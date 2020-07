El canal 24H de TVE connecta en directe al migdia amb Toledo. És 16 de juliol, en ple estiu. Quina és la notícia? Que fa molta calor i que hi ha alerta groga. Des de la capital de Castella-La Manxa, el periodista Juan Ballesteros fa aquesta crònica memorable. Després de milers de connexions en directe insípides i plenes de tòpics sobre si fa fred a l’hivern o si neva al gener a llocs on és normal que nevi, sobre si la gent es refresca a les fonts perquè el termòmetre puja per sobre els 35 graus a l’estiu o si algú fa servir les ombres dels arbres o els ventalls per atenuar la calor, un periodista s’atreveix en viu a dir que a això no val la pena dedicar-li ni uns segons d’un telenotícies. Molt valent, sí senyor. Aplaudiments!

“Buenos días desde Toledo, una ciudad en la que la noticia real, un 16 de julio, sería que no hiciera calor”, comença dient Ballesteros. Cleca a qui correspongui! Després de dir quines temperatures s’esperen en diverses zones i que això incrementa el risc d’incendis, el periodista continua: “No les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia. Hay una que dice que, a estas horas centrales del día, no estemos al sol, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Así que, si te parece, Manu, despedimos la conexión a los compañeros de Torrespaña que, probablemente, tengan cosas más interesantes que contar”.

C/C a todos los editores de informativos de España. Bravo por este compañero 👏👏👏👏 pic.twitter.com/0Xkeo0MEnc — Alfonso Hermida (@alfhermida) July 16, 2020

Patapam! El company Ballesteros, com qui no vol la cosa i amb la desimboltura de qui té el cul pelat de fer directes, deixa anar una queixa sobre el risc d’estar aguantant a la intempèrie el sol d’aquelles hores i insinua que troba una estupidesa parlar d’això amb la de temes importants que deuen quedar aparcats per manca d’espai. No es poden dir més veritats en menys paraules. Ignoro si els seus caps el van amonestar o el van felicitar (no ho crec) per la crònica. Més aviat m’inclino per la primera.

A Twitter hi ha opinions contraposades: a alguns els sembla genial (“Mi total y más absoluta admiración por esta intervención. Yo no he tenido el valor de hacerlo en toda mi vida”), i d’altres ho troben fatal (“Me parece una falta de respeto y de gusto. Probablemente también de profesionalidad. Muchas veces los reporteros no compartimos opinión con los editores pero hay que acatar. Se critica en privado y a cámara siempre la mejor cara”). Són opinions que, pel que sembla, vénen de periodistes que treballen a televisió.

Deixeu-m’hi dir la meva. Trobo que ja era hora que algú digués públicament, i en directe per la mateixa televisió que el té contractat, que aquestes notícies tan òbvies sobre situacions meteorològiques força normals —una altra cosa és quan hi ha inundacions o desastres naturals extrems— fan sentir vergonya aliena als teleespectadors i alhora molta empatia per als professionals que les pateixen. Trobo que, a més, Ballesteros fa la seva crònica amb ironia i sense cap paraula intempestiva, però dient clarament dues veritats: que no és lògic fer un directe per recomanar justament el que ell no està fent —de la mateixa manera que quan un reporter es posa dins del corrent d’un riu per dir que fer-ho és perillós— i que hi ha coses més importants que explicar que a la Manxa fa molta calor en ple juliol. Aquells que editeu informatius de televisió o rodes dels canals de notícies, preneu-ne nota!

