Demanen un any de presó per una fotoperiodista detinguda en un desnonament

Ha estat una setmana de mobilitzacions arreu dels Països Catalans: divendres passat, per la Diada del 9 d’octubre al País Valencià, i arran de la visita del rei a Barcelona, i dilluns amb motiu del 12 d’Octubre. A totes s’han viscut episodis que han afectat el dret a la informació, tant a causa d’actuacions policials com dels mateixos manifestants. Des del Mapa de la Censura recollim casos documentats durant les mobilitzacions al carrer, així com la detenció d’una fotoperiodista mentre cobria un desnonament.

Els Mossos detenen una fotoperiodista i l’acusen d’atemptat contra l’autoritat

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

Resolucions judicials, actuacions policials o denúncies que poden estar obstaculitzant la feina de periodistes o mitjans de comunicació

TERRASSA 13-10-20 Els Mossos d’Esquadra van detenir la fotoperiodista Mireia Comas quan cobria un desallotjament d’una dona amb un nadó al carrer Àngel Guimerà, al barri de Can Palet de Terrassa, del que havia alertat l’entitat Terrassa Sense Murs. La fiscalia ha sol·licitat un any de presó per a la fotoperiodista i el pagament d’una indemnització de 170 euros –per la presumpta agressió a un dels agents– en el judici ràpid que es va celebrar l’endemà.

L’atestat policial recull que Comas va intentar accedir a la zona on s’estava produint la detenció, però la fotoperiodista assegura que en cap moment va intentar entrar al pis on eren els agents, sinó que es va quedar al replà de l’ascensor amb la càmera. “Quatre agents em van envoltar dient-me que em traurien la càmera si feia fotos i jo em vaig identificar”. Denuncia “amenaces” i “intimidacions” per part dels agents, que la van voler retenir. És aleshores –relata– quan, en voler marxar de l’edifici, una agent li va barrar el pas i van tenir una “topada”. Comas denuncia que la van placar contra la paret i la van tenir una hora emmanillada dempeus i mitja hora més dins el vehicle policial, també emmanillada i amb el cinturó posat.

Uns manifestants d’extrema dreta expulsen un periodista d’una concentració el 12-O

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 12-10-20 El periodista d’El Món, Quico Sallés, ha estat expulsat selectivament quan cobria la concentració de l’extrema dreta davant el monument a Colom. Segons denuncia Sallés, només ha pogut seguir dos dels parlaments de les entitats convocants perquè “dos homes de molta envergadura, un d’ells amb una samarreta de la Guàrdia Civil, i tots dos amb ulleres de sol” l’han foragitat, després d’haver accedit a la concentració mostrant l’acreditació de premsa.

Alfonso Congostrina, d’El País, és un dels periodistes que ho ha presenciat i ha denunciat per xarxes que l’han fet fora “simplement per ser Quico Sallès”.

Un policia nacional obstaculitza la feina d’una fotoperiodista durant el 9-O

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

VALÈNCIA 09-10-20 Un agent de la Policia nacional ha volgut retenir a la fotoperiodista Eva Máñez durant la manifestació antifeixista del 9-O. Quan era entre el grup de professionals que cobria la convocatòria, un agent se li ha apropat i li ha requerit que l’acompanyés a la furgoneta policial. Máñez denuncia que ha insistit que era fotoperiodista, que estava treballant per a Valencia Plaza, però que l’agent no li ha permès mostrar l’acreditació. Altres companys de professió han intervingut i l’agent ha desistit.

Máñez relaciona aquest episodi amb una fotografia que havia fet en una altra manifestació, aquell mateix dia, convocada per España 2000 al barri de Benimaclet. La fotoperiodista va capturar el moment en què el cap de policia nacional saludava José Luis Roberto Navarro, El Cojo, president d’España 2000-Respeto en la Comunidad Valenciana. “Penso que va ser un marcatge”, denuncia.

Manifestants increpen una periodista durant les mobilitzacions per la visita del rei

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

BARCELONA 09-10-20 Durant la mobilització contra la visita del rei al voltant de l’Estació de França de Barcelona, un grup de manifestants ha intentat impedir que la periodista Mayka Navarro fes una connexió en directe amb el programa de Telecinco d’Ana Rosa Quintana.

A més de ser escridassada, diverses persones han intentat constantment tapar l’objectiu de la càmera. Els comandaments de la BRIMO han fet un intent d’apartar-la del lloc, però la periodista ho ha refusat.

Alguns periodistes ho han denunciat a xarxes socials.

Tornen a increpar la companya @maykanavarro. Els comandaments de BRIMO la volen treure però ella diu que no vol aquesta imatge i ho refusa. pic.twitter.com/yWyZuJi33U — Anna Punsí (@punsix) October 9, 2020

Un grup de manifestants increpa i s’abraona sobre @maykanavarro, que ha hagut de marxar, mentre feia un directe televisó a la concentració en protesta visita rei Felip VI. Via @elperiodico pic.twitter.com/IbGzALdllA — Guillem Sànchez (@guillem_sm) October 9, 2020

Arran fa pintades a la seu del Diari de Girona

Agressions, amenaces o intimidacions a periodistes o mitjans de comunicació

GIRONA 09-10-20 Arran Gironès ha reivindicat pintades a la seu del Diari de Girona amb el missatge: “Ni feixistes, ni còmplices”. En un fil de twitter, l’organització de l’esquerra independentista ha denunciat que el mitjà hagués publicat el dia anterior un article de Salvador Sostres que titllava Puig Antich de “criminal” i l’assassinat de Guillem Agulló d’un “enfrontament entre banderes”.