En dues decisions consecutives en poc més d’una setmana, La Lliga ha establert un control ferri a l’accés d’informadors a estadis i equipaments esportius dels equips de primera divisió de futbol. Amb l’argument de mantenir les mesures higièniques, primer va impedir l’accés dels fotoperiodistes a entrenaments i, després, ha restringit dràsticament els mitjans que poden cobrir els partits en directe, limitant la pluralitat informativa i les fonts en un dels àmbits que mouen més audiències.

El Mapa de la Censura també recull l’agressió a un càmera de televisió a Manresa, les acusacions xenòfobes a RTVE d’estar “catalanitzant-se” i l’imminent tancament de Vice, on perillen un centenar de llocs de treball.

Els fotoperiodistes esportius protesten per la prohibició de La Lliga de cobrir els entrenaments

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL 28-5-20 Els fotoperiodistes i càmeres de televisió s’han concentrat a les portes de les ciutats esportives del Barcelona, València i Vila-real, a més d’altres ciutats de l’Estat espanyol, en protesta per la decisió de La Lliga de prohibir-los l’accés als estadis dels equips de primera divisió de futbol per tal de cobrir els entrenaments i altres esdeveniments. La Lliga ha adduït motius de seguretat sanitària per prendre aquesta decisió i ha optat per facilitar directament el material gràfic als mitjans.

Els fotògrafs esportius de la província demanen entrar als camps de futbol (la lliga no ho permeteix per la pandèmia) mesura exagerada davant de la situació actual, i que amb diàleg i precaucions (distància i no contacte) se podria solventar amb facilitat si vullgueren. pic.twitter.com/QtyrU48FKT — Javi Mata (@javimatagil) May 28, 2020

La Lliga limita els mitjans que poden acreditar-se per cobrir els partits de futbol

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL 5-6-20 Amb la represa dels partits de la primera divisió de la lliga espanyola, La Lliga ha decidit reduir l’accés als mitjans que poden cobrir-los en directe des dels estadis a només quatre televisions sense drets, vuit fotògrafs, cinc ràdios i sis redactors de premsa escrita. Una decisió que deixa fora centenars de mitjans, sobretot digitals i locals, que es queden sense poder informar dels partits de futbol i establint un oligopoli de facto de la informació dels partits. La decisió ha provocat les protestes dels mitjans perjudicats, així com entitats com la Unió de Periodistes Valencians.

Agredeixen un càmera de la televisió local de Manresa durant una manifestació

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

MANRESA 15-6-20 Un equip de Canal Taronja que cobria la manifestació antiracista de Manresa en rebuig a unes actuacions dels Mossos d’Esquadra, ha estat expulsat de l’acte amb crits de fors i empentes, impedint-li fer la seva feina.

VÍDEO| El moment en què un individu agredeix a un equip de @CanalTaronja mentre aquest cobria la manifestació anti racista de #Manresa. Tant @CanalTaronja com @ObjectiuBages condemnem fermament aquesta i tota la resta d’agressions a periodistes. https://t.co/L3SJ9O1RjC — Objectiu Bages a (@ObjectiuBages) June 15, 2020

Acusacions a RTVE d’estar «catalanitzada» per una errada en una connexió

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL 16-6-20 Una errada en una connexió en directe des de Premià de Mar ha provocat que s’emetés una peça en català, pensada per l’informatiu autonòmic, per a tot l’estat. Aquesta peça de poc més d’un minut i traduïda després per la presentadora del Telediario, ha provocat una campanya d’assetjament a RTVE. La plataforma TVE Libre ha acusat l’ens estatal d’estar «catalanitzant-se» i tenir excés de directius i professionals catalans. La notícia ha estat publicada a nombrosos mitjans, en alguns dels quals amb to catalanòfob, com per exemple Periodista Digital.

La “catalanizacion d ⁦@rtve⁩ “ avanza. Directo en catalán en ⁦@24h_tve⁩ de emisión nacional hasta q cortan y la presentadora catalana ⁦@CristinaPampin⁩ traduce. Un fallo muy desafortunado no ⁦@CristinaOnega⁩ ⁦@pepvilar⁩ ⁦@Enric_Hernandez⁩ ?. 👇 pic.twitter.com/Nnjmj4hSrq — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) June 16, 2020

Vice prepara el tancament de l’edició espanyola

Acomiadaments /precarietat laboral

BARCELONA 17-6-20 Vice prepara el tancament de tots els seus negocis a l’estat espanyol, inclosa la redacció de Vice News Espanya. En total es destruiran un centenar de llocs de treball, la majoria dels quals a Barcelona, on el digital hi té la redacció central.

Confirmada la sentència de presó contra el grup de rap La Insurgencia

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

SABADELL 24-6-20 El Tribunal Suprem espanyol ha confirmat la sentència de sis mesos de presó contra el cantant sabadellenc Alex Nicolaev –més conegut com a Elgio- i els altres onze integrants del col·lectiu musical La Insurgencia pel contingut de les seves cançons. La Insurgencia és un grup de hip hop revolucionari format per joves d’arreu de l’estat espanyol i Amèrica Llatina, entre els quals, dos són dels Països Catalans, Elgio i l’eivissenc Silker, que no va ser encausat per ser menor d’edat en aquell moment.

Fa dos anys l’Audiència Nacional va condemnar als músics residents a l’estat espanyol a dos anys de presó per un delicte d’enaltiment del terrorisme present a les lletres de les cançons. Més tard, la sala d’apel·lacions del mateix tribunal rebaixaria aquesta pena a sis mesos, que és la que ara ha confirmat el Suprem.