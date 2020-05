El Mapa de la Censura ha detectat 17 nous casos durant l’inici del mes de maig. La majoria es caracteritzen per l’augment de la pressió policial cap als periodistes i fotoperiodistes al carrer. Cal destacar que els Mossos d’Esquadra van obligar a un periodista, Marc Andreu, a mostrar les imatges de la càmera i li van exigir que anés amb braçalet, malgrat que aquest no és obligatori; una altra periodista, Elise Gazengel, corresponsal a Catalunya de France 2 TV, ha estat envoltada per set agents de la policia espanyola que la van identificar i exigir veure les imatges per si se’ls reconeixia; a Terrassa, la fotoperiodista Mireia Comas ha denunciat, a través del seu compte de Twitter, que la policia local l’ha identificada mentre documentava una actuació policial al centre de la ciutat vallesana; i a Lleida la Guàrdia Urbana ha demanat la identificació a dues periodistes d’ACN i Lleida TV que estaven cobrint una acció sindical de la Plataforma Fruita amb Justícia Social, malgrat que anaven abillats amb el braçalet oficial.

Destaca també l’emissió del documental ‘El cas Rosell’, emès diumenge 17 de maig per TV3, que no ha inclòs un fragment del material original i per això no ha estat signat per l’autor, Víctor Lavagnini, que s’ha acollit a la clàusula de consciència inclosa en el llibre d’estil de la CCMA per a no fer-ho.

Xnet porta a la Comissió Europea la Llei espanyola de Protecció de Dades

Legislació o posicionaments de poders públics que poden estar sent restrictius amb relació a la feina de periodistes o mitjans de comunicació

UNIÓ EUROPEA 4-5-20 La plataforma Xnet, que defensa els drets digitals i la llibertat d’expressió a Internet, ha obert un procediment davant la Comissió Europea contra la Llei Orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) per no contemplar la «conciliació entre la protecció de les dades personals i la llibertat d’informació i expressió». Segons el procediment obert per Xnet, el Reglament de la UE obliga a conciliar ambdós drets, extrem que la legislació espanyola no compliria, ja que no es menciona la llibertat d’expressió en el dret a rectificació. Un exemple pràctic d’aquesta mancança, assenyala la plataforma, va donar-se quan la família de l’alferes de l’exèrcit franquista que va participar en la condemna a Miguel Hernández va obligar a la Universitat d’Alacant a retirar el nom d’articles acadèmics per preservar el seu dret a la intimitat. Malgrat que, posteriorment, la universitat va rectificar.

Xnet obre procediments davant la Comissió Europea per a la millora de la protecció de dades a la legislació espanyola (Xnet, en castellà)

L’Ajuntament de València prohibeix als treballadors socials parlar amb periodistes

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

VALÈNCIA 7-5-20 «A través de la present es comunica a tot el personal adscrit al servei de benestar social i integració d’aquest Ajuntament que, en cap cas, es pot procedir a donar informació o efectuar declaració alguna davant de mitjans». Així comença una circular interna que l’Ajuntament de València ha repartit entre els seus treballadors. L’ordre arriba dies després que El Mundo publiqués un article amb declaracions d’un treballador social municipal sobre l’augment de la pobresa a causa de la pandèmia.

València prohibeix als seus treballadors de serveis socials parlar amb els mitjans (El Mundo, en castellà)

El Govern espanyol es nega a fer públics els noms dels experts que l’assessoren durant la desescalada

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL 7-5-20 Fernando Simón, portaveu del ministre espanyol de Sanitat per a l’emergència de la Covid-19, s’ha negat a fer públics el nom dels integrants del comitè assessor del govern durant el període de desescalada de l’estat d’alarma. Simón ha assegurat que la mesura era per a preservar-los de les «pressions» i poguessin treballar, La mesura, però, la Llei General de Salut Pública, que obliga a la «transparència i imparcialitat» de les organitzacions i persones que col·laborin amb el ministeri.

