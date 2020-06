“Em disparen! Em disparen!”. Aquest era el crit de la periodista de WAVE 3 News, Kaitlin Rust, mentre feia la cobertura en directe de les manifestacions per la mort d’un home afroamericà, George Floyd, en mans de la policia a Minneapolis. En els últims dies s’ha pogut veure com la policia disparava pilotes de gas pebre contra un equip de televisió que estava narrant en directe els disturbis.

Al vídeo es pot apreciar com en un primer moment el rifle del policia està descarregat quan es fa un primer tir, el policia recarrega l’arma i torna a disparar contra el càmera que grava la situació i està emetent en directe. Es pot sentir com els companys des de plató es pregunten: “Per què fan això contra ells?”.

Police literally opening fire on the free press. pic.twitter.com/g8RMImZLGr

Les manifestacions, les protestes i la situació que es viu als Estats Units han deixat a almenys una persona morta -un jove que participava en les protestes- i diversos atacs per part de la policia als periodistes i als mitjans de comunicació. El cas que han viscut els periodistes de WAVE 3 News lamentablemenet no és l’únic que s’ha viscut els darrers dies als Estats Units. La fotògrafa freelance Linda Tirado va ser disparada a la cara per la policia de Minneapolis mentre estava cobrint les protestes. Això ha provocat que perdi la visió de l’ull esquerre. A les protestes davant de la Casa Blanca, els manifestants van agredir un corresponsal de Fox News i el seu equip, agafant el micròfon del periodista i colpejant-lo amb ell. A Atlanta, un grup de manifestants es va concentrar davant de la seu de la CNN on van trencar la porta principal i van fer destrosses a l’edifici.

Un equip de periodistes de la CNN va ser detingut la setmana passada per la policia de Minnesota mentre feien una retransmissió en directe. L’equip estava explicant el tercer dia de protestes per la mort de Floyd. Des del The New York Times denuncien que “els periodistes s’han trobat al punt de mira als carrers d’Amèrica”.

MUST WATCH: Photographer Linda Tirado @KillerMartinis was shot in the face by the Minneapolis police while she was covering the #GeorgeFloyd protests.

She’s now blind in her left eye.

She doesn’t have insurance and two young children.https://t.co/QuWp68RUap pic.twitter.com/ULn81MKCyw

— Natasha Fatah (@NatashaFatah) June 1, 2020