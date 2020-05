La fotoperiodista Susana Vera (Pamplona, ​​1974) és ben coneguda entre els seus col·legues a Moncloa, al Congrés dels Diputats i Diputades, en els esdeveniments esportius celebrats a Madrid i en bona part de les manifestacions que se celebren a la capital d’Espanya. Per contra, és poc coneguda fora d’aquest gremi en el qual amb prou feines ressonen en l’opinió pública un grapat de noms, relacionats fonamentalment amb les cobertures internacionals i de conflictes.

Una invisibilitat que va molt relacionada també amb el fet que treballi per a una agència de notícies, tot i que en el seu cas és la internacional Reuters. Durant dècades i encara avui en molts casos, els mitjans de comunicació es limiten a signar amb el nom de l’agència quan reprodueixen les informacions dels seus treballadors: periodistes sovint amb molt ofici i brillants trajectòries als que no se’ls reconeix en el sector com mereixerien. Però tot això va canviar fa una setmana, quan Vera es va convertir en la primera dona espanyola guardonada amb un premi Pulitzer al costat d’una desena de col·legues de Reuters per la seva cobertura col·lectiva de les protestes de Hong Kong.

Entrevista original publicada a La Marea

Va estudiar una doble llicenciatura en Periodisme i Comunicació Audiovisual a la Universitat de Navarra. No obstant això, no va ser fins que es va traslladar als Estats Units per completar els seus estudis, quan va tenir una assignatura sobre fotoperiodisme i va decidir que aquest ofici que obliga a estar en el lloc dels fets, i molt a prop dels seus protagonistes, seria a què dedicaria els seus dies. Creu que el fotoperiodista ha deixat de ser considerat, com passava fins fa uns anys, un professional menys important que el redactor? Ha desaparegut del vocabulari dels periodistes aquesta expressió de ‘vinc amb el meu fotògraf/a’?

En el meu cas no va ser fins que vaig arribar a Espanya, després de treballar vuit anys com a fotoperiodista als Estats Units, quan em vaig haver d’enfrontar al fet que algú em presentés com ‘la seva fotògrafa’. A Amèrica del Nord érem companys, però aquí va ser precisament una persona que estava fent pràctiques, la que em va tractar així. Em va semblar molt curiós que algú que acabava de sortir de la facultat tingués tan assumida aquesta concepció del fotoperiodista. Però tots cometem errors i estem aquí per aprendre: l’important és verbalitzar les coses. Així que vaig tenir una conversa amb ella i tot va quedar clar.

La majoria dels premis més reconeguts sobre fotoperiodisme s’atorguen a cobertures internacionals, de conflictes i aquest Pulitzer que reconeix el seu treball ara és prova d’això. Per què la cobertura local, de temes polítics i socials, segueix sent menys valorada quan és la més aferrada a la realitat de la ciutadania?

És cert que hi havia una tendència en els premis a reconèixer els temes que han determinat l’agenda informativa de l’any. Precisament als quals acudeixen molts fotoperiodistes freelance, o de mitjans petits, que s’han d’endeutar per cobrir històries que saben que poden interessar informativament, de manera que podrien recuperar part de la inversió.

Però cada vegada més, premis com els Pulitzer o els World Press Photo estan fixant-se en les cobertures locals. Estan prenent nota que una bona feina es realitza a qualsevol lloc i que no has d’anar-te’n a l’altra punta del món per fer-ho. El meu dia a dia no és anar-me’n a Hong Kong o a Bangladesh per cobrir la crisi dels rohingyes.

Per què la seva agència l’envia a Hong Kong?

Des de fa dos o tres anys, Reuters està desenvolupant una política de diversificació dels fotògrafs que cobreixen aquestes històries. Durant molt temps, les grans cobertures les feien els mateixos fotògrafs, del mateix gènere -masculí-, raça, cultura, bagatge i origen. Ara han vist que la diversitat dels seus treballadors -dones, persones de diferent ètnia i altres- enriquia la visió que podien traslladar del món.

A Hong Kong, per exemple, van rotar 28 fotògrafs molt diversos durant sis mesos i el guardó en equip ha estat per a fotografies d’onze de nosaltres. Ja era hora, d’altra banda.

Sí, està bé entrar en el segle XXI l’any 2020…

[Riu] Crec en la meritocràcia, no en cobrir una quota, però al mateix temps sóc molt conscient que el món en què vivim està marcat pel gènere. M’encantaria tenir aquesta conversa sense que cap de les dues haguéssim de tenir present que soc dona i que soc la primera espanyola a guanyar un Pulitzer, que no haguéssim de parlar de gènere perquè s’hagués superat com a handicap, però la veritat és que no tot el món té les mateixes oportunitats. Una vegada que les tens, has de demostrar la teva validesa amb la qualitat del teu treball.

