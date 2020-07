Un periodista, que estava fent fotografies d’un equip de primers auxilis durant les manifestacions a Hong Kong, ha sigut colpejat al cap per un canó d’aigua de la policia. Ho ha denunciat al seu compte de Twitter l’activista Joshua Wong.

A reporter, who held a camera and took pictures of first-aid medics, was squarely hit by #hkpolice‘s water cannon on his head. #hkpolicebrutality pic.twitter.com/4wzDT6Z0Gq

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) July 1, 2020