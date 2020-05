Amb la relaxació de les mesures de confinament baixa també la pressió policial als fotògrafs que treballen al carrer. La principal denúncia recollida al Mapa de la Censura ha estat la discriminació en la publicitat institucional del Ministeri de Sanitat, una milionària campanya per explicar les fases del desconfinament. En aquesta, el Govern espanyol s’ha negat a contractar El Punt Avui, així com els diaris Gara del País Basc i Nós de Galícia. En un altre nivell, el Mapa també recull la manca de protecció a un agent de policia assetjat pel contingut d’un article d’opinió publicat en un diari, l’eliminació per part de Facebook de desenes de posts sobre història LGTBI publicats per un usuari i la destrucció d’un monument als maquis a Xelva. Aquests quatre casos tanquen el mes de maig al Mapa de la Censura.

Facebook bloqueja l’accés a un blog d’història LGTBI i n’esborra tots els continguts

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

GAVÀ 15-5-20 Leopold Estapé és l’autor del blog ‘L’armari Obert’, on des de fa més de deu anys publica contingut sobre temàtica LGTBI, sobretot articles d’història. Sense donar explicacions ni cap raó aparent ha vist com Facebook li ha esborrat totes les publicacions i li ha bloquejat l’accés al seu blog des de la xarxa social. Per ara no sap quin ha sigut el motiu ni si ha rebut denúncies, però Facebook ha bloquejat la possibilitat de queixar-se per la censura i demanar el retorn dels posts esborrats.

La policia nega l’empara a un agent assetjat per escriure un article d’opinió a un diari

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

ALACANT 20-5-20 Luismi L. Moreno, coordinador general de l’Associació Reformista de Policia, ha anunciat una denúncia al contenciós-administratiu després que la direcció de la policia hagi arxivat la seva denúncia per vies internes per l’assetjament que va rebre després de publicar un article d’opinió a Diario16 l’any 2008.

Por repartir en papel este artículo de opinión en comisaría criticando determinados mandos policiales retrógrados, me veo obligado, tras desestimar la @policia mi recurso, a acudir a la vía jurisdiccional, en forma de contencioso.

Le dan la forma que quieren para silenciarnos. https://t.co/xi589XxTaW — Luismi L. Moreno (@Alicantweet) May 20, 2020

El Ministeri de Sanitat discrimina El Punt Avui d’una milionària campanya de publicitat

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

GIRONA 25-5-20 El Ministeri de Sanitat, dirigit per Salvador Illa, ha contractat totes les portades de la premsa en paper en una milionària campanya de publicitat institucional per explicar a la ciutadania les fases de la desescalada. En aquesta contractació amb diners públics s’han produït, però, algunes discriminacions sense que hi hagi hagut cap explicació oficial al respecte. A Catalunya s’ha exclòs a El Punt Avui i el seu director, Xevi Xirgu, en una piulada, ho ha vinculat al fet que aquest va ser l’únic diari que va publicar l’anunci institucional del referèndum de l’1 d’octubre. Al País Basc el Ministeri ha discriminat Gara i a Galícia Nos Diario.

Quines casualitats! El Punt Avui va ser l’únic diari que va publicar els anuncis de l’1-0, i avui és l’únic que no té un anunci a portada del ‘Gobierno de España’ pic.twitter.com/BxoqTlX02E — Xevi Xirgo (@xevi_xirgo) May 25, 2020

Sabotejat un monument en homenatge als maquis a Xelva

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

XELVA 26-5-20 L’escultura ‘La llama eterna’ de Paco Sáinz, situada a la Serra d’Alcotas, al terme municipal de Xelva (Serrans) ha patit un atac que l’ha destruïda quasi completament. Els autors també han destruït la placa dedicada «a totes les persones que donaren la seua vida per la llibertat i la democràcia en la guerra civil i el franquisme».