És hora que s’equilibri la balança. La taula a la qual estem convidats és cada vegada més petita, i els que solien tenir oportunitat de menjar eren fonamentalment homes. Per això, alguns poden sentir certa aprehensió perquè els seus drets siguin vulnerats. Bé, l’opció de madurar està oberta per a tothom.

Ha viscut aquesta por per part de col·legues homes a veure perillar els seus privilegis?

Fa molt temps que treballo en el mateix lloc i coneixent bé als companys de la ciutat, i la resposta que he rebut ha estat totalment positiva, de celebració. Però hi ha un percentatge petit de persones que pensa que això és per quotes i he hagut de tenir la conversa de la importància de la discriminació positiva, no només pel que fa a les dones, sinó amb qualsevol col·lectiu que estigui en minoria, perquè tinguin les mateixes oportunitats.

Però, més enllà del masclisme que travessa tota la societat i, per tant, les empreses mediàtiques, i que el fotoperiodisme s’ha concebut tradicionalment des de l’imaginari del ‘mascle alfa heteropatriarcal’, per què segueixen sent minoria les dones fotoperiodistes a Espanya? Ha tingut molt a veure la crisi de l’última dècada?

És veritat que fa vint-i-cinc anys que estic en aquesta professió i que encara avui treballo amb menys dones fotògrafes que quan ho feia als Estats Units. Té molt a veure amb les regions. A l’agost vaig estar al Perú, i em va sobtar treballar amb un major percentatge de dones del que ho faig a Espanya.

Hi ha múltiples factors. La crisi no ha ajudat en absolut. És una professió que implica una vocació molt forta, en la qual has de lluitar avui molt més que mai, que la precarietat és absoluta i que seguim vivint en un món en què les decisions personals i professionals segueixen tenint un cost més gran per a les dones. A més, els horaris dels fotoperiodistes i periodistes no són els de la majoria de la gent i per iniciar-te en aquest sector necessites fer una inversió econòmica molt forta: dos cossos de càmera, objectius… I això no està a l’abast de qualsevol: necessites endeutar-te o tenir una família que pugui tirar-te un cable.

Antigament podies fer pràctiques en alguns mitjans o començar oferint imatges a baix preu o a canvi del crèdit per tenir una exposició perquè sabies que a llarg termini podies establir amb ells una relació laboral. Però ara s’ha devaluat tant el valor del nostre treball que ja no funciona així: quan la gent jove regala la seva feina, amb la despesa en transport, en temps i en equip que suposa, en realitat està pagant per treballar. Gairebé sense oportunitats que se’ls pagui a llarg termini o que se’ls contracti. En aquest context, encara és més difícil conciliar.

Fa uns anys va publicar un magnífic treball per al qual va acompanyar durant tres anys el procés de transició de gènere de Gabriel . Quina acollida va tenir aquella història?

Quan va néixer el Gabriel li van assignar el gènere femení i va haver de passar tota la seva vida convencent el seu entorn d’allò era: un noi que havia nascut amb genitals femenins. Va ser una història que vas realitzant a mesura que la vida va canviant. Vaig començar la història amb altres dues famílies, però finalment només vaig poder publicar la d’ell.

Aquest tipus d’històries sol arribar menys que les del tipus de Hong Kong, però crec que acaben proporcionant més espais per a la reflexió. La possibilitat de mirar el veí i pensar que el que li ha passat a aquest noi, la seva baralla personal per ser qui és, és la mateixa que ens toca a tots, però amb diferents desafiaments. Són les històries que a mi més em recompensen i les més necessàries a escala social perquè aixequen ponts d’entesa.

Està cobrint la pandèmia de la Covid-19 a Madrid. Com ha canviat la seva forma de desenvolupar el seu treball, més enllà de les exigències que li imposi treballar en una agència?

La pandèmia està suposant la complexitat més gran a la qual m’he enfrontat mai. És la primera vegada que sóc conscient que la meva feina pot tenir un efecte negatiu en la persona a la qual estic fotografiant, perquè puc ser asimptomàtica i contagiar-la a ella i al seu entorn. Fins ara, la meva feina podia comportar riscos per a la meva salut física o psicològica, i acabava en mi, encara que les persones que m’envolten poguessin patir-ho en silenci.

Ara em toca barallar-me amb una cobertura on jo puc ser font de contagi, i això ens ha generat molta incertesa a mi i a molts altres companys a l’hora de decidir fins on volíem arribar.

