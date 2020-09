En aquesta recta final de setembre, el debat sobre la llibertat d’expressió està a l’ordre del dia. Aquest dimarts, el Tribunal Suprem va ratificar el veredicte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i va inhabilitar Quim Torra per haver mantingut una pancarta sobre llibertat presos polítics al balcó, malgrat l’ordre de retirada de la Junta Electoral Central.

Organitzacions com l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), consideren que la sentència constitueix un atac directe a la llibertat d’expressió.

Si tirem uns dies enrere, també trobem un altre cas que afecta la llibertat d’expressió: la plataforma Impulso Ciudadano, vinculada a Ciutadans, ha denunciat el pallasso Tortell Poltrona pel pregó de la Mercè i l’ha acusat d’haver emprat un discurs xenòfob i insultant durant la seva intervenció.

Una plataforma vinculada a Ciutadans denuncia Tortell Poltrona

Censures a expressions artístiques, acadèmiques o d’altre tipus

BARCELONA 26-09-20 La plataforma Impulso Ciudadano ha denunciat el pallasso Tortell Poltrona a l’Oficina per la no Discriminació de Barcelona pel pregó de la festa de la Mercè 2020. Promoguda per l’exdiputat del partit taronja, José Domingo, que es va aixecar de la cadira durant la intervenció de Poltrona, la plataforma li atribueix “frases xenòfobes i insultants al pregó cap als barcelonins castellanoparlants”. El pregoner, entre la denúncia social i política, va dir que aquelles persones que “rebutgen la llengua i la cultura d’un lloc” són uns “inadaptats”.

Els Mossos dificulten l’accés d’un periodista a Vilaweb

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 18-09-20 Un dispositiu de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d’Esquadra va dificultar l’accés del periodista Alaaddine Azzouzi al seu lloc de treball. El divendres que van transcórrer els fets, arran de l’execució d’un desnonament, hi havia un ampli desplegament policial al barri del Raval de Barcelona, on es troba la redacció de Vilaweb.

Després de donar una volta per trobar algun altre accés, Azzouzi va demanar als agents que el deixessin creuar el cordó policial, però aquests s’hi van negar.

Segons relata el periodista, com que no tenia carnet perquè fa molt poc que treballa al mitjà, va suggerir els Mossos que s’apropessin a Vilaweb a preguntar-ho. Tot i que una companya amb acreditació va certificar la vinculació del periodista amb el mitjà davant el cordó, van continuar impedint el pas a Azzouzi. Després de demanar-li el DNI, encara van fer-lo esperar fins que un altre treballador del mitjà va tornar a acreditar el vincle laboral del periodista.

L’afectat assegura que l’actitud dels Mossos va ser diferent amb la resta de treballadors i així ho va denunciar a Twitter. Una denúncia que també va fer extensible a les xarxes el fotògraf Albert Salamé: “Aquest és el dispositiu de l’ARRO que ha posat problemes al company Aladdin per accedir a la redacció de VilaWeb on treballa (dins de l’espai acotat). Jo no he tingut cap problema per accedir-hi (després d’identificar-me). No sigui per què jo sóc més ‘blanquet'”.

Avui els Mossos han tallat el Carrer Ferlandina per executar un desnonament. L’accés a la redacció de Vilaweb ha quedat tallat i els he demanat que em deixessin passar. M’han negat el pas i m’han fet identificar-me, mentre els meus companys de feina ja eren dins. + — Aladdin علاءالدين (@aladdin_azr) September 18, 2020

Un manifestant increpa i empenta un fotògraf al tall de la Meridiana

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 14-9-2020 Un manifestant de la mobilització Meridiana Resisteix va dificultar la tasca al fotògraf Àngel Garcia, quan treballava per a El Periódico. Segons el relat de Garcia, un dels manifestants el va increpar quan fotografiava una discussió i el va empentar. Li exigia que deixés de fer fotografies i que es posés el braçalet, acusant-lo de voler identificar els manifestants. Alhora, el fotògraf denuncia que el va amenaçar de trencar-li la càmera. Alguns manifestants, així com companys de professió, van intervenir.