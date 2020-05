El Mapa de la Censura ha detectat cinc nous casos que tanquen el mes d’abril. La ministra d’Educació, Isabel Celaá defensa que la Guàrdia Civil intervingui a les xarxes socials per tal de «protegir a la ciutadania de missatges falsos»; Twitter Espanya ha anunciat un canvi de les normes d’ús de la xarxa social, que permetrà l’eliminació de tuits que «neguin les recomanacions de les autoritats sanitàries» o «neguin els consells dels experts»; la periodista Núria Martínez ha estat vexada mentre gravava un reportatge per Público; Unidad Editorial ha presentat un ERTO a El Mundo, Expansión i Marca i, Rockdelux, la revista musical i cultural, abaixa la persiana definitivament.

Celaá justifica que la Guàrdia Civil intervingui davant dels «missatges negatius»

MADRID 21-4-20 La ministra d’Educació, Isabel Celaá, ha defensat en una entrevista a TVE que la Guàrdia Civil intervingui a les xarxes socials per tal de «protegir a la ciutadania de missatges falsos» que van «en contra dels criteris científics i la integritat de les institucions públiques».

Twitter Espanya modifica les seves normes per eliminar les piulades que neguin les recomanacions de les autoritats sanitàries

ESTAT ESPANYOL 22-4-20 En un fil breu de dues piulades, el compte oficial de Twitter Espanya ha anunciat un canvi de les normes d’ús de la xarxa social, que permetrà l’eliminació de piulades que «neguin les recomanacions de les autoritats sanitàries» o «neguin els consells dels experts», sense donar més especificacions sobre qui es considera expert o quines són les recomanacions que no es poden negar.

Una periodista vexada mentre gravava al carrer

BARCELONA 29-4-20 La periodista de Público Núria Martínez estava presentant un reportatge al carrer quan un home se li ha posat al darrere i ha començat a fer gestos masclistes amb una llonganissa sense que ella en fos conscient. Ha estat la mateixa periodista qui posteriorment ha penjat les imatges a Twitter, rebent el suport de nombroses persones i col·lectius, com el sindicat de premsa de la CNT o l’Associació de Periodistes de Castella i Lleó. El cas ha estat denunciat a la policia, segons ha informat la periodista.

L’ERTO a El Mundo tanca les redaccions del País Valencià i minva la de les Balears

VALÈNCIA/ALACANT/PALMA 20-4-20 Unidad Editorial ha presentat un ERTO a El Mundo, Expansión i Marca que implica una reducció mínima del 20% de feina i sou. En altres casos, però, aquest percentatge arriba fins al 100%, com ha passat a tots els periodistes de les delegacions de València i Alacant de El Mundo, fet pel qual, el diari tanca les redaccions al País Valencià. A Balears, on la redacció ja havia patit un ERO el 2016, només hi continuarà treballant un corresponsal i un comercial.

Tanca la revista musical Rockdelux

BARCELONA 4-5-20 Després de 35 anys esdevenint un referent del periodisme musical i cultural en castellà, la revista Rockdelux ha anunciat el seu tancament definitiu, fruit de la suma de la crisi de la premsa impresa i l’actual situació generada per la pandèmia del coronavirus, que ha accelerat la decisió dels tres socis de l’editorial independent responsable de la revista. No s’ha fet públic el nombre de treballadors que perden la feina, que caldrà sumar-los a les desenes de col·laboradors fixes de la revista.

