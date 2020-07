Arriben les vacances i, amb la calor, els cursos d’estiu. Enguany hi ha diferents opcions per seguir formant-se tot i les altes temperatures. La majoria d’escoles estan adaptades a un format virtual. Recollim algunes de les propostes que comencen les següents setmanes de la mà de Crític, La Marea o el Col·legi de Periodistes.

Crític: una escola d’estiu diferent, més virtual i combativa

Crític presenta la cinquena edició de l’Escola d’Estiu Crític, enguany “més combativa que mai”. Amb el títol ‘Eines contra el racisme i el feixisme’, l’escola es farà els dies 13 i 15 de juliol de manera virtual amb dos tallers teorico-pràctics de 3 hores cadascun. Hi participaran dos professors referents en els seus àmbits: Desirée Bela-Lobedde, en el camp de l’antiracisme, i Hibai Arbide, en el de l’antifeixisme i la lluita pels drets humans.

Hibai Arbide farà el taller de dilluns 13 de juliol sobre antifeixisme. Amb ell, parlaran de com es pot treballar en un camp de refugiats, quins problemes sol haver-hi amb els mitjans en proposar certs temes, com cobrir un esdeveniment d’extrema dreta, com demanar i fer una entrevista amb un líder neonazi, com actuar en una cobertura amb una milícia neonazi, etc. Faran servir exemples concrets de treballs realitzats i, a partir d’aquests, es trauran conclusions més generals o teòriques.

Desirée Bela-Lobedde farà el taller de dimecres 15 de juliol sobre antiracisme. Amb ella, es revisaran conceptes bàsics que es fan servir amb freqüència en l’activitat antiracista: racisme, racisme invers, blanquitud… Alguns conceptes són d’ús recent i poc conegut, i d’altres es fan servir sense saber realment què implica fer-ho. També parlaran sobre referents i llenguatge, tant des d’un vessant teòric com des d’una part més pràctica. En la part teòrica, reflexionaran sobre com n’és d’important tenir referències diverses; en un vessant pràctic, es plantejarà com ens comuniquem i com n’és d’important el llenguatge i les expressions que fem servir, ja que, molt sovint, són més discriminatòries del que ens pensem.

La Marea: una universitat climàtica

Del 13 al 16 de juliol, la Marea aposta aquest estiu per ‘La Uni Climàtica’, un espai formatiu promogut per Climàtica, el primer mitjà espanyol especialitzat en la crisi climàtica.

Destaca especialment un dels mòduls, ‘Periodisme i visualització de dades, on s’explicarà “com estem comunicant el canvi climàtic a Espanya i a altres països” i aquestes dues taules rodones: ‘Comunicar la ciència del clima més enllà del periodisme’, amb Gemma Teso, Javier Peña (HOPE), Pablo Rodríguez Ros i Pau García (Domestic Data Streamers) i també ‘Periodisme amb perspectiva climàtica’, amb Santi Sáez (Climática), Javier Martínez (InfoLibre) i Tais Gadea Lara.

Les sessions es gravaran abans de la seva emissió “per optimitzar l’assimilació dels continguts, que s’aniran alliberant al llarg dels quatre dies”. Així mateix, durant el transcurs d’aquesta escola de formació, “es dinamitzaran diferents fòrums en directe perquè persones matriculades i ponents puguin interactuar”.

Per ajudar a la realització d’aquest projecte, deu mitjans com Catalunya Plural, El Salto, Carne Cruda, eldiario.es, Píkara Magazine, Cuarto Poder, Crític, Alternativas Económicas, Carro de Combate i Ballena Blanca s’han convertit en col·laboradors de la Uni Climática.

Col·legi de Periodistes de Catalunya: repeteix i arranca la segona edició

El Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi de Periodistes de Catalunya organitza la segona edició de l’Escola d’Estiu per oferir una formació online intensiva aquest juliol. Del 13 al 24 de juliol ofereixen deu cursos intensius en línia, “pensats per aprendre noves eines visuals i noves narratives per treure tot el profit de les xarxes socials, conèixer recursos d’edició i disseny i utilitzar altres instruments per gestionar la comunicació”. En total ofereixen més de 15 hores de formació.

L’Escola d’Estiu està destinada a periodistes, productors de continguts, responsables de comunicació corporativa o màrqueting, estudiants, professors i altres professionals interessats en la comunicació.

