Del 20 al 24 de maig, el Saló de l’Ensenyament de Barcelona, enguany celebrat de manera virtual, va acollir l’oferta de l’exèrcit. Fet que contravé de nou la Moció 55/XI sobre la desmilitarització de Catalunya, aprovada pel Parlament el 14 de juliol del 2016, així com l’Acord del Plenari del Consell Municipal de Barcelona del 26 de febrer del mateix any. Ambdues resolucions institucionals van ser aprovades per majoria absoluta.

“Les armes ni curen ni eduquen”, ha estat enguany el lema de la campanya Desmilitaritzem l’Educació, que fa més de deu anys que lluita perquè l’exèrcit no tingui cap mena de presència als espais educatius, de formació o de lleure. Ara treballen perquè la declaració parlamentària de fa quatre anys es faci efectiva via decret o llei, vista la poca valentia dels grups polítics al govern de la Generalitat i l’Ajuntament d’aplicar els seus compromisos.

A les fires, l’exèrcit amaga més que no ensenya. El militarisme és un sistema de poder que s’alimenta de l’opacitat, els secrets d’estat i la condescendència envers la població. És opac perquè ha d’amagar el grau d’injustícia, opressió i crim que porta associat. No en sabem res del que es cou a les casernes ni de tot el que representa la indústria d’armament espanyola en el comerç internacional d’armes.

L’activisme és capaç de posar un focus de llum. El bomber basc Inaxio Robles a través de Twitter denunciava el febrer passat la càrrega de cinc contenidors d’armes, dos vehicles militars i dos de civils en un vaixell saudita atracat al port de Bilbao. La munició procedeix de la fàbrica d’armes Expal (Explosivos alaveses). “La guerra comença aquí” va ser el lema de la campanya. Montserrat Vila i Judit Rodés en van fer la notícia el 12 de febrer a TV3. L’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita per a la guerra del Iemen ha estat denunciada al Tribunal de la Haia per diverses ONG. Save de Children calcula que només en els tres primers anys de la guerra van morir 85.000 infants. Segons el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Espanya ha exportat més de 1.000 milions d’euros en armament, entre avions (Eurofighter), explosius, munició i bombes a l’Aràbia Saudita.

El 29 de maig de fa un any un grup d’antimilitaristes van fer una acció pacífica davant la inauguració de la Fira d’Armament Internacional al recinte firal de Madrid IFEMA. La Guàrdia Civil els va denunciar, per això, amb informes falsos. Tot per fer públic, entre altres, que el Govern espanyol compra tancs per valor de 2.100 milions d’euros i finança amb fons públics empreses d’armament. A judici, els antimilitaristes van tombar la persecució política. Enguany, Espanya gastarà 30.000 milions d’euros en despesa militar, passant per sobre de les necessitats socials i sanitàries, tal com ha posat de manifest la pandèmia de la Covid-19. Les armes no curen, i tampoc eduquen. La guerra comença aquí.