Al principi del confinament sever vaig decidir no entrar a casa de ningú per aquesta raó, sabent la dimensió de la tragèdia que estem vivint, de la quantitat de gent que estem perdent pel camí, que cal explicar totes aquestes històries de solitud, de mort, de les residències d’avis perquè mostrar-les, posar cara a les xifres, permet que molta gent que encara no és conscient de la quantitat de gent que està morint ho pugui fer. Això ha modificat la nostra cobertura. També és cert que en un moment històric en què hauríem de tenir la màxima informació possible, hi ha hagut moltes barreres per entrar en aquests espais -hospitals, residències, cementiris- i per accedir a les dades.

Quina opinió li mereix la controvèrsia sobre fins a quin punt cal mostrar les conseqüències d’aquesta pandèmia ara que els morts es donen a casa nostra?

Els humans som hipòcrites: tenim més capacitat per gestionar imatges dures de persones que viuen a milers de quilòmetres que les d’aquelles que s’assemblen a nosaltres i que podrien ser els nostres familiars. Des dels mitjans, juguem amb aquesta hipocresia. Cal publicar les imatges dels morts, per molt dures que siguin, perquè la gent sigui realment conscient de la gravetat de la pandèmia, que no és una ximpleria mantenir el distanciament social ara que entrem en el procés de desescalada, per veure què hem fet malament i evitar que es repeteixi… i l’única manera és que tinguem tota la informació, la dura i la menys dura, i això inclou les imatges de les morts per Covid-19 que es van produir, que s’estan donant a hores d’ara i que seguiran donant-se.

És una de les parts més dures del nostre treball: anar al cementiri, esperar que arribin els membres de la família, preguntar-los si podem cobrir l’aspecte més dur de la pandèmia, si tenen algun inconvenient en què fotografiem el sepeli. No és fàcil per a ningú. I quan els familiars et diuen que no tenen cap problema és perquè creuen que la societat ha de ser conscient. I per a això necessitem mitjans de comunicació que donin suport a la nostra feina i que mostrin les fotografies i preguntes difícils. Sempre respectant tota la dignitat de les persones, independentment que visquin a casa nostra o a milers de quilòmetres.

Gran part d’aquesta cobertura l’estan realitzant fotoperiodistes freelance, que assumeixen tots els costos i que estan trobant grans dificultats per vendre la seva feina, o falsos autònoms en mitjans de comunicació i agències, amb cada vegada pitjors sous. Quin futur té el fotoperiodisme que subsisteix sobretot, gràcies a l’autoexplotació dels seus propis professionals?

El veig molt malament. Aquest sector, com molts altres, s’està veient molt perjudicat per les conseqüències econòmiques de la pandèmia. I ja veníem d’una precarietat absoluta. Ara que tancaran molts mitjans, que altres ja estan amb polítiques de reducció de despeses, el panorama resulta encara més cru. I no només els que cobreixen les conseqüències socials de la pandèmia, sinó també els d’esport i cultura.

Necessitem que la gent sigui conscient que el periodisme de qualitat costa, que té un preu, que no pot ser gratuït. Amb el món digital, la democratització de la fotografia i l’aparició dels mal anomenats ‘periodistes ciutadans’, que no són altra cosa que el testimoni ocular de tota la vida que ara té un telèfon mòbil, s’ha devaluat el paper del periodisme.

Els professionals hem de fer autocrítica, no podem viure d’altres fonts periodístiques, sinó tornar a realitzar el nostre treball: som corresponsables de la pèrdua de credibilitat. Però també hem patit les retallades de plantilles, i un periodista no pot fer la feina de dues o tres persones. Així no es pot fer un periodisme contrastat i a foc lent, que és a què ens hem de dedicar. La immediatesa ja és una batalla perduda, ara el que necessitem són mitjans que ens donin claus per tenir un espai de reflexió.

A quina situació ens aboca aquesta concentració dels pols d’informació amb la desaparició constant de mitjans?

Doncs al que em trobo cada vegada que rebo per WhatsApp vídeos o fotos dels que el primer que faig és preguntar la font. Estem reenviant missatges que no són informació, vivim en un món de mitges veritats, de fake news que ens supediten a la manipulació i al ramat.

Estem en una situació en la qual les nostres llibertats s’han vist totalment limitades. La qüestió és quant temps ho estaran. I si li sumem la falta de mitjans seriosos i crítics ens veiem abocats a una societat de ramat de xais en què cada vegada tindrem menys eines per ser lliures. Perquè la informació et dona la capacitat de conèixer per actuar en conseqüència i si tot això t’ho eliminen, només et queda el servilisme.