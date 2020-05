No sóc científic. No sóc activista mediambiental. Ni tan sols sóc periodista especialitzat en informació científica. Sóc només un periodista —ja dels veterans, això sí— que reflexiona sobre com aquesta professió pot servir millor la societat. I a mi em sembla molt lògica i raonable la demanda d’una seixantena d’institucions científiques, col·legis professionals i entitats socials perquè els informatius de la televisió i la ràdio públiques catalanes tinguin una secció específica de ciència.

El manifest, fet públic fa unes setmanes, constata que “la nova realitat que ja estem vivint, tant pel coronavirus com per les dramàtiques emergències climàtiques i ecològiques, requereixen més que mai que es posi la ciència al centre de la societat”. I a l’hora de concretar això, demana als responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) “la creació d’un bloc informatiu específic, amb especialistes en periodisme científic, a tots els mitjans i programes informatius”.

A algú li pot semblar fora de lloc demanar això precisament ara, just quan els informatius van més plens de notícies sobre salut, assaigs clínics, investigacions per trobar una vacuna o altres detalls mèdics i epidemiològics que mai abans. Si aquesta terrible crisi sanitària i social ha de servir per a alguna cosa, que sigui per adonar-nos-en tots plegats que el futur de l’espècie humana depèn no només dels avenços científics (i per extensió, tecnològics) sinó sobretot de l’ús i la importància que els donem socialment. Per tant, és evident que ens calen persones que sàpiguen traslladar aquests avenços a la població en general amb un llenguatge entenedor, senzill però rigorós: ens calen periodistes especialitzats en informació científica.

No sé si la fórmula ha de ser similar a la dels esports als TN televisius, amb una careta, una empresa patrocinadora i un/a presentador/a propi, com sembla reclamar el manifest esmentat. Probablement, no. No cal mimetitzar una rutina que s’ha acceptat com a lògica, però que té molts defectes (sempre cal dedicar uns minuts d’or d’un informatiu a parlar de coses banals, com ara entrenaments o declaracions estúpides d’esportistes?). Entenc que es busqui la comparació amb els esports, perquè fa molt més evident la incongruència de l’estructura actual de gairebé tots els informatius audiovisuals (informació general / esports).

En tot cas, coincideixo amb els promotors del manifest que cal incrementar de forma substancial la presència de notícies sobre el món científic. No només quan hi ha un Premi Nobel o un descobriment d’interès mundial. Cada dia, amb una quota obligatòria de minuts per cada TN. Com explicava en una entrevista Xavier Duran, un dels periodistes científics més incansables i rigorosos que tenim al nostre país —exdirector de l’excel·lent programa ‘El medi ambient’, que TV3 va decidir suprimir incomprensiblement el 2014—, la divulgació científica als mitjans de comunicació és essencial “perquè molts dels reptes socials i ètics que tenim davant nostre provenen de l’ús que fem dels avenços científics”.

La crisi de la Covid-19 o l’emergència climàtica en són els exemples més evidents, però també la gestió de les tecnologies avançades, que inclou com controlem i regulem l’ús de les dades que circulen pel ciberespai. Només si hi dediquem més temps i afegim més periodistes especialitzats a les redaccions dels mitjans, podrem fer que la ciència ocupi el lloc que li pertoca en els informatius. Alguns mitjans escrits i digitals ja ho estan fent. Ara cal que les televisions i les ràdios generalistes facin el pas. No tornem a la rutina de sempre quan hagi afluixat la crisi sanitària actual. Més ciència als mitjans, si us plau. Perquè ens hi juguem el futur de l’espècie humana.

