The New York Times s’emporta tres premis Pulitzer

“En moments difícils, els Pulitzer són, potser, més importants que mai. En aquest moment d’incertesa sense precedents, una cosa que és segura és que el periodisme mai s’atura”. Aquestes han sigut les paraules de Dana Canedy, directora dels premis Pulitzer. La directora, en un vídeo publicat a les xarxes socials on s’anunciaven els guanyadors del certamen, ha assenyalat que els periodistes, igual que els treballadors dels serveis d’emergències, “corren cap al foc” en comptes de fugir d’ell. Una tasca, diu, amb la qual segueixen endavant malgrat els “esforços coordinats per minar la llibertat de premsa i les dificultats econòmiques”.

El diari The New York Times ha estat guardonat amb tres premis Pulitzer: el de la categoria de Periodisme Internacional, per la informació publicada sobre el “depredador” règim del president rus, Vladímir Putin; el de la categoria de Reportatge de Recerca, pel seu treball al voltant de la pressió exercida sobre la indústria del taxi a Nova York; i el de Comentari, pels seus esforços per endinsar-se en l’esclavitud dels EUA en els seus primers anys. El The New York Times ha informat aquesta setmana a través d’un comunicat que ha sumat uns 587.000 nous subscriptors digitals entre gener i març. Es tracta de la seva pujada més gran durant un trimestre, en plena pandèmia de la Covid-19 i tot i la decisió d’oferir en obert gran part dels continguts relacionats amb la pandèmia.

El premi més destacat, el de Servei Públic, ha estat pel diari ProPublica en col·laboració amb Anchorage Daily News, per un reportatge que revelava l’elevat nombre d’agressions sexuals a l’Alaska rural, amb escassa presència policial. Per primera vegada s’ha reconegut el periodisme en profunditat que s’ha estat elaborant en format àudio. El guanyador d’aquesta primera edició ha estat pel programa This American Life pel seu reflex de l’impacte directe en la vida de persones de la política migratòria del president dels EUA, Donald Trump.

L’agència Reuters ha guanyat la categoria Fotografia d’Última Hora pel seu treball durant les protestes de Hong Kong. Associated Press (AP) s’ha emportat el premi de Reportatge fotogràfic pel seu retrat de la vida a la disputada regió del Caixmir quan l’Índia va revocar la seva independència.