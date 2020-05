Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

Un equip de periodistes de la CNN ha estat detingut per la policia de Minnesota mentre feien una retransmissió en directe. L’equip estava explicant el tercer dia de protestes per la mort d’un ciutadà afroamericà, George Floyd, a mans de la policia.

Segons la CNN, la policia ha dit a l’equip de periodistes que han estat arrestats perquè se’ls ha demanat que es moguessin del lloc on eren i no ho han fet. Tot i això, al vídeo es pot escoltar com el periodista Omar Jimenez deia a la policia que es podien “moure on vulguin, estem en directe, anirem on digueu, sortirem del vostre camí quan avanceu”.

Després d’arrestar a Jimenez, la policia ha detingut a la resta de l’equip, el productor Bill Kirkos i el càmera Leonel Mendez. Durant la detenció, la càmera ha seguit emetent en directe els fets, ja que sembla que la policia desconeixia que encara estava encesa. En el vídeo es pot escoltar com, des del plató de la CNN, els periodistes comenten que “mai hem vist una cosa així”.