Per Sant Jordi, Anuari Mèdia.cat 2019: què són els sorolls i silencis mediàtics? Víctor Yustres ens ho explica

Als mitjans de comunicació hi ha temes que són silenciats, però també sorolls informatius que ens eixorden. Davant d’un escenari apocalíptic en què polítics, grans capçaleres lligades de mans i peus pel capital i institucions diverses volen erigir-se com a guardians contra les notícies falses, cal que estiguem més alerta que mai. Amb un format renovat i nous continguts, aquesta novena edició de l’ANUARI MÈDIA.CAT treu a la llum temes que han estat ignorats o maltractats i, alhora, aprofundeix de manera crítica en qüestions que massa sovint han marcat l’agenda. Pretén ser una petita guia per sobreviure a la infoxicació, la desinformació i el control dels poders, i així poder avançar, amb una ciutadania crítica i un periodisme compromès, cap a una veritat honesta.

En aquest vídeo Víctor Yustres, coordinador de l’Anuari de Silencis Mediàtics, ens explica per què ens recomana, per aquest Sant Jordi, llegir aquesta publicació. “Esperem que sigui una eina més per fomentar una ciutadania crítica i exigent que, en aquests moments, necessitem més que mai”, opina Yustres.

L’Anuari Mèdia.cat és la publicació en paper de l’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat, que cada any treu a la llum temes que han estat silenciats als mitjans de comunicació durant l’any anterior i analitza els principals ‘sorolls’ informatius. Presenta un recull de reportatges en profunditat sobre temàtiques que no han estat portada de cap diari ni han obert cap informatiu i, alhora, aprofundeix de manera crítica en qüestions que massa sovint han marcat l’agenda, amb articles d’anàlisi a càrrec d’expertes, infografies i continguts especials.

La primera edició de l’Anuari Mèdia.cat es va publicar el 2011 i recollia els silencis mediàtics de 2010. El projecte pren com a model la iniciativa periodística nord-americana Project Censored, de la Universitat de Sonoma (San Francisco), que des de fa gairebé quaranta anys s’encarrega de fer un seguiment dels mitjans de comunicació dels EUA per detectar-ne els silencis i les omissions més importants. És un projecte coeditat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils i Pol·len edicions, amb el suport de la Fundació Catalunya. Compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Verkami, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic i la Universitat Ramon Llull.

Si esteu interessats en comprar l’Anuari, el podeu trobar aquí.