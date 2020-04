A mitjans del s. XVI, un jesuïta i filòsof de Granada anomenat Francisco Suárez teoritzà sobre el “ius fugiendi”, un dret natural universal que reconeix l’obligació moral dels presoners a escapar-se en tenir-ne la mínima possibilitat. Aquesta dispensa pels penats perviu a Bèlgica, Mèxic o Alemanya, on no es castiga als presos que han trencat una condemna. En cas de ser capturats de nou, a tot estirar una sanció administrativa i a seguir passant dies entre barrots. L’Estat no té res a reprovar-li a un pres que decideix fer via i escapar-se, no hi ha cap retret penal, res a dir.

Tot i ser un granadí qui va resoldre el dilema entre l’obligació de tota persona a preservar la seva vida en condicions de dignitat i el deure de compliment de les lleis, al Regne d’Espanya no van així les coses. Venim de la llei de fugues que donava aparença legal als assassinats extrajudicials de la Guàrdia Civil. Venim del Tribunal de Órden Público, de les causes generals i les lleis de premsa de 1938 i 1966.

En tan sols quaranta dies ens hem submergit en una dimensió col·lectiva traumàtica. Una crisi sanitària amb 10.162 morts als Països Catalans on se’ns moren les padrines, i s’esfuma la memòria. Però també ens han submergit en un salt en el temps, a un estat d’excepció amb un monarca presentat per militars com el primer soldat i administracions incapaces de tot. Fins i tot de saber comptar morts. I gent aplaudint als balcons.

I sort de Sant Jordi, de la literatura i la música. Sort en tenim de la cultura, fugitiva als decrets i les restriccions absurdes. Sort en tenim de poder guardar en silenci la llima sota el coixí, perquè la primera visita en llibertat sigui al refugi de la llibreria.

Els articles d’opinió expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perquè coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l’Observatori Mèdia.cat.