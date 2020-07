La crisi que encara s’arrossega ha afectat especialment la gent jove. L’empobriment i la precarització d’una generació sencera, però, sovint han estat més coberts per les seccions de “Tendències” que per les de “Societat” o “Economia”. Sembla que ser pobre és moda.

1. ‘Co-living’

Compartir pis ha estat sempre una opció d’habitatge barat per als més joves. Amb els lloguers disparats, cada cop més adults es veuen obligats a allargar aquest model perquè no poden accedir a l’habitatge en condicions ni formar una família. En canvi, segons El Mundo, el co-living és “una moda que es planta a Madrid”, casualment una de les ciutats més cares de l’Estat espanyol.

2. Gaudir de la flexibilitat

Si hi ha res que desitgin els millennials per sobre de qualsevol altra cosa, és una feina “flexible”, “canviant”, “que no sigui per a tota la vida” i amb “nous reptes cada dia”, explica el digital Entrepreneur. I tenen molta sort perquè, casualment, són la generació més afectada per la precarietat laboral, el fi de la feina fixa i l’auge dels falsos autònoms i dels microtreballs.

3. ‘Travacances’

L’odi d’aquests joves treballadors als “avorrits horaris de 8 a 5” fa que estiguin disposats a “agafar el telèfon a altes hores de la nit” per qüestions laborals i a mantenir-se connectats quan tornen a casa. Com explicava Expansión, fins i tot han creat el terme “travacances”, que és si fa no fa endur-se el portàtil a la platja i no desconnectar ni quan estàs arrebossat de sal i de sorra.

4. ‘Salari emocional’

Els salaris minsos —un 7% menys de poder adquisitiu en una dècada, una pèrdua concentrada sobretot en els trams més baixos— tampoc no són cap problema. Segons explica Antena 3, “els espanyols cada cop valoren més el salari emocional que el sou”. Ara només falta poder pagar al súper amb abraçades.

5. ‘Trenteenagers’

Amb aquest panorama és fàcil entendre per què cada cop més adults viuen com si tinguessin 18 anys: pisos compartits, feines parcials i temporals i un consum de supervivència i immediat. Però n’hi ha, com El País, que prefereixen prendre-s’ho amb humor: és com seguir sent adolescent a la trentena (i aviat a la quarantena?).

6. ‘Sinkies’

Una generació sencera està endarrerint al màxim la decisió de tenir fills i la natalitat s’està desplomant a nivells mai vistos al nostre país. Però les condicions materials no hi tenen res a veure: segons Abc es tracta d’una nova moda, els sinkies, un acrònim en anglès de singles, income and no kids (‘solters, ingressos i sense nens’).

7. FIRE

Amb tot aquest panorama, qui encara no estigui estalviant és perquè té la butxaca foradada i no es podrà jubilar mai, o això és el que es desprèn d’algunes informacions. En canvi, els FIRE (per la sigla en anglès d’independència financera jubilar-se aviat), “viuen frugalment” i inverteixen els estalvis amb l’objectiu de jubilar-se joves i gaudir de la vida, segons informa La Vanguardia.

8. ‘Friganisme’

La secció de “Tendències” d’El País va publicant sovint articles sobre el friganisme (literalment, la moda d’agafar menjar dels contenidors per “consciència ecològica”), trucs per no encendre la calefacció a l’hivern (spoiler: posar-se un jersei) o el nesting (l’“última tendència” és quedar-se a casa tot el cap de setmana, no perquè no tinguis un duro o “siguis un avorrit”, sinó per “rebaixar l’ansietat i il·luminar la ment”).

9. ‘Money anxiety’

Però no cal patir, perquè tot plegat no converteix en ningú en pobre… sinó en en malalt mental. La revista Smoda d’El País explica que la money anxiety ja és una malaltia reconeguda per l’Associació Americana de Psicòlegs.