L’artista Daniela Ortiz va abandonar dies enrere l’estat espanyol després de rebre una campanya d’insults xenòfobs i nombroses amenaces d’agressions i mort, tant per xarxes socials com per canals privats, per defensar en una entrevista la retirada de l’estàtua de Cristòfor Colom a Barcelona per considerar-lo “simbologia racista i colonial”. El Mapa de la Censura d’aquest agost recull el cas d’Ortiz i també altres de censura a expressions artístiques, a més d’una denúncia d’obstaculització de la feina a periodistes: els Mossos d’Esquadra van realitzar identificacions als mitjans que cobrien un acte de Vox a Cambrils.

Daniela Ortiz abandona l’estat espanyol després de rebre amenaces de mort