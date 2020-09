Trump dona suport a l’acord entre TikTok i Oracle i suspèn la prohibició de la seva descàrrega. D’aquesta manera posa punt final al serial d’aquest estiu en què amenaçava de prohibir la plataforma als Estats Units. A hores d’ara dubto que algú no sàpiga que és TikTok, però permetin-me que doni quatre dades bàsiques per contextualitzar aquesta xarxa social per compartir vídeos.

L’èxit de la plataforma rau en la durada dels vídeos, que no acostumen a superar els 15 segons, i en l’àudio, fins al punt que podríem dir que el que circula dins la plataforma són àudio-mems. Amb aquesta fórmula, TikTok s’ha convertit en la xarxa més utilitzada entre els joves de la generació Z, aquells nascuts entre 1997 i 2010. A escala mundial, l’aplicació té 800 milions d’usuaris.

En comparació, Facebook i Instagram superen els mil milions d’usuaris mentre que Twitter no arriba als 300. El creixement de descàrregues és exponencial i ha estat la xarxa social més descarregada durant el confinament.

TikTok ha rebut molta cobertura mediàtica darrerament, perquè ha estat acusada de problemes de privacitat amb les dades dels seus usuaris. D’aquí, les amenaces de prohibició de Donald Trump. Però què hi ha de cert darrere d’aquesta acusació? TikTok és una xarxa social menys segura que Facebook o Instagram?

L’investigador en matèria de seguretat, Baptiste Robert, ha publicat recentment un seguit d’articles a Medium per analitzar la seguretat de la plataforma i conclou que no té un comportament inusual en comparació amb altres empreses tecnològiques.

TikTok pertany a l’empresa xinesa ByteDance i sembla que és aquí on rau realment el problema. Es tracta de la primera empresa de xarxes socials de propietat xinesa amb gran influència a Occident. I Donald Trump no està disposat a permetre que això sigui així, encara menys en any de campanya electoral.

Com que no hi ha gaire llum entre les dades que comparteix TikTok amb el govern xinès, a alguns funcionaris nord-americans els preocupava que l’empresa pogués convertir-se en un mètode perquè la Xina recopilés informació sobre els nord-americans.

ByteDance ha explicat que sempre ha actuat de forma independent al govern de la Xina i no hi ha cap prova que demostri el contrari. L’únic acord conegut d’aquestes característiques el va desvetllar Edward Snowden i és PRISM, que afectava, precisament, les empreses tecnològiques americanes.

L’única manera en què TikTok podia seguir operant als Estats Units era si venia les operacions que feia en aquell país a una empresa estatunidenca. I això és el que va passar dissabte. Es desconeix la lletra petita de l’acord, però sembla que Oracle tindrà una participació d’almenys un 20% de ByteDance.

Es posa punt final al serial d’aquest estiu, però no es resol el problema: TikTok seguirà sent propietat en bona part d’una empresa xinesa, de manera que persistirà la possibilitat d’interferència del govern xinès. En canvi, es deixa passar una altra oportunitat per tenir un debat profund i serè sobre com regular les empreses tecnològiques que influeixen en la nostra comprensió del món.