TV en DIRECTO | Simón se niega a dar los nombres de los 11 integrantes del comité que deciden cuándo cambia cada comunidad de fase: “Las presiones que sufriría haría muy difícil trabajar con la suficiente libertad” https://t.co/bJjSTrAG46 pic.twitter.com/mP8H873WGx — EL PAÍS (@el_pais) May 6, 2020

El Consell d’Informatius de RNE denuncia que van obligar-lo a endarrerir una entrevista a Junqueras

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

SANT JOAN DE VILATORRADA 8-5-20 El Consell d’Informatius de Ràdio Nacional Espanyola (RNE) ha denunciat que el director d’informació de RTVE, Enric Hernández, va ordenar endarrerir una entrevista al líder d’ERC, Oriol Junqueras, per evitar que s’emetés abans de la votació de la pròrriga de l’estat d’alarma al Congrés espanyol. En un comunicat, el Consell d’Informatius denuncia que la decisió «desvirtua el valor de l’entrevista i suposa un atac a la independència informativa».

El Consejo de Informativos de RNE se muestra en contra de aplazar una entrevista al presidente de ERC prevista para hoy. pic.twitter.com/SHmQoSKCK1 — C.Informativos RNE (@CdiRNE) May 6, 2020

Els Mossos obliguen un periodista a ensenyar les imatges

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 8-5-20 El periodista Marc Andreu ha denunciat al seu perfil de Twitter que mentre passejava amb el seu fill i aprofitava per prendre algunes imatges al carrer va ser aturat i identificat per una patrulla dels Mossos d’Esquadra, que el van obligar a ensenyar les imatges de la càmera. Després d’identificar-se com a periodista li van exigir que anés amb braçalet, malgrat que aquest no és obligatori.

Mitja tarda. Passejo per la platja amb càmera de fotos i un fill amb patinet. Poca gent. S’acosta cotxe de @mossos i, imperatiu, demana veure les fotos. Educadament molest, les mostro. M’identifico com a pare, veí i periodista amb carnet. Em retreuen no dur braçalet. De què van? — Marc Andreu (@MandreuBcn) May 8, 2020

Un mural prodemocràcia sabotejat amb símbols espanyols

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

BARCELONA 9-5-20 Un mural de l’artista Roc Black Block a la Via Favència de Barcelona ha estat fet malbé en diverses ocasions amb banderes espanyoles i pintades amenaçants. El mural denuncia la censura i inclou una cita del cantautor cubà Pablo Milanés amb el text «Les idees es discuteixen, no s’empresonen».

Mural sabotejat varies vegades de @rocxxl a via favència , #noubarris.

Almenys l’he vist varies vegades bé.

Avís, avís. En #Democracia, el missatge seria defensat de manera transversal. Però aquí… pic.twitter.com/sW23gadRDT — canturri #Tram26🎗 (@resonanciasocia) May 9, 2020

El PSC de Rubí assetja per xarxes una periodista de la ciutat

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

RUBÍ 9-5-20 El compte oficial a Twitter del PSC de Rubí ha posat en dubte la capacitat de la periodista Marta Cabrera per tal de treballar al Diari de Rubí. El comentari, que ha inclòs l’etiquetatge el mitjà on treballa Cabrera, ha vingut després que la periodista critiqués des del seu perfil personal de Twitter una mesura de l’ajuntament, governat pel PSC.

