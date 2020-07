La directora i presentadora d’El Matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, ha anunciat que deixarà el programa i no el presentarà la temporada vinent. Ho ha fet aquest divendres al matí en directe l’últim dia de temporada, la seva setena a la ràdio pública.

Segons ha explicat Terribas, la seva decisió no respon a “raons personals, no per raons familiars, ni perquè estigui cansada, ni perquè els horaris se’ns mengin la vida”, sinó al fet que “els engranatges d’una màquina tan exigent com aquesta no es poden permetre cap grinyol, i menys ara, i els engranatges grinyolen”. “Estic convençuda que la direcció de Catalunya Ràdio trobarà un nou enginyer o enginyera que faci rutllar aquest meravellós motor com ells volen. És una decisió que no ha estat fàcil”, ha afegit.

“He dedicat gran part de la meva vida professional als mitjans públic d’aquest país, els he vist créixer, els he vist excel·lir, els he vist patir, els he vist assenyalats, els he vist instrumentalitzats, però també les he sentit lliures, compromesos, imaginatius, creatius, constructius i rebels. Els he estimat com són, i els estimo com són, i ho continuaré fent sigui on sigui i vagi on vagi”, ha relatat Terribas en directe.

Després d’anunciar la seva marxa de Catalunya Ràdio, Terribas ha tancat la portada del dia explicant que té “un nus a l’estómac però hi ha moments a la vida de cadascú en què has de triar la qualitat de vida amb la qual vols treballar, i aquest és un d’aquests moments” i desitjant que “passi el que passi, sigueu on sigueu i sigui jo on sigui, cuideu-vos, cuideu-vos molt, cuidem-nos tots, perquè al final del camí, el que haurem après d’aquesta vulnerabilitat tan fonda, tan dura és amb qui volem compartir el temps, la pell, el bes, les abraçades i el temps que ens quedi per viure”.