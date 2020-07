Les xarxes socials són una amarga arena de lluita on la ràbia es combina amb el sarcasme per inventar desqualificacions per als rivals ideològics. La moda, però, no es limita a perfils anònims i trols, sinó que arriba també a opinadors i tertulians i a representants polítics “seriosos”. Heus aquí una petita guia per no perdre’s en la criminalització mediàtica.

‘Bildutarra’

Malgrat que Bildu va formar-se quan ETA ja havia anunciat que deixava les armes, sembla que hi ha sectors que no n’han superat la desaparició. Tot i que aquesta denominació podria vorejar la il•legalitat —acusa falsament algú d’un delicte com “pertinença a organització terrorista”—, la podem trobar en mitjans com Abc, El Correo o El Mundo.

‘Bonista’

És un dels termes habituals en el lèxic especialitzat en la ridiculització i el menysteniment dels adversaris. Popularitzat per la dreta en temps de Zapatero, amb referència a la decisió de retirar les tropes de l’Iraq, ha estat naturalitzat en el llenguatge mediàtic i polític diari. Ara es llança sobretot contra els qui critiquen les mesures migratòries.

‘Charnego agradecido’

Respon a l’obsessió d’alguns sectors unionistes amb els cognoms i els orígens, mentre acusen l’independentisme de supremacista. Actualment, l’ús de “xarnego” com a insult només es troba en tribunes com Abc, la COPE o El Español, per referir-se a aquells catalans d’origen espanyol que defensen la independència.

‘Comunista bolivariano’

És una de les expressions preferides de la caverna mediàtica per referir-se a Unides Podem, fins al punt que ha acabat formant part del llenguatge habitual de l’“extrem centre” espanyol. Amb l’entrada d’aquesta formació al Govern de La Moncloa, és esperable que tornem a tenir notícies de Veneçuela, ja que tothom sap que aviat començaran a aplicar-nos les mateixes polítiques.

Don Pantuflo

En un debat a La Sexta noche el 2015, Pablo Iglesias va començar a anomenar Eduardo Inda amb el nom d’un personatge de la sèrie infantil Zipi i Zape: el pare dels entremaliats bessons, un home d’ordre que sempre vesteix amb jaqué. Des de llavors, tant el líder de Podem com diverses figures del partit s’han referit així a Inda i també a altres “periodistes” implicats amb les clavegueres de l’Estat.

‘Feminazi’

Un autèntic clàssic de l’insult polític internacional, el va inventar als anys noranta l’extrema dreta dels EUA. Va començar a popularitzar-se a l’Estat espanyol el 2017 amb el judici a Juana Rivas, la dona que es va negar a lliurar els fills a la seva exparella condemnada per maltractaments. Des de llavors és un dels termes preferits de propagandistes i polítics de dretes per desacreditar el moviment feminista.

‘Gaytasuno’

Contracció de gay i de batasuno, un insult arcaic dels anys noranta que equival a etarra. Va inventar-se’l la periodista Emilia Landaluce a El Mundo quan els organitzadors de la marxa de l’Orgull Gai de Madrid van vetar-hi Ciudadanos, en resposta als pactes d’aquesta formació amb els homòfobs de Vox. Com si decidir qui pot venir i qui no a la teva festa fos el mateix que posar bombes.

‘Lazi’

Encreuament ocurrent de nazi i de lazo per definir els qui porten el llaç groc que demana l’alliberament dels presos polítics. És un retorçament semàntic que pretén equiparar un símbol pro drets humans amb l’esvàstica. Nascut de l’activisme digital tabarnès, ha arribat a portals digitals com per exemple OKDiario, on és d’ús habitual entre els seus columnistes, o a ElCatalán.es.

‘Ofendidito’

Són els culpables de la mort de l’humor, la nova Inquisició de la correcció política, la “postcensura que no ens deixa dir res” i fins i tot els protagonistes d’un anunci de Campofrío. En canvi, no ho són els qui, molestos per l’humor que va des de baix cap a dalt, han portat davant dels tribunals Dani Mateo, Valtònyc, Strawberry, Cassandra Vera, Toni Galmés i altres encausats els darrers anys.