El món en general mecessita més periodistes com @martacani. Periodistes crítics que no tinguin por de denunciar públicament incongruències per por a represàlies. Els sona la llibertat d’expressió? És de primer de democràcia #Rubicity https://t.co/DdAjcTNjMx — Roger Cuartielles Saura (@r_cuartielles) May 9, 2020

L’ERTO al Grupo Prisa afecta les redaccions catalanes de la Cadena SER i El País

Acomiadaments / precarietat laboral

BARCELONA 11-5-20 La direcció del Grupo Prisa i els representants sindicals han arribat a un acord per tal d’aplicar un ERTO parcial amb reduccions d’un 11% de jornada per sou per pràcticament el conjunt de la plantilla durant els vuit mesos vinents. Només 93 persones, amb salaris inferiors als 33.000 euros bruts anuals n’han quedat al marge. També es revisaran els contractes amb els col·laboradors externs. Per altra banda s’han retallat les retribucions a consellers i alts directius del grup entre un 20 i un 35%.

Una corresponsal francesa denuncia que la policia vol obligar-la a mostrar les imatges que ha gravat

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 9-5-20 Elise Gazengel, corresponsal a Catalunya de France 2 TV, ha estat envoltada per set agents de la policia espanyola que la van identificar i li van exigir veure les imatges per si se’ls reconeixia. La periodista estava gravant els controls policials en el desconfinament.

Grababa cómo la PN pedía amablemente a un señor volver a su casa (horario niños).. y acabé rodeada de 7 agentes que me identificaron para poder comprobar mis imágenes (q se emiten en la TV 🇫🇷)”por si se nos reconoce”. “Libertad prensa sí pero y mi libertad como persona?”

😐🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/G1TNp7LfJl — Elise Gazengel (@EliseGaz) May 9, 2020

Twitter anuncia que avisarà del contingut sobre el coronavirus que consideri «enganyós»

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

ESTAT ESPANYOL 11-5-20 La direcció de la xarxa social ha anunciat al seu blog que comença a alertar d’aquells continguts sobre la Covid-19 que «vagi directament en contra de l’orientació de fonts autoritzades d’informació de salut pública global i local». Els missatges que Twitter identifiqui que contenen «informació potencialment nociva i enganyosa» es vincularan «a una pàgina seleccionada per Twitter o a una font externa confiable que contingui informació addicional».

El Parlament bloqueja una esmena per millorar el pressupost de l’ACN

Acomiadaments /precarietat laboral

CATALUNYA 11-5-19 El Comitè d’Empresa de l’Agència Catalana de Notícies (ACN) ha lamentat, en un comunicat, que el Parlament hagi rebutjat –amb els vots de Ciutadans, Junts x Catalunya i el PP- una esmena que proposava un augment addicional del 10% del pressupost de l’agència per a desenvolupar el programa 2019-2021. Segons el Comitè d’Empresa, aquesta esmena –presentada per Catalunya en Comú Podem- garantia «la viabilitat futura» de l’ACN, permetia «fer front a la precarietat laboral existent» i afrontar «la inversió tecnològica necessària».

El @ComiteACN lamentem que @CiutadansCs @JuntsXCat i @PPCatalunya impedeixin donar més recursos per garantir el futur de l’@agenciaACN 👉Van votar en contra d’una esmena al @parlamentcat per millorar la nostra situació. Obrim fil⬇️ pic.twitter.com/GPPdCCe5No — Comitè d’Empresa ACN (@ComiteACN) May 11, 2020

TMB expedienta un delegat sindical per la informació d’un comunicat

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

BARCELONA 13-5-20 Juan Ramiro, delegat de CGT al Comitè d’Empresa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha vist com se li obria un expedient que podria acabar en un acomiadament. La direcció de l’empresa l’acusa de difondre «dades personals» de diferents directius i alliberats sindicals en un comunicat de CGT en què la confederació anarcosindicalista volia demostrar que les cotxeres podies funcionar sense aquests perfils, ja que tots es trobaven absents a les cotxeres per qüestions relacionades amb el coronavirus. Ramiro nega ser l’autor del comunicat i assumeix només haver-lo llegit en un programa de ràdio dirigit als treballadors i al·lega que, en tot cas, els noms citats són persones públiques de l’empresa i «la informació està extreta dels comunicats de TMB».

