldria restringir i controlar les informacions, establint només una font oficial d’informació». La pregunta ha generat una forta polèmica i ha rebut moltes crítiques, tant per la intencionalitat com pel redactat, que podria induir la resposta.

L’estat d’alarma suspèn de facto la Llei de Transparència

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL, 17-4-20. Des de l’inici de l’estat d’alarma, el ministeri espanyol de Sanitat ha suspès els terminis per resoldre les sol·licituds d’informació d’acord amb la Llei de Transparència i avisa que els resoldrà «quan es normalitzi la situació». Tampoc permet accedir a les actes de les reunions o els contractes amb els proveïdors de material sanitari, que ara es fan per la via d’emergència, sense concurs públic. La mesura es manté malgrat que la Junta Consultiva de Contractació Pública, depenent del Ministeri d’Hisenda, ha avisat que no hi ha cap motiu per deixar de publicar aquesta informació.

El govern espanyol aparca la llei de transparència i oculta i amaga a qui es compra el material sanitari (El País, en castellà)

La Guàrdia Civil assegura que treballa per «minimitzar el clima contrari al Govern»

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL 18-4-20 El cap de l’Estat Major de la Guàrdia Civil, el general José Manuel Santiago, ha declarat, en la roda de premsa diària que es convoca a La Moncloa, que el cos armat està treballant per combatre les notícies falses i «minimitzar el clima informatiu contrari al Govern». Les paraules de Santiago han desencadenat una tempesta política i mediàtica i han obligat al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sortir al pas per assegurar que ha estat «una equivocació» i «un lapsus». També la Guàrdia Civil ha emès un comunicat afirmant-se com a garantia de la llibertat d’expressió. Malgrat aquesta resposta, s’ha fet públic un correu intern del cos armat on s’insta a totes les comandàncies territorials a identificar aquelles notícies falses “susceptibles de provocar estrés social i desafecció a instituciones del Govern”.