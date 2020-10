Amb motiu del tercer aniversari del referèndum de l’1 d’octubre, els Comitès de Defensa de la República (CDR) van convocar una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona que va acabar amb divuit detinguts. Durant els enfrontaments entre Mossos d’Esquadra i manifestants, entre càrregues i barricades, alguns periodistes van veure obstaculitzada la seva feina.

El Mapa de la Censura també recull l’intent de censura d’una obra de teatre a València per part d’una organització d’extrema dreta i la denúncia d’impagament d’una periodista valenciana freelance.

La BRIMO empenta un fotoperiodista i obstaculitza la seva feina

BARCELONA 1-10-20 El fotoperiodista Jordi Borràs, amb braçalet i casc logotipat, intentava enregistrar una detenció d’un noi a la plaça Catalunya de Barcelona per a El Món, quan un agent no identificat de l’Àrea de Brigada Mòbil (ABM o BRIMO) dels Mossos d’Esquadra va posar-se davant de la càmera per tal d’impedir-ho. Quan Borràs es va moure cap a una banda per evitar que tapés l’escena de la detenció, l’agent es va desplaçar per tornar a impedir-li la gravació. Així va quedar enregistrat pel mateix fotoperiodista, que ho va difondre a les xarxes socials.

Així entén aquest agent no identificat de la Brimo què vol dir facilitar la feina a la premsa. Posar-se contínuament davant de la càmera per tal d’impedir que fem la nostra feina. Moltes gràcies, @mossos. Aquest protocol a quin manual surt? pic.twitter.com/OoCIWjUqbP — Jordi Borràs (@jordiborras) October 1, 2020

Pocs minuts abans, Borràs va denunciar que el mateix mosso el va empentar en una situació sense conflicte. Aquesta agressió va quedar enregistrada pel periodista Guillem Ramos i en el vídeo es veu com l’agent es gira, recula, i l’empenta sense motiu aparent.

🔴📹 En aquest vídeo es veu com un agent de la #BRIMO de @Mossos dóna un cop al fotoperiodista @jordiborras en un moment sense incidents. En un altre lloc, un agent va colpejar l’Anna @Punsix quan retiraven. #Barcelona pic.twitter.com/jivmPU5kvg — Guillem Ramos-Salvat (@ramossalvat) October 2, 2020

Un mosso colpeja una periodista de la SER

BARCELONA 1-10-20 La periodista de la SER Catalunya, Anna Punsí, va enregistrar com un policia antiavalots li colpejava el braç. Punsí va penjar el vídeo a Twitter, on s’aprecia com els Mossos es despleguen al carrer Xuclà de Barcelona i, de retirada, un d’ells passa pel costat de la periodista i li dóna el cop.

Els antiavalots surten corrent pel carrer de Xuclà. Un comandament els crida: “control, control”. De tornada, un dels @mossos em colpeja expressament al braç amb un cop d’espatlla. pic.twitter.com/19yo1ecoHm — Anna Punsí (@punsix) October 1, 2020

Un grup de manifestants increpa una periodista de Telecinco

BARCELONA 1-10-20 Un grup de manifestants ha envoltat la periodista de Telecinco Elena Gómez Godessart a la plaça Sant Jaume de Barcelona mentre feia un directe enmig de la multitud. Mentre intentaven tapar la càmera amb una estelada, cridaven “premsa espanyola, manipuladora” i li han llançat algun objecte. En un vídeo publicat per la periodista d’El País, Rebeca Carranco, es veu com els Mossos d’Esquadra acompanyen l’equip fora de la multitud i a prop del cordó policial per continuar el directe.

Increpan a una periodista en una manifestación. Da igual cuando leas este tuit pic.twitter.com/Svpp94uf8y — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) October 1, 2020

Organització d’extrema dreta intenta censurar una obra a un teatre a València

VALÈNCIA 30-09-20 L’associació ultracatòlica i d’extrema dreta Abogados Cristianos ha presentat una demanda al jutjat d’instrucció de València perquè es paralitzi l’estrena de l’obra Poder i santedat de Manuel Molins, prevista al teatre principal de València el 16 d’octubre.

La demanda, contra el president de la Diputació, Toni Gaspar; el director de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; i Paco Azorín, el director del muntatge, esgrimeix que en el cartell ja es consumen dos delictes perquè va contra l’església catòlica i acusa el Papa de pederàstia. En la imatge de l’obra es veu la representació d’un Papa besant un nen.

Diverses associacions d’arts escèniques valencianes han mostrat el seu rebuig a “l’intent de censura proper a la coacció que està patint” la producció teatral.

Una periodista freelance denuncia l’impagament d’un reportatge

La periodista freelance Núria Garrido denuncia que Revista Plaza va encarregar-li un reportatge el 16 de juny que no li publicaven ni li pagaven. Segons Garrido, fins a l’agost no van llegir-lo i li van demanar que actualitzés una informació, que la periodista va comprovar que no tenia actualització possible.

Arran de les queixes per Twitter, el 28 de setembre, Garrido explica que la van telefonar i van accedir a pagar-li l’encàrrec, però el reportatge no s’ha publicat.