Un sindicat policial es querella contra un ciutadà que va gravar un presumpte abús policial

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

PALMA 14-5-20 El Sindicat Unificat de Policia (SUP) de les Balears ha anunciat que es querellarà contra el ciutadà que va documentar i difondre uns agents de la policia espanyola entrant a casa seva sense autorització judicial ni permís dels residents, en una discussió que després va esdevenir viral.

El SUP se personará como acusación particular por las imágenes grabadas a nuestros 👮👮‍♀️ compañeros. No vamos a consentir que se dañe la imagen de nuestra corporación y se ponga en riesgo la integridad física de ningún Policía pic.twitter.com/JYfLBAn0D2 — SUP Baleares (@SUPBaleares) May 14, 2020

Mobilització virtual contra el tancament d’un perfil feminista a Twitter

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

CATALUNYA 15-5-20 Nombrosos usuaris de Twitter s’han mobilitzat per exigir a la direcció espanyola de la xarxa social la reobertura del perfil @NovembreFeminista, pertanyent a la comissió unitària que organitza les mobilitzacions contra la violència masclista. Per ara, Twitter España no ha informat dels motius d’aquesta suspensió.

Que no silenciïn les nostres veus a les xarxes socials! Seguim visibilitzant-nos i defensant les nostres idees amb llibertat! Tot el suport a @feminovembre! #RecuperemNovembreFeminista #CensurantFeminismes pic.twitter.com/1mxlBOnA1g — Núria Ramon🎗️ (@nurietaramon) May 15, 2020

Una fotògrafa identificada mentre documenta una actuació policial

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

TERRASSA 16-5-20 La fotoperiodista Mireia Comas ha denunciat, a través del seu compte de Twitter, que la policia local de Terrassa l’ha identificada mentre documentava una actuació policial al centre de la ciutat vallesana.

La @PoliciaTrs en una actuació desproporcionada aquesta tarda a Terrassa i identificant-me per fer la meva feina. @centre_IRIDIA pic.twitter.com/1u18W0qGP8 — mireia comas 🎗 (@mireiacomas) May 16, 2020

TV3 emet un documental sobre Sandro Rosell retallat i sense la signatura de l’autor

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

SANT JOAN DESPÍ 17-5-20 El documental ‘El cas Rosell‘ emès diumenge 17 de maig per TV3 no ha inclòs un fragment del material original i per això no ha estat signat per l’autor, Víctor Lavagnini, que s’ha acollit a la clàusula de consciència inclosa en el llibre d’estil de la CCMA per a no fer-ho. La situació ha generat controvèrsia a TV3. El Consell Professional de la televisió ha donat suport a la sol·licitud d’empara de Lavagnini però al mateix temps «no aprecia cap acte de censura» en considerar que les modificacions «s’han fet amb criteris informatius i no alteren la tesi del documental». Per la seva banda, el Comitè d’Empresa de TV3, en un comunicat, troba «desafortunat» eliminar del programa «fets innegables», «se li vulgui dir censura o no».

📜 Comunicat:

“El Cas Rosell” retallat

📺 demà diumenge per @tv3cat a les 23:15h pic.twitter.com/q0PBQ9pyYY — Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) May 16, 2020

La policia local demana que s’identifiquin dues periodistes que cobrien una protesta sindical

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

LLEIDA 17-5-20 La Guàrdia Urbana ha demanat la identificació a les periodistes de l’ACN i Lleida TV que estaven cobrint una acció sindical de la Plataforma Fruita amb Justícia Social per denunciar la vulneració de drets fonamentals dels temporers. Just en acabar l’acte, els agents han anat a buscar els periodistes i els han demanat identificar-se –malgrat que anaven abillats amb el braçalet oficial- i els han recriminat que estiguessin gravant, ja que segons els policies, això no es podia fer. Segons testimonis presencials, la presència d’activistes que gravaven els fets ha ajudat a rebaixar la tensió i les exigències dels agents.