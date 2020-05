Un os rentador creuant Central Park, cérvols passejant per àrees residencials al Japó o un lleó marí en una vorera a Buenos Aires són algunes de les imatges que hem pogut veure aquests dies. A Catalunya hem observat com dofins, guineus, cabirols o porcs senglars, entre molts altres, es deixaven veure més que mai (o potser els hem mirat més que mai, oi?). Sembla que molts animals no humans s’han desconfinat i han decidit treure el nas -el musell-, aprofitant que nosaltres ens hem quedat a casa. A més, hi ha pocs cotxes a la carretera i els nivells de contaminació de l’aire en zones urbanes ha baixat considerablement: un 58% a l’Estat espanyol, segons un informe d’Ecologistes en Acció. Tot això, però, sense perdre de vista que aquests canvis es donen en un context de pandèmia que està causant morts i misèria arreu del món.

Si bé és cert que les mesures per aturar la Covid-19 han millorat la qualitat de l’aire en algunes zones del planeta, cal tenir present, tal com recorda l’Organització Mundial de la Salut, que es tracta d’una situació temporal que vindrà seguida d’una recuperació de l’activitat econòmica habitual si no s’apliquen mesures que ens dirigeixin cap a l’economia verda. A més a més, adverteix l’OMS, el diòxid de carboni i altres gasos que provoquen l’efecte hivernacle perduren a l’atmosfera durant molt temps, de manera que aquest ‘respir’ que li estem donant al planeta té un efecte limitat pel que fa al canvi climàtic. Mentrestant, la sisena extinció segueix en marxa, una extinció massiva d’espècies que, per primera vegada a la història del planeta, no té origen en causes naturals, si no que som els éssers humans els responsables. Un milió d’espècies d’animals i plantes estan amenaçades arreu del món degut a la transformació del sòl, l’extracció de recursos o el canvi climàtic, entre altres.

Més enllà de constatar canvis positius que ens puguin alegrar, esperançar, o fer barrinar sobre la factibilitat d’una millor manera de fer i de viure, els mitjans de comunicació tenen la responsabilitat d’explicar la crisi ecològica que estem vivint sense edulcorants de cap mena i amb una mirada llarga. Cal fer saber si és possible o no salvar el planeta sense canviar radicalment de sistema. Cal posar el focus sobre quines mesures hauríem de prendre per anar en la direcció correcta, i quina és la urgència d’aquestes mesures, i contraposar-les amb una realitat que ens parla de com el coronavirus està congelant la lluita global contra el desastre ecològic i de governs que segueixen encaparrats a estimular el creixement com a solució a tots els problemes. Els experts ens adverteixen que l’emergència ecològica a la qual ens toca fer front és colossal, i és en aquest context que cal informar sobre qualsevol canvi beneficiós (i temporal) que es pugui produir com a efecte colateral de la pandèmia.

Els articles d’opinió expressen punts de vista individuals dels seus autors i autores, que no tenen perquè coincidir sempre amb els del Grup Barnils ni amb els de l’Observatori Mèdia.cat.