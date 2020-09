Les mesures contra el coronavirus van donar pas a actes de petit format durant la Diada. A més d’una concentració a Madrid, a Catalunya, l’única convocatòria de l’extrema dreta durant la jornada no va estar exempta d’insults i amenaces a periodistes.

El Mapa de la Censura també recull una nova citació judicial contra el còmic de l’editorial Comanegra On és l’Estel·la?, la censura del bloc de divulgació científica sobre canvi climàtic Usted no se lo cree i un altre atac digital, en aquest cas i segons van denunciar els promotors, al web de la moció de censura contra l’actual president del Barça, Josep Maria Bartomeu.

Noves citacions judicials contra el llibre ‘On és l’Estel·la?’

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

PALMA 2-09-20 Des de l’editorial Comanegra denuncien que els editors Joan Sala Torrent i Jordi Puig Ferrer han rebut una nova citació judicial pel 3 de novembre per declarar en un cas de presumptes injúries pel llibre On és l’Estel·la?, que explica els episodis cabdals del procés pel dret a l’autodeterminació de Catalunya. Tot i que, el mes de gener el jutjat número 15 de Palma va arxivar una de les causes obertes contra el còmic, va quedar pendent una altra denúncia presentada per quatre sindicats policials a les Illes Balears: SUP, CEP, SPP i UFP.

ÚLTIMA HORA:

Teníem esperances que el procés contra l’Estel·la i la llibertat de creació hagués acabat. Amb la patacada del Coronavirus pensàvem que el 2020 ja en tenia prou de fer la punyeta. Però aquí els tenim. El despropòsit continua…

👇 pic.twitter.com/RMR5eBHf30 — Editorial Comanegra (@Comanegra) September 2, 2020

Davant de l’acusació que el còmic representa una ofensa per als cossos policials, l’editorial ha insistit a Twitter en què “no fem llibres per ofendre ningú”, que “la sàtira és un bé comú i un símptoma de salut democràtica” i que “la llibertat de creació i la circulació de publicacions com On és l’Estel·la? no poden ser perseguides”.

Facebook censura un bloc de divulgació científica

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

BARCELONA 8-09-20 En un acte al Col·legi de Periodistes de Catalunya han denunciat la censura de Facebook a la divulgació científica i, concretament, a informacions sobre l’emergència climàtica. Des de principis d’agost fins a l’endemà de l’acte, qualsevol persona que volia enllaçar a Facebook el blog Usted no se lo cree, del periodista i enginyer de telecomunicacions Ferran Puig Vilar, era advertida que no era possible perquè el blog violava les seves “normes comunitàries” o que el bloc feia servir tècniques d’spam.

Una seixantena de científics, filòsofs, economistes, enginyers i divulgadors de la crisi ecològica –Marta Tafalla, Enric Tello, Jorge Riechman o Yayo Herrero– van signar una declaració contra la censura arbitrària de Facebook a la divulgació de la ciència acadèmica, on fan referència també al cas de la científica britànica Gaia Vince, que publica a Science, New Scientist i The Guardian, i també ha patit censura contra el seu web per part de la xarxa de Zuckerberg.

Atac informàtic a la moció de censura contra Bartomeu

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

BARCELONA 8-09-20 Els impulsors de la moció de censura contra Josep Maria Bartomeu i la seva junta han denunciat un atac informàtic contra el web www.mocio2020.cat. Només quatre hores després d’anunciar que portaven gairebé la meitat de les firmes necessàries per tirar-la endavant, el web va deixar d’estar operatiu durant unes hores.

🔵🔴 NOTA 🔵🔴https://t.co/gPs5sFQkzJ rep un atac informàtic el dia que anuncia el primer recompte Més que una Moció intentarà restablir tan aviat com es pugui el portal web perquè els socis segueixin omplint les urnes per expressar la seva opinió.#DemocraciaFCB pic.twitter.com/lEOwaoUUvQ — Plataforma Més que una Moció (@MesQueUnaMocio) September 8, 2020

En una nota de premsa han descrit l’atac com no només “una agressió contra l’organització, sinó també contra els drets de manifestació dels socis i sòcies”.

L’extrema dreta amenaça periodistes durant la Diada

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 11-09-20 A les sis de la tarda, un grup d’extrema dreta s’ha manifestat a la plaça de Tetuan de Barcelona sota el lema “Frente al golpismo defendamos España”. Un dispositiu de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra ha identificat una dotzena de persones que provaven d’atansar-se a la plaça. Durant la concentració, diversos manifestants han llançat insults i amenaces contra alguns dels periodistes que cobrien la convocatòria.

La fotògrafa Lorena Sopena, del Diari de Barcelona, ha relatat insults constants i generalitzats, així com amenaces. Quan ha decidit marxar, explica, li han etzibat: “Vete antes de recibir“.

L’endemà a aquests fets, el 12 de setembre, la seu d’Òmnium, que es troba a les proximitats de plaça Tetuan, ha aparegut amb destrosses. Els han trencat els vidres de la porta de l’edifici i hi han provocat un incendi petit a l’entrada que ha deixat marques de cremades a la porta i a l’esglaó d’entrada.