“És un dilluns a la tarda a Minneapolis. La policia respon a una trucada sobre un home que presumptament havia utilitzat un bitllet fals de 20 dòlars per comprar cigarrets”. Així comença el vídeo publicat per ‘The New York Times’ on ha reconstruït els successos que van portar a la mort d’un ciutadà afroamericà, George Floyd, de quaranta-sis anys en mans de la policia. Un dels quatre agents acusats de la mort d’aquest ciutadà, Derek Chauvin, va estar pressionant amb el seu genoll el coll de Floyd durant exactament 8 minuts i 46 segons.

Així ho demostra la curosa reconstrucció que ha fet el rotatiu a través de les imatges de càmeres de seguretat, vídeos enregistrats per testimonis dels fets i documents oficials. Amb aquesta investigació, expliquen al vídeo, han volgut “crear una imatge el més comprensiva possible per poder entendre com va morir George Floyd sota custòdia policial”.

The New York Times has reconstructed how George Floyd was killed in police custody. Security footage, witness videos and official documents show how a series of actions by police officers turned fatal. (This video contains scenes of graphic violence.) https://t.co/YofF9mqUbN — The New York Times (@nytimes) June 1, 2020

Després de la mort de George Floyd hi ha hagut manifestacions arreu del país en contra de la brutalitat policial amb diverses nits d’enfrontaments, centenars de detinguts i fortes càrregues policials. Un equip de periodistes de la CNN va ser detingut per la policia de Minnesota mentre feien una retransmissió en directe. L’equip estava explicant el tercer dia de protestes a la ciutat. El policia que va causar la mort de Floyd, Derek Chauvin, es troba actualment detingut, acusat d’assassinat en tercer grau, i podria ser condemnat a vint-i-cinc anys de presó. Els altres tres agents han sigut acomiadats.