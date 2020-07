Els canvis en l’estructura directiva dels informatius de RTVE està destapant una dura batalla pel control de l’ens, amb una revolta dels directors territorials o la dimissió de la cúpula de RNE per l’actitud d’Enric Hernández -director d’informatius- per una banda, i els assenyalaments de periodistes per part de mitjans com El Mundo, per una altra.

El Mapa de la Censura també recull la detenció d’un ciutadà per les seves opinions a xarxes socials, les amenaces a periodistes a Sant Adrià de Besòs i Eivissa i la manca de transparència d’institucions com els Mossos d’Esquadra o el Col·legi d’Advocats, que han posat traves a la feina dels professionals de la informació.

Els Mossos d’Esquadra veten diferents mitjans en la roda de premsa amb els resultats de l’auditoria interna

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

SABADELL 29-6-20 Els Mossos d’Esquadra van negar l’accés a periodistes de mitjans com la Directa o TVE a la roda de premsa on responsables d’Interior presentaven els resultats de l’auditoria interna per analitzar possibles abusos policials durant les protestes per la sentència als dirigents independentistes durant l’octubre del 2019.

Des dels perfils oficials de la conselleria d’Interior s’ha adduït a qüestions d’aforament per tal de respectar les distàncies de seguretat pel coronavirus i que els mitjans afectats no s’havien inscrit per a l’acte.

Des dels mitjans afectats –i altres, com Nació Digital– s’ha denunciat que mai els va arribar la convocatòria de la roda de premsa, impedint-los, de facto, la inscripció. Altres periodistes presents a la roda de premsa asseguren que dins la sala hi havia suficient lloc i que moltes cadires estaven ocupades per agents policials.

Com es va preseleccionar els mitjans als que es va enviar la convocatòria i els terminis? No és sorprenent que un mitjà com @La_Directa que fa 14 anys que informa d’@interiorcat i @mossos no hagi rebut la convocatòria? 🤔🤔🤔 https://t.co/swrr6DCwbR — Jesús Rodríguez (@albertmartnez) June 29, 2020

Per participar a la roda de premsa de l’auditoria d’ordre públic hi havia un termini perquè els mitjans s’hi acreditessin. La pandèmia per la #Covid19 ens obliga a ser curosos i estrictes amb els aforaments, i no podem fer excepcions ni tenir tractes de privilegi — Interior (@interiorcat) June 29, 2020

A mi m’han dit que l’aforament estava complet 🤷‍♀️ https://t.co/MpfSW1UuZc — Isabel Palacios (@Palacios_Isabel) June 29, 2020

Vandalitzen un monument a Lluís Companys

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

EL TARRÒS 29-6-20 Des de perfils a les xarxes socials propers a l’extrema dreta i l’espanyolisme s’ha difós un vídeo on uns encaputxats enganxen adhesius i orinen al monument al president català Lluís Companys al seu poble natal, el Tarròs (Urgell).

Uns desconeguts ultratgen el monument a Lluís Companys al Tarròs (El Punt Avui)

El Mundo assenyala una periodista de RTVE per les seves idees

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

SANT CUGAT 1-7-20 La nova directora d’informatius a RTVE, Rosa Maria Quitllet, ha estat assenyalada des de la portada d’El Mundo, on es destaca que sovint «porta un llaç groc» i que va repiular alguns tuits de Jordi Cuixart o crítics amb la monarquia. Segons El Mundo i altres mitjans que s’han sumat a la campanya, aquesta modesta presa de posició li confereix un «marcat perfil polític» que la fa sospitosa per acceptar el càrrec.

Un detingut per opinar a xarxes socials sobre la monarquia i les forces d’ordre públic

Persecució de bloguers, comptes de xarxes socials o periodisme ciutadà

GANDIA 2-7-20 La Guàrdia Civil ha detingut un home de 59 anys acusat d’un presumpte delicte d’odi a les institucions de l’estat pel contingut de les opinions publicades als seus perfils personals en xarxes socials sobre la monarquia, la justícia o els cossos policials.

Segons un comunicat de la mateixa Guàrdia Civil, agents del cos porten analitzant el contingut publicat pel detingut des del 2018 i li han detectat 36 publicacions «dirigides contra institucions de l’Estat i persones representatives d’aquestes».

Tanquen Cuore i Stilo

Acomiadaments / precarietat laboral

BARCELONA 2-7-20 La direcció de Prensa Ibérica ha anunciat el tancament de l’editorial Zoom Ediciones i de les dues revistes que publicava, Cuore i Stilo, amb l’acomiadament de la vintena de persones que hi treballen. La situació de les revistes ja era delicada, des que Prensa Ibérica va adquirir el Grupo Zeta amb el suport de Moncloa i els bancs propietaris del deute, però la crisi sanitària ha precipitat la decisió de tancar-les. Per ara l’empresa encara ha de decidir si en manté els webs oberts.

Revolta dels directors territorials de RTVE contra Enric Hernández

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

ESTAT ESPANYOL 3-7-20 Pràcticament tots els directors territorials de RTVE, inclosos els del País Valencià, Arantxa Torres, i les Balears, Pablo Fons, han signat una carta de protesta contra les darreres decisions del director d’informatius, Enric Hernández, a qui acusen de no deixar-los treballar amb llibertat. La remodelació de la cúpula d’informatius d’Hernández està trobant una forta resistència dins de la plantilla, que va suposar la dimissió de tota la direcció de RNE fa pocs dies.

El Comitè d’Empresa de l’ACN denuncia amenaces a dos periodistes

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

SANT ADRIÀ DE BESÒS 3-7-20 Dues periodistes que cobrien una operació policial a Sant Adrià del Besòs han rebut assetjament i amenaces per part d’alguns familiars dels detinguts. La situació ha estat denunciada pel Comitè d’Empresa de l’ACN –on treballa una de les fotògrafes afectades-, que ha reclamat a la conselleria d’Interior i als Mossos que garanteixin la seguretat dels periodistes.

El @ComiteACN condemna les amenaces i assetjament que ha rebut una companya i altres periodistes en la cobertura d’una operació policial dijous a Sant Adrià del Besòs ➡️ Reclamem a @mossos i @interiorcat que garanteixin la integritat de la premsa pic.twitter.com/w17vECmGfQ — Comitè d’Empresa ACN (@ComiteACN) July 3, 2020

El Col·legi d’Advocats de Barcelona impedeix gravar o fotografiar una conferència del fiscal Zaragoza

Pressions, censura o “autocensura” a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 3-7-20 El Col·legi d’Advocats de Barcelona sí que permet l’entrada als periodistes a la conferència del fiscal del Tribunal Suprem espanyol, Javier Zaragoza –un dels artífexs del procés judicial contra l’independentisme- al cinquè Congrés de l’Advocacia de Barcelona. La degana del Col·legi, però, ha anunciat la prohibició d’enregistrar o fer fotografies de l’acte amb qualsevol dispositiu, així com la posterior «reproducció, íntegra o parcial» de la conferència.

Amenaces per gravar a una platja

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

SANT JOSEP DE SA TALAIA 4-7-20 Un equip d’informatius de TV3 ha estat increpat i amenaçat pel responsable d’un restaurant a la platja d’Es Cavallet a Sant Josep de Talaia (Eivissa). L’incident ha començat quan el càmera es disposava a filmar unes imatges de recurs de la gent a la platja i ha sortit el responsable del restaurant i ha començat una forta discussió en el transcurs de la qual ha amenaçat de trencar-los la càmera si l’encenien. Finalment els periodistes han hagut de marxar sense poder fer la seva feina.