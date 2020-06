Una enquesta de la Unió de Periodistes Valencians entre els seus afiliats mostra fins a quin punt la crisi sanitària ha suposat una pèrdua de feina i ingressos per als periodistes, especialment els autònoms i freelance. Aquest és cas més destacat del Mapa de la Censura de la setmana, que també inclou dues noves denúncies de fotoperiodistes mentre cobrien protestes al carrer; l’amenaça que pesa sobre l’Informatiu Balear de TVE, l’espai degà d’informació en català a les Balears; la sentència contra els agressors a un periodista de TV3 el 2016; i la ratificació pel Tribunal Suprem de la condemna al raper Pablo Hasél pel contingut dels seus tuits i cançons.

Una fotògrafa increpada per veïns mentre cobria una protesta a la Trinitat

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 24-5-20 La fotògrafa Lorena Sopena denuncia haver patit assetjament per part d’alguns participants d’una protesta contra la delinqüència al barri de la Trinitat (Barcelona). Segons explica, ha estat increpada i expulsada de la plaça on es desenvolupava la concentració. També denuncia que els Mossos no la deixaven moure –malgrat anar degudament identificada-, pel que quedava exposada a possibles agressions.

Estic havent de fer fotos des de aquí perquè els veïns m'han confós i volgut fer fora i Mossos primer no em deixaven sortir de la plaça, posant-me en risc i ara no em deixen ni posar-me a l'escala.

Una quarta part dels periodistes valencians han patit un ERTO i el 60% dels freelance han perdut quasi la meitat d'ingressos

Acomiadaments / precarietat laboral

PAÍS VALENCIÀ 1-6-20 Segons una enquesta publicada per la Unió de Periodistes Valencians entre els seus afiliats, els informadors freelance són els més afectats per la crisi del coronavirus. Un 60% del col·lectiu declara haver perdut més del 40% dels ingressos, el que deixa en una situació «molt complicada» fins al 80% del col·lectiu. Entre els periodistes amb contracte, almenys un 7% ha perdut la feina i un 26,4% ha patit un ERTO.

En perill l'Informatiu balear a TVE

Pressions, censura o "autocensura" a periodistes o mitjans de comunicació

PALMA 5-6-20 L’Informatiu balear, el programa d’informació en català degà de les Illes balears podria desaparèixer el setembre de la graella de TVE després de quaranta anys en antena. Això si es confirmen les intencions de la direcció de l’ens estatal, sota comandament de l’exdirector d’El Periódico, Enric Hernández.

Els treballadors del programa han emès un comunicat on recorden la necessitat de mantenir el compromís amb la informació territorial i les seves bones dades d’audiència. Per això demanen, no sols el manteniment en antena de l’informatiu, sinó el reforçament de les delegacions a Menorca, Eivissa i Formentera i la seva presència a les plataformes digitals de RTVE.

"Vivim amb incertesa i angoixa el present i el futur del nostre Informatiu balear" Així comença el comunicat dels treballadors de l'Informatiu balear. #40anysInformatiubalear

Els Mossos denuncien un fotògraf que cobria el tall de trànsit a la Meridiana

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 5-6-20 Agents dels Mossos d’Esquadra han retingut, identificat i denunciat per desobediència el fotògraf Xavi Hurtado mentre cobria el tall de trànsit de l’avinguda Meridiana de Barcelona per reivindicar l’alliberament dels presos polítics. El fotoperiodista denuncia, també, que un dels policies l’ha agafat sense mascareta ni guants.

Mossos em porta a les furgones x haver-li dit al caporal q no em toques. X q amb un cop q m'ha donat quasi em tira la càmera a terra. Tot i dir que m'estaven fent mal i demanar x penjarme la càmera , el caporal m'ha ignorat i ha seguit apretant-me el braç.

Sentència condemnatòria per l'agressió a un periodista de TV3

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

LLEIDA 5-6-20 El jutjat Penal núm.1 de Lleida ha condemnat quatre persones –entre elles el cantant Pablo Hasél- per haver agredit, coaccionat i insultat un periodista de TV3 que cobria una protesta estudiantil a la Universitat de Lleida el juny del 2016. Durant aquella jornada, tant l’equip de TV3 com un altre periodista del Segre van ser agredits per impedir que fessin la seva feina, tant amb espentes com ruixant-los amb líquid de neteja i tapant-los les càmeres amb roba. La sentència imposa sis mesos de presó a Hasél, a més d’una indemnització de 12.150 euros i una multa de 5.400 euros a cadascun dels condemnats.

Tres dies després –el 8 de juny- la delegació a Lleida de TV3 va patir pintades i trencament dels finestrals de la porta principal, en una acció que reivindicava la llibertat de Hasél.

Atac vandàlic a la delegació de TV3 a Lleida per la sentència contra Pablo Hasél

EL Tribunal Suprem confirma la sentència a Pablo Hasél pel contingut dels seus tuits i d'una cançó

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d'altre tipus

LLEIDA 8-6-20 El Tribunal Suprem espanyol ha confirmat la sentència condemnatòria de l’Audiència Nacional contra el músic Pablo Hasél, si bé n’ha rebaixat la pena de dos anys a 9 mesos de presó. El Suprem considera que Hasél ha comès els delictes d’enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona pel contingut de les seves piulades, que segons els magistrats «inciten a la violència». La sentència ha comptat amb dos vots particulars que consideren que ni els tuits ni la lletra de la cançó «arriben des del punt de vista objectiu a la tipicitat que correspon als delictes pels quals s’emet el pronunciament de condemna».

Amnistia Internacional ha emès un comunicat on recorda que «ningú hauria de ser condemnar penalment per tuitejar o cantar» i ha recordat que fa anys que demana que «s’elimini el delicte d’enaltiment del terrorisme».

El Suprem confirma la condemna de 9 mesos de presó per a Pablo Hasél per enaltir el terrorisme i injúries a la Corona